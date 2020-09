Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, ki se sklicuje na tednik Le Journal du Dimanche, so delavci Urada za okolje in zdravje prejšnjo sredo brez vednosti francoske protidopinške agencije preiskali njegovo hotelsko sobo.

Kaj so našli v hotelu v mestu Les Allues v bližini Meribela, kjer so bivali kolesarji ekipe Arkea-Santic in njihovo spremstvo, niso sporočili, so pa preiskovalci potrdili, da so pod drobnogled postavili Naira Quintano, njegovega brata Dayerja in pomočnika Winnerja Anacono.

Leta 2017 so preiskovali uporabo mehaničnega dopinga, lani so bili pod drobnogledom kolesarji ekipe Deceuninck-Quick Step, v obeh primerih pa niso našli ničesar spornega.

