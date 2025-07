Golob: Cern je najboljše, kar lahko dosežeta Evropa in človeštvo

Ob dvigu slovenske zastave pred poslopjem Evropske organizacije za jedrske raziskave (Cern) Slovenija po besedah Roberta Goloba čuti velik nacionalni ponos in še večjo zavezanost. "Je priznanje mesta Slovenije v svetovni znanstveni skupnosti," je dejal.

Slovenija ima na področju inovacij po njegovih besedah jasno vizijo, ki temelji na močnem javnem izobraževalnem sistemu, raziskavah in naložbah. Zadnje so se v samo nekaj letih povečale s 354 na več kot 700 milijonov evrov letno, je izpostavil. "Majhna država lahko namreč velikopotezno razmišlja le s pomočjo znanja in svojih ljudi – in le s pogumom lahko vodi," je dejal.

Foto: STA Slovenija je k Cernovim dejavnostim in nadaljnjemu razvoju po premierjevih besedah pripravljena prispevati v celoti, pri čemer je spomnil, da slovenski znanstveniki že dolgo igrajo bistveno vlogo v projektih, kot je Atlas. "Naša podjetja zagotavljajo najsodobnejše tehnologije. Naša superračunalniška infrastruktura je pripravljena služiti mednarodni znanosti," je povedal.

Golob: Resnično bogastvo so ljudje

Kot je poudaril Golob, so sicer resnično bogastvo ljudje. "Naši mladi raziskovalci, naši inženirji, naši učitelji. S polnopravnim članstvom v Cernu odpiramo nove poti zanje in za prihodnje generacije. V Sloveniji bodo talenti vedno našli podporo," je dejal.

Slovenija se pridružuje Cernu, da bi oblikovala prihodnost, kjer je znanost obljuba miru, je dejal. "Mir namreč ni odsotnost konfliktov. Je prisotnost dialoga, sodelovanja, skupnega razumevanja. Znanost, ko je svobodna, odprta in sodelovalna, je najčistejši izraz tega duha," je poudaril.

"V dobi, ko preveč ljudi gradi zidove, se mi odločimo graditi znanje. V času naraščajočih razdorov vlagamo v tisto, kar združuje," je dejal. Slovenska zastava po njegovih besedah predstavlja prav to: "Narod, ponosen na to, da razmišlja onkraj sebe. Državo, ki verjame, da znanost lahko poveže tam, kjer politika razdvaja. Ljudi, ki so pripravljeni soustvarjati ne le odkritja, ampak predvsem mirnejši svet."

Foto: STA Na zasedanjih voditeljev držav in vlad EU je po njegovih besedah mogoče slišati ocene, kako Evropa vse bolj zaostaja. Vendar pa Cern dokazuje, da je Evropa sposobna biti vodilna sila tudi na tako kompleksnih področjih, je dodal.

Slovenija je polnopravna članica Cerna postala 21. junija, z današnjim dvigom zastave pa je pridružitev obeležila še na simbolni ravni.