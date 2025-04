Poslanci so danes soglasno potrdili polnopravno članstvo Slovenije v Evropski organizaciji za jedrske raziskave (Cern). Slovenska zastava bo po napovedih ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije pred stavbo ene najbolj uglednih svetovnih znanstvenoraziskovalnih organizacij zaplapolala 10. junija.

"Gre za izjemno priznanje slovenski znanosti, raziskovalkam in raziskovalcem. Slovenija bo postala 25. polnopravna članica Cerna, s tem pa tudi solastnica celotne znanstvenoraziskovalne infrastrukture. Naše raziskovalke in raziskovalci že desetletja sodelujejo s Cernom, zdaj pa se bo to sodelovanje še poglobilo," so na ministrstvu v sporočilu za javnost povzeli ministra Igorja Papiča.

Po pojasnilih ministrstva gre za dokumente, ki jih bo Slovenija deponirala pri Organizaciji ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco), po enem mesecu od deponiranja pa bo tudi uradno postala polnopravna članica Cerna. Svet Cerna je namreč že decembra lani sprejel resolucijo o pridružitvi Slovenije, so spomnili.

Uradna slovesnost ob sprejemu Slovenije kot polnopravne članice bo 10. junija v Ženevi, ko bo pred stavbo Cerna zaplapolala slovenska zastava. Na fotografiji veliki hadronski trkalnik. Foto: Shutterstock

Nove priložnosti in krepitev ugleda Slovenije

Polnopravno članstvo prinaša številne priložnosti tako za znanost kot gospodarstvo, so izpostavili na ministrstvu. Članstvo bo omogočilo slovenskim znanstvenicam in znanstvenikom aktivnejšo vlogo v ključnih raziskovalnih projektih in tesnejše sodelovanje z vrhunskimi raziskovalkami in raziskovalci, kar bo prispevalo k nadaljnji uveljavitvi slovenske znanosti na mednarodnem prizorišču.

"Prav tako bo krepilo ugled Slovenije kot države, ki vlaga v znanost, inovacije in tehnološki razvoj. Slovenskim podjetjem pa bodo odprta vrata do večjih tehnoloških projektov, kar predstavlja ključno gospodarsko priložnost," so še zapisali na ministrstvu.