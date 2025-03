Predlog zakona se nanaša tudi na ratifikacijo priloženega finančnega protokola ter protokola o privilegijih in imunitetah Cerna, so po seji vlade sporočili iz njenega urada za komuniciranje.

Svet Cerna je odločitev o polnopravnem članstvu Slovenije soglasno sprejel decembra lani, potem ko je Slovenija leta 2016 podpisala sporazum o pridruženem članstvu. Na podlagi te odločitve lahko Slovenija pristopi k ustanovitvenemu aktu Cerna, so pojasnili na vladi.

Skladno s pogoji članstva je ob nastopu polnopravnega članstva dolžna poravnati enkratni finančni prispevek v višini 125 odstotkov letne članarine. Ta se določa na podlagi bruto nacionalnega dohodka države.

Kot so spomnili na vladi, Slovenija s polnopravnim članstvom postaja uradna solastnica Cernove raziskovalne infrastrukture, pridobiva poln dostop do vseh raziskovalnih programov in strateških projektov organizacije, možnost enakopravnega sodelovanja pri oblikovanju znanstvene in tehnološke politike organizacije ter neposredno vključevanje slovenskih raziskovalnih institucij in gospodarstva v največje mednarodne projekte.

"Poleg tega se odpirajo nove priložnosti za pridobivanje raziskovalnih in industrijskih naročil Cerna, kar bo okrepilo slovensko visokotehnološko industrijo ter dolgoročno prispevalo k razvoju inovacij in znanja z visoko dodano vrednostjo," so dodali.