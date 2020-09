Pogačar in Roglič spet v središču pozornosti

Le en teden po koncu Dirke po Franciji bosta najbolj vroča slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič ponovno na testu. V nedeljo bo namreč cestna dirka na svetovnem prvenstvu v Imoli. Naša izbrana vrsta bo delala zanju, a se v ekipi zavedajo, da imajo svoje načrte tudi druge ekipe in da bo to le enodnevna dirka.

Del slovenske kolesarske reprezentance je odpotoval na prizorišče svetovnega prvenstva že v torek, saj bo prva preizkušnja že v četrtek. Takrat bo na sporedu ženski kronometer, na katerem bo nastopila Eugenia Bujak, ki je po Giru ostala kar v Italiji, od fantov pa se bo edini v tej disciplini dan pozneje preizkusil Jan Tratnik.

Veliko ljubiteljev kolesarstva se sprašuje, zakaj denimo Tadej Pogačar ne bo nastopil na kronometru, potem ko ga je izvrstno odpeljal na Dirki po Franciji, na katerem je deklasiral tekmece. Primož Roglič je imel denimo peti dosežek. "S Tadejem in Primožem smo se že pred Tourom dogovorili, da ne bosta vozila kronometra. Tisti, ki so na Touru kolesarili na generalno, nimajo možnosti. Švicar Stefan Küng je denimo predčasno končal s Tourom in šel na priprave," je razložil selektor Andrej Hauptman, ki bo v ogenj za petkov kronometer poslal tako le Tratnika, na cestni dirki pa bodo ob trojici aktivni še Jani Brajkovič, Domen Novak, Jan Polanc, Luka Mezgec in Luka Pibernik.

Slovenija na SP v Imoli Kronometer (ž - četrtek): Eugenia Bujak Kronometer (m - petek): Jan Tratnik Cestna dirka (ž - sobota): Urša Pintar, Eugenia Bujak, Urška Žigart, Urška Bravec in Špela Kern. Cestna dirka (m - nedelja): Jan Tratnik, Jani Brajkovič, Domen Novak, Jan Polanc, Luka Mezgec, Luka Pibernik, Primož Roglič in Tadej Pogačar.

"Verjamem, da smo konkurenčni"

Jan Polanc je pomagal Pogačarju na Touru. Zdaj bo v pomoč tudi na svetovnem prvenstvu. Foto: Reuters Slovenija pa bo imela v Rogliču in Pogačarju kot trenutno najbolj vročima kolesarjema dve vroči železi v ognju za nedeljsko cestno dirko. Prvi mož stroke, ki ima bronasto medaljo s cestne dirke iz Lizbone 2001, je pri napovedih zadržan: "Svetovno prvenstvo je enodnevna dirka, na kateri so možni vsi scenariji. Lahko imaš par kilometrov pred ciljem defekt, lahko si udeležen v padcu, lahko imaš slab dan. Rezultate je zato nemogoče napovedovati, čeprav si vsi želimo ves čas zmagovati, pa je to nemogoče, vsaj na enodnevnih dirkah. Kolesar mora hitro pozabiti na uspeh in že takoj začeti razmišljati o naslednji dirki. Če tega ne stori, je lahko hitro konec njegove kariere. Verjamem, da bomo konkurenčni. Želim, da bomo dirkali tako, kot se bomo dogovorili, da bomo naredili vse, kar bo potrebno. Če bomo, bo tudi rezultat prišel. Vsekakor na prvenstvo odhajamo optimistično, a moramo optimizem tam tudi upravičiti."

Zaveda se, da je na enodnevni dirki vse mogoče in da ni lahko izpeljati taktičnega načrta, saj ima vsaka izbrana vrsta svoje zamisli, kako priti do medalje.

Nista le Roglič in Pogačar, možnosti je več

Eugenia Bujak je glavno slovensko "orožje". Foto: Sportida "Imamo dva najboljša kolesarja na svetu, toda klasične dirke še nikoli nismo zmagali. Veliko smo se že in se še bomo pogovarjali o dirki, vsi vemo, da se bo treba prilagajati. Lahko pripraviš taktiko, a se ti lahko hitro poruši. Mislim, da imamo v ekipi izkušene kolesarje, ki vedo, kaj delati. Ob določenih razpletih so lahko konkurenčni tudi drugi, med njimi Mezgec. Trasa proge je taka, da lahko rezultat naredi vsak, ki je v vrhunski formi. Mogoče celo ustreza specialistom za klasike in ne specialistom za vzpone," razlaga Hauptman.

Kolesarji bodo morali opraviti s kar 258,2 kilometra in več kot 5000 višinskih metrov vzponov. Dekleta bodo morala na sobotni cestni dirki prekolesariti 143 kilometrov, na trasi pa jih čaka 2800 višinskih metrov. Selektor Gorazd Penko največ pričakuje od Urše Pintar in Bujakove, pomoč pa bosta imeli v Urški Žigart, Urški Bravec in Špeli Kern. "V Italiji je ostala Eugenia, ki nas je seznanila s progo. Kronometer ni težak, tekoč. Nova cestna podlaga je. Cestna dirka bo zelo zahtevna. Upam, da se bo Eugenia po Giru dovolj spočila in pokazala, kaj zmore. Pričakujem, da bo izboljšala cilj, ki je okoli 24. mesta. To je sposobna," poudarja Penko.