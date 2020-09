Španski AS: Roglič odhaja na Vuelto!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po poročanju španskega častnika AS naj bi Primož Roglič nastopil na španski Vuelti, ki jo je osvojil lani. A kapetan bo Tom Dumoulin. Ob njiju naj bi kolesaril še Sepp Kuss.

Nizozemsko moštvo Jumbo-Visma je na pred kratkim končani Dirki po Franciji povsem ob koncu doživelo šok, ki ga ni nihče pričakoval. Imeli so nadzor nad dirko in enajst dni v svoji lasti rumeno majico, a so jo na kronometru po izjemni vožnji Tadeja Pogačarja izgubili. Kapetan Primož Roglič se je moral na koncu zadovoljiti z drugim mestom, skupno zmago pa prepustiti mlajšemu rojaku.

A pri Jumobo-Vismi že razmišljajo o bližnji prihodnosti. Kot poroča španski AS, naj bi na Vuelti nastopili s kakovostno zasedbo. Radi bi drugič zapored osvojili španski Grand Tour, ki tokrat ne bo potekal tri tedne, ampak bo imel 18 etap.

Vuelta se bo začela 20. oktobra in končala 8. novembra. Osrednji kapetan Jumbo-Visme bo Tom Dumoulin, ki je pomagal našemu Rogliču na poti do Pariza. Prav slovenski kolesar pa bo očitno nastopil tudi na španskih tleh, kjer je lani spisal posebno pravljico in se veselil zgodovinske zmage na tritedenski dirki.

Da Nizozemci mislijo resno, prav tako pove podatek, da bo v ekipi tudi Američan Sepp Kuss.

"Na štartu Toura v Nici nisem bil dobro pripravljen, vendar sem se iz dneva v dan počutil bolje. To je dober znak," je v Franciji razlagal Dumoulin, ki je na sobotnem kronometru moral priznati premoč le Pogačarju - zaostal je 1:21. Zanj bo to tretji nastop na Vuelti, potem ko jo je leta 2012 predčasno končal, tri leta pozneje pa se ob padcu poškodoval, a kljub vsemu končal na šestem mestu.

Slovenski kolesar je po končanem Touru dejal, da bo še premislil, kako bo videti njegov koledar do konca leta. A če gre verjeti časniku AS in strani Procyclingstats, kjer imajo navedene prihodnje nastope vseh kolesarjev v WorldTouru, ga bomo videli 20. oktobra na štartu v Irunu.