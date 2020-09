"Zmagovalec Dirke po Franciji je vsako leto osumljen jemanja dopinga. Tako pač je in na to se moramo navaditi. To je cena nemirne preteklosti tega športa, ki zaradi prisotnosti direktorjev iz nekaterih drugih časov nima prave verodostojnosti. A obtožbe so nekorektne. Sam si nikakor ne morem dovoliti in reči, dirko sem končal na 11. mestu, a bi bil višje, če nekdo ne bi bil dopingiran. A nisem naiven, ne bi dal roke v ogenj, da je glavnina čista," je v pogovoru za Le Parisien dejal Guillaume Martin.

Najbolje uvrščeni Francoz na domači dirki je odgovoril tudi na kritike o slabih francoskih nastopih.

"Lani so nas kovali v zvezde, letos pa ..."

"Lani so nas zaradi Juliana Alaphilippa in Thibauta Pinota kovali v zvezde, letos pa smo najslabši na svetu. Res nismo bili v igri za skupno zmago ali stopničke, toda tako slabo vendarle ni bilo. Očitno bomo še nekaj časa brez zmage na Touru, mogoče pa to lahko postane Pavel Sivakov, ki je bil vzgojen v Franciji in napoveduje menjavo državljanstva," je povedal francoski kolesar.

"Pogačarju ne bo lahko"

Martin tudi ni povsem prepričan, da mlada generacija s Tadejem Pogočarjem na čelu povsem prevzema primat na največjih večdnevnih dirkah.

Upa, da se to vendarle ne bo zgodilo: "Mogoče je ta generacija zgodaj prišla na vrh, pa ne bo več napredovala. Lani so napovedovali, da bo Egan Bernal dobil osem zaporednih Tourov, a že letos je pogorel. Prihodnje leto bo pod pritiskom Pogačar, ne bo mu lahko."