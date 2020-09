"Tadej je letel, preostali pa so se vozili s kolesom"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji kolesar Primož Čerin, prvi Slovenec, ki mu je uspelo priti do cilja Dirke po Franciji, še vedno ne more verjeti, kako visoko zadnja leta leti slovensko kolesarstvo. Kako gleda na kronometer Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja? Kje so zgrešili pri Jumbo Vismi, če sploh?

"Še vedno se moram uščipniti, da bi dojel, kaj se je zgodilo v Franciji. To je res neverjetno, Tadej in Primož sta Slovencem pripravila kolesarsko pravljico," se slovenskim uspehom na letošnjem Touru ne more načuditi 58-letni Primož Čerin, eden prvih slovenskih profesionalnih kolesarjev, ki je zadnja leta tudi Rogličev zaupnik.

"Še vedno se moram uščipniti, da bi dojel, kaj se je zgodilo v Franciji. To je res neverjetno, Tadej in Primož sta Slovencem pripravila kolesarsko pravljico," je nad slovenskim zmagoslavjem v Parizu navdušen nekdanji kolesar Primož Čerin. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Od ničle do vrha

"Odskočili smo iz nič in v nekaj letih smo na samem vrhu! To je zelo velik rezultat in še danes ne vem, ali se ga vsi dobro zavedamo," je v pogovoru za Planet TV izpostavil Čerin, ki je Rogliču na začetku njegove kolesarske poti veliko svetoval, v stiku pa sta bila tudi med letošnjim Tourom.

"A mislim, da bolj zato, da se je v najinih pogovorih vsaj malo sprostil, ne zato, da bi me vprašal za nasvet. Vse ekipe imajo namreč cel kup ljudi, ki se ukvarjajo s taktikami, pripravo na posamezno etapo, analizami in podobno. Mislim, da imajo podatkov več kot dovolj," je dejal Čerin, ki si je ogledal vse etape letošnjega Toura. "Kar precej časa sem preživel pred malim ekranom," je priznal.

Bi lahko Roglič kjerkoli pridobil več prednosti?

"Jumbo-Vismi in Primožu ne moremo ničesar očitati"

Kot pozitivno ocenjuje tudi delo Jumbo-Visme, ki po njegovi oceni ni zagrešilo niti ene velike napake, je pa delalo manjše, ki pa so jih uspešno premostili. "Ne vem, kaj bi lahko storili drugače, da bi bil tudi končni rezultat drugačen. Kot ekipa so odpeljali res zelo dober Tour, enako velja za Primoža kot posameznika. Ničesar jim ne gre očitati."

Čerin se je ozrl tudi na kronometer, kjer je Tadeju Pogačarju z zunajserijsko predstavo uspelo nadoknaditi zaostanek 57 sekund in prehiteti Rogliča v boju za etapno in končno zmago.

Bi lahko padec na Kriteriju Dauphine vplival na kronometrsko predstavo Rogliča?

"Tadej je letel, preostali pa so se vozili s kolesom"

"Na zadnjem klancu vožnje na čas se je pokazala vsa razlika. Lahko rečemo, da je Tadej tam letel, preostali pa so se vozili s kolesom. Ta razlika se je videla v prvem kilometru vzpona v primerjavi z vsemi preostalimi, tudi Dumuolinom.

Tadej je imel svoj dan in naredil, kar je pač naredil, in za to mu je treba samo čestitati," Čerin ploska mlademu Pogačarju, ki je v zadnjih dveh letih naredil izjemen preskok, pravzaprav tak, ki v zadnjih treh desetletjih ni uspel nikomur.

Kolesarski poznavalec priznava, da je bil ob razpletu sobotnega kronometra šokiran in takega scenarija niti v sanjah ni pričakoval. "Bil sem žalosten in nič mi ni bilo jasno," pravi Čerin.

Kaj se bo v prihodnje dogajalo z Rogličem in kaj s Pogačarjem?

Kaj je recept v takih trenutkih, kako lahko Roglič prežene slab priokus ob razpletu? "Tako, da poskuša zmagati na naslednjih dirkah, kar je tudi edina možnost, da ta boleč kronometer Primož čim prej pozabi," svetuje Čerin.

Prva priložnost bo že v nedeljo na svetovnem prvenstvu v Imoli, kjer bo na sporedu cestna dirka in če gre verjeti španskih medijem, bo Roglič že prihodnji mesec nastopil na Dirki po Španiji, kjer naj bi kot pomočnik vrnil uslugo ekipnemu kolegu Tomu Dumoulinu.

