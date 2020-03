"Mnogi so izgubili sorodnike, zanje bo to še posebej težko"

Italijanski kolesar Filippo Ganna iz ekipe Ineos je tako kot njegovi rojaki v karanteni. "Stanovanje zapuščam samo, kadar grem v trgovino, to pa se zgodi vsake od štiri do pet dni," je povedal v pogovoru za Sportal.

Iz severozahodnega dela Italije, iz mesta Verbania ob priljubljenem jezeru Lago Maggiore, se nam je javil Filippo Ganna, član kolesarskega moštva Ineos, za mnoge eden največjih potencialov v svetu kolesarstva. Še pred mesecem dni se je v Berlinu veselil naslova svetovnega prvaka v posamičnem zasledovanju, danes pa čas preživlja za štirimi stenami v karanteni. "Stanovanje zapuščam samo, kadar grem v trgovino, to pa se zgodi vsake od štiri do pet dni," je povedal v pogovoru za Sportal.

Še 29. februarja je v Berlinu nastopal na svetovnem prvenstvu v dirkališčnem kolesarstvu v Berlinu in se veselil novega naslova svetovnega prvaka, danes pa tako kot vsi njegovi rojaki preživlja čas v karanteni. Tako kot vsa Italija je tudi italijanski profesionalni kolesar Filippo Ganna v karanteni.

"Sicer živim v Švici, sam, a sem se odločil, da bom v teh težkih časih s svojo družino. Za podporo in zato, ker sem rad z njimi. Med letom se tako ali tako premalo vidimo," je priznal 23-letni Ganna, večkratni svetovni prvak na stezi, svetovni rekorder v posamičnem zasledovanju in italijanski državni prvak v kronometru.

"Stanovanje zapuščam samo, kadar grem v trgovino, to pa se zgodi vsake od štiri do pet dni," pravi.

Pravi, da ne more pobegniti pred novicami o novem koronavirusu, tudi če bi želel, saj kadarkoli prižge televizor, govorijo samo o tem. V Italiji je za boleznijo covid-19 umrlo že 10.779 ljudi, kar je največ na svetu, vse skupaj pa se je potrjeno okužilo 97.689 ljudi.

A tudi v času krize, ki pretresa svet, se najde kaj pozitivnega, pravi. "V Italiji smo trenutno zelo enotni in verjamem, da se bo na koncu vse dobro končalo, čeprav glede na število smrtnih žrtev in vse, kar se dogaja, naše življenje ne bo nikoli več enako. Mnogi so izgubili sorodnike, zanje bo to še posebej težko," se zaveda Italijan z močnimi športnimi geni.

Ganna je štirikratni svetovni prvak v posamičnem zasledovanju na stezi. Foto: Getty Images

Tudi njegov oče je bil namreč vrhunski športnik, kanuist, med drugim tudi udeleženec olimpijskih iger v Los Angelesu leta 1984. Filippa veslo nikoli ni zanimalo, že kot otrok se je zaljubil v kolesarstvo.

V poklicne kolesarske vrste je vstopil leta 2015, ko je podpisal pogodbo z italijansko ekipo Lampre-Merida. V njenem dresu je zmagal na dirki Paris-Roubaix za kolesarje do 23 let in v isti kategoriji postal tudi italijanski državni prvak v cestni dirki.

Dve leti je nato vrtel pedala v dresu naslednice Lampre-Meride, UAE Abu Dhabi oz. Team Emirates, in se lani preselil v novo kolesarsko družino. Z ekipo Sky, ki se je z menjavo glavnega sponzorja preimenovalo v Team Inoes, je podpisal dveletno pogodbo.

Ganna je štirikratni svetovni prvak v posamičnem zasledovanju (2016, 2018, 2019 in 2020), dobitnik bronaste medalje na zadnjem svetovnem kolesarskem prvenstvu v Yorkshiru, na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru pa je bil četrti. Olimpijske igre so bile tudi letos eden glavnih ciljev sezone.

"Res je, letos sem formo tempiral za olimpijske igre, a glede na to, da so te odpovedane, bomo morali v ekipi poiskati nove cilje."

O tem, kdaj bodo dirke spet na sporedu, ne razmišlja, saj gre za brezplodno obremenjevanje, glede na to, da odgovora na to vprašanje ne pozna nihče.

Kar zadeva treninge, si je v prvem tednu karantene vzel nekaj počitka, zdaj trenira večinoma na trenažerju in kilometre nabira s pomočjo računalniške aplikacije Zwift.

Na lanskem svetovnem kolesarskem prvenstvu v Yorkshiru je osvojil 3. mesto v kronometru in imel tudi za letošnje olimpijske igre v Tokiu pogumne načrte. Zaradi razvoja dogodkov in prestavitve iger bodo morali počakati na prihodnje leto.

V letošnji sezoni je poleg februarskega nastopa na svetovnem prvenstvu v dirkališčnem kolesarstvu v Berlinu nastopil zgolj na eni tekmi. Na eni svojih najljubših etapnih dirk, dirki Vuelta a San Juan Internacional v Argentini, je konec januarja že drugič končal na skupnem drugem mestu. Boljši je bil samo belgijski čudežni deček Remco Evenpoel, ki bi bil poleti v Tokiu, če bi se življenje še vedno vrtelo po nekoronavirusnem scenariju, eden glavnih konkurentov v boju za kronometrsko odličje. A to je že druga zgodba, zgodba, ki se prestavlja na prihodnje poletje.

