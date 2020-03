Dragocena navodila za športnike v času karantene: Naj to izkoristijo kot priložnost

Šport je v tem trenutku resda v fazi mirovanja, a to še zdaleč ne pomeni, da mirujejo tudi športniki. O tem, kaj lahko počnejo in kako lahko kljub karanteni in pandemiji pilijo svoje potenciale, smo se pogovarjali s športno psihologinjo Tanjo Kajtna, ki sodeluje z vrsto slovenskih vrhunskih športnikov.

V torek je Mednarodni olimpijski komite sprejel odločitev, da zaradi pandemije novega koronavirusa poletne olimpijske igre prestavi na prihodnje leto. Že prej so bili odpovedani ali prestavljeni skoraj vsi športni dogodki, ki bi v letošnjem letu zaposlovali športnike in z njimi številne ljubitelje športa. Kaj trenutno stanje negotovosti pomeni za športnike? Kako vpliva na njihovo miselno pripravljenost? Bodo zaradi razvoja dogodkov ostali brez motivacije? Kaj lahko počnejo kljub karanteni? O vsem tem smo se pogovarjali s športno psihologinjo Tanjo Kajtna, doktorico psiholoških znanosti in izredno profesorico na Fakulteti za šport v Ljubljani, ki sodeluje s številnimi slovenskimi vrhunskimi športniki.

Sekcija za psihologijo športa je za športnike pripravila vrsto priporočil, s katerimi se bodo lažje spoprijeli z izzivi koronakrize. Najdete jih v spodnjem delu prispevka.

Športna psihologinja Tanja Kajtna verjame, da športniki koronakrizo lahko izkoristijo kot priložnost za izboljšavo na drugih področjih. Foto: osebni arhiv Kako trenutna negotovost vpliva na športnike? Je zdaj obdobje, ko pomoč športnega psihologa potrebujejo še bolj kot sicer?

Športniki se s psihologi vedno pogovarjajo o aktualnih zadevah in glede na to, da je stanje mirovanja zaradi novega koronavirusa trenutno ena od teh zadev, se zdaj pogovarjamo tudi o tem. Predvsem se osredotočamo na to, kaj v okviru teh novih ukrepov športniki pravzaprav lahko počnejo.

Pomembno je, da zdaj drugače postavijo svoje cilje oz. se bolj ukvarjajo s tem, kar ta trenutek lahko nadzorujejo. Ukvarjanje z vprašanji, kot je, kdaj bodo spet na sporedu tekme, v tem trenutku ni kaj dosti konstruktivno, saj tega odgovora ne pozna nihče.

Pomembneje je, da sprejmejo položaj in se držijo splošnih ukrepov, kot je tudi to, da se o trenutnih razmerah informirajo na ustrezen način. To pomeni, da niso vseskozi zaposleni s spremljanjem novic o novem virusu, kar lahko sproži občutek nemoči in tesnobe, ampak informacije pridobivajo na dogovorjen način. Na primer, da se informirajo samo od dva- do trikrat na dan, in to pri objektivnih medijih in na preostalih preverjenih kanalih, kot je, na primer, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Foto: Getty Images



Zelo pomembno je tudi, da se vprašajo, ali to novo dejstvo vpliva nanje in kako.

Trenutni položaj seveda lahko vzbuja precej negativnih misli, dvomov, napetosti, skrbi, nemira in zmede, zato športnikom svetujem, naj to obdobje vzamejo kot priložnost za kaj drugega. Tako lahko trenirajo pozitivno razmišljanje, sprejemanje položaja, so pozorni na to, da vzdržujejo dobro razpoloženje, da se pomirijo, če se bodo znašli v težkem položaju. Vse to je odlična priložnost za izvajanje tehnik sproščanja, ukvarjanje s hobiji ...

Športnikom svetujem, naj se držijo rutine, kolikor je to mogoče, in naj tudi ta nova navodila sprejmejo kot dejstvo.

Naj cilje prilagodijo temu, kar vejo.

Foto: Getty Images

Tudi če ne vedo, kdaj bodo tekmovanja spet na sporedu, še vedno lahko trenirajo. Morda je to priložnost, da kaj postorijo za svojo gibljivosti, prehrano, popravijo kakšne napake, poskusijo kaj novega, nov način kondicijskega treninga in podobno.

Tukaj bo verjetno kar precej dela za kondicijske trenerje, ki pripravljajo programe. Če bodo trenerji inovativni, tudi oni lahko trenutno obdobje vzamejo kot priložnost.

Zimski športniki so zdaj pridobili nekaj časa za razmislek, za iskanje novih načinov. Res je, da ne morejo trenirati na smučiščih, a vedno se nekaj najde. Šport je zelo široko področje.

Športniki se lahko lotijo tudi drugih, do zdaj nedokončanih nalog, za katere prej ni bilo dovolj časa. Lahko gre za akademske obveznosti ali pa povsem preproste, kot so sestavljanje sestavljank, pospravljanje omare ali branje.

Lahko se lotijo učenja novega jezika, kuhanja ali česa podobnega. Projekt naj bo dosegljiv in realističen.

Foto: Getty Images Kaj športnikom svetujete, naj storijo takrat, ko začutijo tesnobo? V teh dneh jo, vsaj po ogledu informativnih oddaj, najbrž začuti marsikdo izmed nas.

Če se začne pojavljati večja količina napetosti in skrbi, športnikom vedno svetujem, naj to čim prej povejo in ne zadržujejo v sebi.

Naj se pogovarjajo z ljudmi, naj bodo v stiku s trenerji, drug z drugim. Naj ne sedijo doma in se ne smilijo sami sebi. Obratno, naj stopajo v stik z drugimi.

Vemo, da te dni družbena omrežja dobesedno pregorevajo, in prav je tako, če je to edini način, da ostanemo v stiku z drugimi. V vsakodnevnem življenju imamo ogromno stika z ljudmi, to pa potrebujemo tudi v karanteni.

Če se nam je že morala zgoditi karantena, je dobro, da se nam je zgodila v obdobju tehnološke podprtosti, saj nam zdaj res pomaga. Družbena omrežja običajno povečujejo družbeno distanco, tokrat pa so nam v pomoč, saj nam pomagajo ohranjati distanco.

Foto: Getty Images

Kako športniki, s katerimi sodelujete, prenašajo trenutni položaj?

Za zdaj ni nobene panike. Športniki so na splošno gledano vajeni sprememb in stresa. Zavedajo se, da so spremembe neka stalnica. Pogledajo, kakšna je situacija, in se ji poskušajo prilagoditi.

Večje panike še nisem zaznala, je pa res, da je ukrepe lažje prenašati, če veš, kako dolgo bodo trajali. Negotovost je v tem primeru najtežja. Dlje ko bo trajala, bolj bo treba skrbeti za psihofizično dobrobit. Pri športnikih in vseh preostalih.

Bi lahko športnikom padla motivacija?

Mislim, da ne. Na športnike zelo radi gledamo kot na ljudi, ki so zelo ciljno usmerjeni, kar sicer drži, drži pa tudi, da oni to, kar počnejo, primarno počnejo zato, ker imajo to radi. To bodo počeli tudi, če pred njimi ne bo pomembnejših tekmovanj.

Njihova primarna motivacija je to, da v določeni dejavnosti naravnost uživajo.

Foto: Getty Images

Tudi brez tekmovanj lahko iščejo nianse napredka v tehniki, izboljševanju svojega znanja …. A le v določenem obdobju. Na dolgi rok se tako vlaganje seveda ne bi izšlo. Kdor je bolj notranje motiviran, bo lažje zdržal in bolje pripravljen štartal v novo sezono

Letos bodo tako prilagodili svoje cilje.

Potrpežljivost bo na preizkušnji, malo tudi inovativnost, a zdravje je na prvem mestu.

Če pogledava še širše. Družba v celoti bo ta čas pogrešala šport, čustva, ki ga ta sprošča, kolektivno povezanost ob določenih športnih dogodkih … Imate kakšen nasvet, kako vendarle doživeti vsa ta čustva, a tokrat pač brez športa?

Res je, vsi pogrešajo šport. Morda si v vmesnem obdobju lahko vsi skupaj pogledamo kakšne stare posnetke tekem, podoživimo čustva, ki smo jih takrat občutili.

Tekmovanj res ni, a to lahko rešimo drugače. Vsi imamo seznam filmov, tekem, dogodkov, ki jih do zdaj še nismo pogledali. Od športnih filmov, posnetkov na YouTubu do posnetkov tekmovanj, takih in drugačnih.

Res je, da letos ne bomo priča vsem športnim dogodkom, ki smo jih pričakovali, pa vendar, saj znamo odložiti zadovoljstvo, kajne? Ko bo vsega tega konec, se bomo toliko bolj veselili prihodnjih sezon.

Foto: Vid Ponikvar

Zdaj je pomembneje, da pomislimo na splošno zdravje, šele potem bomo spet uživali na račun dela drugih. Saj to je šport, na neki način gre za voajerizem. Za sproščanje skozi uspehe drugih.

Letos tega sicer ne bo, saj so razmere izredne in od športnikov ne smemo zahtevati, da bi sebe in svoje bližnje izpostavljali zato, da bomo nekateri lahko uživali pred zaslonom.

Sekcija za psihologijo športa je za športnike pripravila vrsto priporočil, s katerimi se bodo lažje spoprijeli z izzivi koronakrize. Ogledate si jih lahko pod intervjujem s Tanjo Kajtna.