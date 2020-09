Marca za štirimi stenami, septembra do druge mavrične majice v enem letu

Ganna si je zmagovalni oder razdelil z Belgijcem Woutom van Aertom na drugem in Švicarjem Stefanom Küngom, sicer evropskim prvakom na tretjem mestu. Edini Slovenec na preizkušnji Jan Tratnik je bil po težavah s krmilom 24. (+2:24,66). Foto: Reuters

Z izjemnim nastopom v 31,7 kilometra dolgem, večinoma ravninskem kronometru v okolici italijanske Imole je osvojil prvi naslov svetovnega prvaka za Italijo v 87-letni zgodovini svetovnih prvenstev, s 24 leti pa postal drugi najmlajši svetovni prvak v tej disciplini.

Peta mavrična majica

To je za italijanskega prvaka v vožnji na čas že njegova peta mavrična majica svetovnega prvaka, s tem da je prejšnje štiri osvojil na stezi. In zanimivo, to je že njegov drugi naslov svetovnega prvaka v tem letu, 29. februarja je namreč v Berlinu osvojil titulo v posamičnem zasledovanju na stezi.

#Imola2020 - Filippo Ganna last five ITTs



1-1-2-3-1



The only guys able to beat him

- Rohan Dennis (Worlds 2019)

- Remco Evenepoel (Worlds 2019 and Vuelta San Juan) — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) September 25, 2020

Na zadnjih petih kronometrih je vedno stal na zmagovalnem odru. Trikrat je zmagal, dvakrat pa sta ga prehitela nekdanji svetovni prvak Rohan Dennis (lani na SP v Yorkshiru) in t. i. čudežni deček Remco Evenepoel (lani na SP in letos na Vuelti San Juan), ki zaradi hude poškodbe na Dirki po Lombardiji v Imoli ni nastopil.

Your 2020 Men Elite Individual Time Trial World Championship podium -



🇧🇪 🇮🇹🇨🇭#Imola2020 pic.twitter.com/4ezI3qWxOz — UCI (@UCI_cycling) September 25, 2020

Zahvala slabi internetni povezavi

Ganna je včeraj priznal, da je v svoji športni karieri že večkrat podlegel pritisku in pričakovanjem javnosti, letos pa se je temu izognil na prav poseben način.

"Po dirki od Tirenskega do Jadranskega morja (tudi tam je zmagal v kronometrski etapi) sem se umakil na priprave na višino, kjer je wi-fi na srečo deloval samo po večerji, tako da nisem prav veliko časa preživel na družbenih omrežjih in prebiral komentarjev. Mislim, da je bila to zame najboljša priprava."

Foto: Reuters

Karantena za štirimi stenami

Sicer pa je za Italijanom zaradi pandemije novega koronavirusa precej neobičajno leto in, kar zadeva priprave, tudi precej okrnjeno.

Karanteno je preživel v Italiji s svojo družino, ne v Švici, kjer sicer živi.

"Prvi teden sem si vzel nekaj počitka, potem pa večinoma treniral na trenažerju in kilometre nabiral s pomočjo računalniške aplikacije Zwift," nam je povedal mladenič z izredno športnimi geni.

Foto: Getty Images

Sin vrhunskega kanuista

Tudi njegov oče je bil namreč vrhunski športnik, kanuist, med drugim tudi udeleženec olimpijskih iger v Los Angelesu leta 1984. Filippa veslo nikoli ni zanimalo, že kot otrok se je zaljubil v kolesarstvo.

V poklicne kolesarske vrste je vstopil leta 2015, ko je podpisal pogodbo z italijansko ekipo Lampre-Merida. V njenem dresu je zmagal na dirki Paris-Roubaix za kolesarje do 23 let in v isti kategoriji postal tudi italijanski državni prvak v cestni dirki.

Dve leti je nato vrtel pedala v dresu naslednice Lampre-Meride, UAE Abu Dhabi oziroma Team Emirates, in se lani preselil v novo kolesarsko družino. Z ekipo Sky, ki se je z menjavo glavnega sponzorja preimenovalo v Team Inoes, je podpisal dveletno pogodbo.

Ganna je štirikratni svetovni prvak v posamičnem zasledovanju (2016, 2018, 2019 in 2020), dobitnik bronaste medalje na zadnjem svetovnem kolesarskem prvenstvu v Yorkshiru, na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru pa je bil četrti. Olimpijske igre, kjer bi Ganna nastopil na stezi, so bile tudi letos eden glavnih ciljev sezone.

Na lanskem svetovnem kolesarskem prvenstvu v Yorkshiru je osvojil tretje mesto v kronometru.

V letošnji sezoni je poleg februarskega nastopa na svetovnem prvenstvu v dirkališčnem kolesarstvu v Berlinu nastopil zgolj na treh etapnih dirkah (eno svojih najljubših etapnih dirk Vuelto a San Juan Internacional v Argentini je konec januarja že drugič končal na skupnem drugem mestu) in treh enodnevnih.

Nov cilj: rožnata majica

Njegov naslednji cilj bo italijanski Giro, ki se bo čez natanko teden dni (3. oktobra) začel v Palermu. Na dirki bodo kar trije kronometri, tudi na uvodni etapi (15,1 kilometra) ter na zaključni s ciljem v Milanu (25. oktobra 2020).

Ganna, ki je obljubil, da bo ostal v varnem "covid-19-free" mehurčku Ineosa, si tam želi obleči prestižno rožnato majico. Če bi odlično formo potrdil še na uvodni etapi svoje prve tritedenske dirke, kjer bo kot član Ineosa pomagal do končne zmage kolegu Geraintu Thomasu, ki je včeraj kronometer končal na četrtem mestu, potem ni razloga, da se mu želja ne bi uresničila.

