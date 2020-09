V lov za tem, kar še nobeni ni uspelo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Selektor Gorazd Penko bo imel na 143 kilometrov dolgi dirki v okolici Imole, začela se bo ob 12.35, pod nadzorom pet kolesark – Uršo Pintar, Eugenio Bujak, Urško Žigart, Urško Bravec in Špelo Kern. Edina, ki je tekmovalno že bila aktivna, je bila naturalizirana Bujakova. Na četrtkovem kronometru je zasedla odlično 13. mesto, kar je najboljši slovenski dosežek, hkrati pa je izboljšala osebni rezultat, potem ko je bila v dresu poljske reprezentance že šestnajsta.

Pintarjeva je imela v letošnjem letu nekaj nevšečnosti. Virus ji je ponagajal, da ni mogla nastopiti na Giru, a se je kljub vsemu uspešno pripravila na svetovno prvenstvo. Če bi njeni treningi potekali nemoteno, bi selektor od nje na današnji preizkušnji pričakoval največ.

Preseči 20. mesto

"Letos je specifično leto. Vesela sem, da bom nastopila na svetovnem prvenstvu. Da bo to sploh izpeljano. Proga je zelo zahtevna, vendar v tem vidim prednost. Mislim, da sem, kolikor sem lahko v zadnjih mesecih, naredila največ, kar se je dalo. Če pomislim na uvrstitev na Norveškem, 22. mesto, je to cilj, za katerega upam, da ga bo katera Slovenka letos presegla," razlaga Pintarjeva.

Urša Pintar ima na cestni dirki najboljšo slovensko uvrstitev. Pred tremi leti je bila na Norveškem 22. Foto: Vid Ponikvar

Težave pa je imela tudi Kernova, ki se je na Giru zastrupila s hrano, kot tudi polovica celotnega njenega hotela. "Žal je morala zadnji dan odstopiti. Upam, da bo nared, saj ji cestna dirka zelo ustreza. Gre za ekstremno strm klanec, ki bo delal težave vsem, ki niso dobre na vzponu. Od preostalih bi rad, da pokažejo, česa so zmožne, in da so vidne," pravi Penko.

"Imamo izjemno ekipo za različne razmere"

Katera bo imela vlogo kapetanke, na novinarski konferenci pred prvenstvom Špela ni želela govoriti. Odgovor bo dala cesta, poudarja: "Poleg tega bo odvisno še od vremena in katera bo v pravem trenutku na pravem mestu. Imamo izjemno ekipo za različne razmere. Verjamem, da gremo lahko pozitivno in motivirano na dirko."

Gorazd Penko bo imel pod nadzorom pet kolesark. Foto: Vid Ponikvar

"Bomo videli, kako bo. Zagotovo se bomo potrudile po najboljših močeh. Klanci so zelo strmi. Mislim, da bo celotna dirka zelo zahtevna. Trasa je precej dolga. Zelo bo pestro," pa je svoje misli strnila Urška Bravec.