Zgodovinski dosežek slovenskih kolesark

Cestna dirka na svetovnem prvenstvu v Imoli je bila med dekleti v znamenju nizozemskih kolesark, ki imajo v Anni van der Breggen in Annemiek van Vleuten zlato in srebrno predstavnico. Bronasta je postala Italijanka Elisa Longo Borghini. Od slovenskih reprezentantk je bila s 14. mestom najboljša Eugenia Bujak, tri mesta za njo pa Urša Pintar. Obe sta popravili najboljšo slovensko uvrstitev.

Anna van der Breggen je nizozemski prikolesarila četrto zaporedno zlato medaljo na cestni dirki. Zanjo je to že druga zlata medalja na letošnjem prvenstvu v Imoli, potem ko je bila najhitrejša že v četrtkovem kronometru. Nazadnje je tovrstni dosežek uspel francoski kolesarki Jeannie Longo daljnega leta 1995.

Da je bilo zmagoslavje še slajše, je poskrbela Annemiek van Vleuten, ki je v boju za srebrno medaljo v ciljnem šprintu premagala Italijanko Eliso Longo Borghini.

Na 143 kilometrov dolgi dirki smo lahko sprva spremljali beg kolesark, ki se jim je po samostojni vožnji priključila naturalizirana slovenska reprezentantka Eugenia Bujak – na četrtkovem kronometru je bila trinajsta. Takrat je bila v središču pozornosti, a na njeno žalost složnosti nato v ubežni skupini ni bilo več in iz ozadja so prišle preostale kolesarke.

Upala je tradicionalen zaključek, a do njega ni prišlo

"Želela sem poizkusiti nekaj drugega kot ponavadi. Vedela sem, da je zame proga zelo težka. Zato sem morala v beg, če sem želela priti v glavni skupini. Če gre beg od začetka, pride včasih tudi do cilja. Na koncu nato pridejo ostale najboljše zraven. Upala sem, da bo danes temu tako. A ni bilo. Upam, da bo še kdaj takšna priložnost," je razlagala v cilju, kljub vsemu pa s 14. mestom spisala zgodovinsko uvrstitev, potem ko je bila prejšnja najboljša slovenska 22. mesto iz leta 2017 v Bergnu. Pod takratni dosežek se je podpisala Urša Pintar, ki je s 17. mestom prav tako popravila uvrstitev izpred treh let.

Od slovenskih reprezentantk sta največ prikazali Eugenia Bujak in Urša Pintar, ki sta obe popravili najboljšo slovensko uvrstitev. Foto: Vid Ponikvar

Ko se je skupina združila, so Nizozemke naredile svojo dirko. Skočila je Anna van der Breggen in v svojem slogu prikolesarila do zlate medalje.

"Mislim, da moram biti zelo zadovoljna. Pogumno sem napadala. Zame je bilo najboljše svetovno prvenstvo," je še dejala na Poljskem rojena slovenska reprezentantka.

Pintarjeva do rezultata kariere - če ne bi bilo številnih bolezni, bi bila lahko še višje

Zadovoljna je bila tudi Pintarjeva, ki je imela v letošnjem letu ogromno zdravstvenih preglavic: "Mislim, da je bil prav tu problem. Poznalo se je, da mi je primanjkovalo treninga. Praktično vsak mesec sem bila bolna. Dala sem vse od sebe. Če bi bilo optimalno, bi bila lahko višje. A sem lahko tudi s tem zadovoljna."

Urša Pintar je imela v letošnjem letu ogromno zdravstvenih težav, kljub vsemu pa je uspelo prikolesariti do svoje najboljše uvrstitve na svetovnih prvenstvih. Foto: Vid Ponikvar

Nato se je dotaknila samega dogajanja na trasi: "Dirka je bila težka. Mislim, da je bilo do zdaj eno najtežjih svetovnih prvenstev, ki sem jih odpeljala. Sploh zadnja dva kroga sta bila zelo težka. Takrat se je naredila selekcija. Prva dekleta so mi ušla. Končala sem v drugi skupini. To je bilo to, kar sem lahko danes naredila. Moram pa še povedati, da je bilo nekaj posebnega del trase kolesariti na dirkališču. Komaj sem čakala, da pridemo na avtodrom. Sama brzina je bila nekaj posebnega, tudi več adrenalina."

Nastopile so še Urška Žigart, Urška Bravec in Špela Kern. Slednja je bila z 38. mestom tretja najbolje uvrščena Slovenka, Žigartova je bila 105.

Svetovno prvenstvo, cestna dirka (ž), 143 km