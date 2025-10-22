Sreda, 22. 10. 2025, 16.14
Športna gimnastika, svetovno prvenstvo, Džakarta, mnogoboj
Daiki Hašimoto še tretjič zaporedoma kralj mnogoboja
Japonski telovadec Daiki Hashimoto je na svetovnem prvenstvu v Džakarti tretjič zaporedoma osvojil naslov svetovnega prvaka v kraljevski disciplini - mnogoboju. Hashimoto je s 85,131 točke v dolgem in razburljivem boju zmagal pred Kitajcem Bohengom Zhangom (84,333). Prva dva naslova je osvojil v letih 2022 in 2023. Tretje mesto je zasedel Švicar Noe Seifert z 82,831 točke.
Olimpijski prvak iz Pariza, Japonec Shinnosuke Oka (81,797 točke), tokrat ni bil kos izkušenejšim tekmecem in je končal "šele" na petem mestu.
Najboljša trojica.
V četrtek je na sporedu še finale mnogoboja za telovadke; med 24 najboljšimi na svetu bo v boju za kolajne nastopila tudi Slovenka Lucija Hribar.