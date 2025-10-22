Japonski telovadec Daiki Hashimoto je na svetovnem prvenstvu v Džakarti tretjič zaporedoma osvojil naslov svetovnega prvaka v kraljevski disciplini - mnogoboju. Hashimoto je s 85,131 točke v dolgem in razburljivem boju zmagal pred Kitajcem Bohengom Zhangom (84,333). Prva dva naslova je osvojil v letih 2022 in 2023. Tretje mesto je zasedel Švicar Noe Seifert z 82,831 točke.

Olimpijski prvak iz Pariza, Japonec Shinnosuke Oka (81,797 točke), tokrat ni bil kos izkušenejšim tekmecem in je končal "šele" na petem mestu.

Najboljša trojica. Foto: Reuters

V četrtek je na sporedu še finale mnogoboja za telovadke; med 24 najboljšimi na svetu bo v boju za kolajne nastopila tudi Slovenka Lucija Hribar.