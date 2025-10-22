Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sreda,
22. 10. 2025,
16.14

Daiki Hašimoto svetovno prvenstvo gimnastika

Športna gimnastika, svetovno prvenstvo, Džakarta, mnogoboj

Daiki Hašimoto še tretjič zaporedoma kralj mnogoboja

STA

Daiki Hashimoto je še tretjič zapored svetovni prvak v mnogoboju.

Daiki Hashimoto je še tretjič zapored svetovni prvak v mnogoboju.

Foto: Reuters

Japonski telovadec Daiki Hashimoto je na svetovnem prvenstvu v Džakarti tretjič zaporedoma osvojil naslov svetovnega prvaka v kraljevski disciplini - mnogoboju. Hashimoto je s 85,131 točke v dolgem in razburljivem boju zmagal pred Kitajcem Bohengom Zhangom (84,333). Prva dva naslova je osvojil v letih 2022 in 2023. Tretje mesto je zasedel Švicar Noe Seifert z 82,831 točke.

Olimpijski prvak iz Pariza, Japonec Shinnosuke Oka (81,797 točke), tokrat ni bil kos izkušenejšim tekmecem in je končal "šele" na petem mestu.

Najboljša trojica. Foto: Reuters

V četrtek je na sporedu še finale mnogoboja za telovadke; med 24 najboljšimi na svetu bo v boju za kolajne nastopila tudi Slovenka Lucija Hribar.

