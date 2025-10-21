Slovenska olimpijka Lucija Hribar je danes uspešno opravila kvalifikacijske nastope na gimnastičnem svetovnem prvenstvu v Džakarti. Hribar je na vseh štirih orodjih nastope opravila brez padca in se kot prva Slovenka v zgodovini uvrstila med svetovno elito v kraljevski disciplini mnogoboju. Finale je na sporedu v četrtek.

"Z današnjim mnogobojem sem zelo zadovoljna in vesela, da sem celoten nastop opravila brez padca, tako kot sem ga trenirala. Vesela sem pa tudi, da sem končno prišla čez 50 točk, kar je bil moj cilj oziroma želja že nekaj časa," je iz Indonezije po tekmi za STA uvodoma sporočila junakinja slovenskega tabora.

V finale z osebnim točkovnim rekordom

Slovenija je nastope začela na parterju, kjer je Lucija Hribar z 12,066 točke napovedala boj za finale. Uspešno je opravila tudi preskok (13,166) in svoje najljubše orodje, dvovišinsko bradljo (13,300).

To je pomenilo, da Slovenke za konec čaka še nastop na gredi, najbolj tveganem orodju. A 24-letne telovadke to ni zmedlo, po novi dobri predstavi (11,966) si je zasluženo kot 24. pritelovadila finale mnogoboja z osebnim točkovnim rekordom 50,498 točke.

"Vesela sem pa tudi, da sem nastop na bradlji opravila brez napake, saj sem prvič na tekmi nastopila s težjo različico sestave. Dokazala sem si, da lahko izpeljem tudi težjo vajo. V mnogoboju sem pa na koncu zasedla 25. mesto (24. zaradi pravila dveh tekmovalcev na državo, op. STA), kar pomeni, da sem se prvič uvrstila v finale mnogoboja na svetovnem prvenstvu," je dejala letos že finalistka spomladanskega evropskega prvenstva.

Nazadnje je uspelo Mitji Petkovšku

"To je zame do sedaj najboljši rezultat do zdaj in tudi za Slovenijo, saj sem prva Slovenka, ki se je uvrstila v finale mnogoboja na svetovnem prvenstvu. Zdaj se že veselim nastopa v finalu, predvsem pa bom uživala, da bom lahko tekmovala z najboljšimi na svetu," je še povedala Hribar.

Nazadnje je za slovensko športno gimnastiko v finalu mnogoboja nastopil Mitja Petkovšek, ki je leta 1997 v Lozani končal na 29. mestu. Takrat se je v finale mnogoboja uvrstilo 35 telovadcev, dandanes jih gre v finale le 24.

"Kvalifikacije na svetovnem prvenstvu so končane, za nas se je razpletlo sanjsko. Luciji se je uspelo uvrstiti v finale mnogoboja, kar je prvič v njeni karieri. Dolgo smo čakali in verjeli, da nam bo to enkrat uspelo in zdaj je ena od najboljših mnogobojk na svetu," je uspeh slovenske olimpijke iz Pariza za STA pospremil selektor reprezentance Andrej Mavrič.

Pa preostale Slovenke?

Uspešno so telovadile tudi preostale tri Slovenke. Zala Trtnik je na gredi med 129 telovadkami z oceno 13 končala na 13. mestu, Tjaša Kysselef je bila na preskoku 27., Vita Prijanovič pa v mnogoboju 67.

"Poleg Lucije je odlično nastopila tudi Zala, ki je na gredi na koncu zasedla 13. mesto, tako da smo tudi pri njej videli, da v prihodnosti lahko resno računamo na kakšen finale na evropskem ali svetovnem prvenstvu. Tudi Tjaša je svoja dva skoka pristala na nogah, četudi z nekoliko slabšo izvedbo. Viti pa se na bradlji ni izšlo po načrtih. Ampak vse to je pozabljeno in veselimo se uspeha Lucije, tako da gremo v finalu naprej," je dodal Mavrič.

V kvalifikacijah mnogoboja je na vrhu pristala Rusinja Angelina Melnikova pred Japonko Aiko Sugihara in Alžirko Kaylio Nemour.

Finale mnogoboja je za telovadke na sporedu v četrtek.

