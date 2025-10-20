Daiki Hašmoto dominiral v kvalifikacijah Džakarte

Japonec Daiki Hašimoto je bil na gimnastičnem svetovnem prvenstvu v Džakarti najboljši v kvalifikacijah. Olimpijski prvak iz leta 2021 je kljub padcu na parterju zbral 83,065 točke. Drugi je bil Švicar Noe Seifert, tretji pa Kitajec Zhang Boheng.

Olimpijski prvak iz Pariza, Japonec Šinosuke Oka, je naredil napake na drogu in parterju ter zasedel 12. mesto. Kljub temu ima še vedno vse možnosti za uspeh, saj se kvalifikacijski rezultati ne prenašajo v finale mnogoboja, ki je predviden za sredo.

Tako Daiki Hašimoto, že mnogobojski svetovni prvak s SP 2022 in 2023, kot Oka sta tudi v Indoneziji glavna favorita za mnogobojsko krono.

Slovenski telovadci niso tekmovali v mnogoboju - na vseh šestih orodjih. Gregor Rakovič je danes na konju z ročaji po uspešni predstavi zasedel deseto mesto in je rezerva za finale SP, Luka Bojanc je bil 40. na krogih, Anže Hribar pa po napakah 95. na parterju.

Kvalifikacije se danes nadaljujejo z nastopi telovadk. Slovenke Lucija Hribar, Tjaša Kysselef, Zala Trtnik in Vita Prijanovič bodo na vrsti v torek.

Preberite še: