Roglič postavil trden temelj, pustil pa eno odprto vprašanje

Za razliko od večdnevnih dirk je cestna preizkušnja na svetovnem prvenstvu nekaj povsem drugega. Že razdalja 258,2 kilometra je takšna, ki jo z izjemo na klasikah kolesarji ne vozijo. Da bi že od začetka potekal taktičen boj, ni bilo za pričakovati.

Francoski kolesar Julian Alaphillipe je pred dirko izpostavil, da je trasa namenjana hribolazcem. Eden od njegovih scenarijev je bil, da bi lahko Slovenci naredili dirko težko. Taktično je pozornost usmeril v druge, nato pa imel v zaključku svoj šov.

Pred štartom je bilo nekako jasno, da je nedeljska trasa bolj namenjena tistim kolesarjem, ki so dobri na enodnevnih klasikah. Kljub vsemu je imela Slovenija v Tadeju Pogačarju in Primožu Rogliču dve železji v ognju za medaljo.

Slovensko reprezentanco na cestni dirki so sestavljali Jan Tratnik, Jani Brajkovič, Domen Novak, Jan Polanc, Luka Mezgec, Luka Pibernik, Primož Roglič in Tadej Pogačar

Dogovor med Rogličem in Pogačarjem

Dogajanje na sami progi je bilo sprva dolgočasno. Dobra dva kroga – vse skupaj jih je bilo devet - pred koncem so začeli navijati tempo Francozi, ki so stavili prav na Alaphilippa. Tisti resnejši napad pa se je zgodil 42 kilometrov do cilja. Luka Mezgec je pripeljal zmagovalca Dirke po Franciji Pogačarja v ospredje glavnine, nato pa je slovenski šampion skočil, kar je bil dogovor med njim in Rogličem. Prikolesaril si je že 25 sekund prednosti in šel v zadnji krog kot vodilni, vendar njegov beg ni zdržal do konca, kar so upali in želeli prav vsi Slovenci doma in tisti, ki so v velikem številu prišli v Imolo bodriti naše kolesarje.

On rappelle le menu du tour avec d'abord la côte de Mazzolano (2,8 km à 5,9 % dont 1 km à 9,6%) et la Cima Gallisterna (2,7 km à 6,4 % dont 1,3 km à 10,9 %). Tadej Pogacar va entamer la première des deux difficultés. #Imola2020 pic.twitter.com/BgsLlx3aYq — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 27, 2020

"Ko sem videl, da belgijska ekipa ob mojem napadu ni odreagirala, sem skušal pobegniti. Da bi naredil večjo razliko. Skušali smo narediti težko dirko, da bi bilo selektivno. Nihče ni odreagiral na moj napad. Belgijci so pametno odvozili in tempirali do zadnjega kroga. Ko sem jih videl, da me držijo na distanci, sem vedel, da me bodo ujeli. A sem skušal čim dlje ostati v spredaj," je razložil Pogačar, ki se je v begu preveč izčrpal, da bi lahko še zadnjič na klanca na Mazzolano (2,8 kilometra/5,9-odstotni naklon) in Cima Gallisterna (2,7 kilometra/6,4-odstotni naklon) kaj konkretnega naredil.

"Morda je malce prekmalu skočil. Po bitki je lahko biti general."

"Hoteli smo narediti čim bolj težko dirko, ampak se Belgijci niso ozirali na to, kdo napada," je vnovič poudaril Pogi, ki je imel po veliki zmagi na Touru naporen teden: "Čuden je bil. Nisem vedel, kako bodo noge delale. Na koncu je bilo kar ok. Malce nenavadno je bilo z regeneracijo. Noge niso bile tako slabe, niso bile pa najbolj vrhunske."

Tadej Pogačar je poizkusil z napadom, ki pa ga ni mogel izpeljati do konca. Foto: Vid Ponikvar

Selektor Andrej Hauptman med traso ni mogel biti v navezi s kolesarji, saj na svetovnem prvenstvu ni radijske zveze med kolesarji in spremljevalnimi vozili: "Tadej se je dobro počutil in skušal narediti dirko težko. Morda je malce prekmalu skočil. Morda bi moral počakati še to ravnino. A je biti po bitko lahko general."

Približno 15 kilometrov do cilja je poizkusil še Jan Polanc, a z razlogom: "Vedel sem, da moje noge niso najboljše, da bi bil med pet. Upal sem, da bi bil Roglič v ospredju in bi navil pod klancem. Ker ga ni bilo, sem raje počakal."

Roglič držal stik s specialist za klasike. Zavedal se je, kaj ga v zaključku čaka.

Kmalu zatem je skočil Alaphilippe in z izjemno vožnjo prikolesaril na dirkališče v Imoli ter po stezi za formulo 1 z veliko hitrostjo prišel do zlate medalje. V ozadju mu je sledila peterica Wout van Aert (Belgija), Marc Hirschi (Švica), Michal Kwiatkowski (Poljska), Jakob Fuglsang (Danska) in naš Roglič. Med njimi se je vnel šprint, največ moči pa sta imela van Aert in Hirschi.

Osrednji junak je postal Julian Alaphilippe, ki se je otresel peterici kolesarjev in prišel do zlate medalje in mavrične majice. Foto: Reuters

Vsi kolesarji v družbi Primoža so bolj specialisti za enodnevne klasike, zato se je naš šampion zavedal, da bo težko prišel do medalje. Na koncu ga je še nekoliko zaprl Fuglsang. "Malce sem bil prekratek na klanec. Konec koncev so vsi ti fantje hitrejši v šprintu. Kar sem lahko storil, je bilo to, da bi poizkušal loviti Alaphilippea. Najmočnejši je bil in zasluženo zmagal," je dejal Roglič.

Nekdanji skakalec je z današnjo dirko dobil potrdilo, da se lahko znajde tudi na klasikah, pa čeprav je imel verjetno nekaj grenkega priokusa, ker na koncu ni prišel do medalje. Hkrati je postavil trden temelj, da lahko tudi slovenski kolesarji na tovrstnih dirkah posežejo visoko: "Vse je bilo, kot sem si zamislil. Pošteno, na koncu mi je malo zmanjkalo. Zagotovo sem zadovoljen, da sem iztisnil to iz sebe. Po vsem, kar sem prestal v preteklih tednih ... S tekmovalci, ki smo bili tu, ni nihče specialist za enodnevne dirke. Tudi sam sem bil z nekaterimi specialisti v ospredju. Super dirkanje smo prikazali. Zdaj se bomo ponovno skušali spočiti."

Vuelta? Še brez odgovora.

Za njim in Pogačarjem so naporni tedni, potem ko sta se že na Dirki po Franciji borila za rumeno majico. Počitek bi zagotovo del obema, a ga še ne bo, saj so pred njima belgijske klasike. Roglič je prijavljen za enodnevno dirko Valonska puščica in Liege-Bastogne-Liege. Pri vprašanju, ali bo dejansko res nastopil na Vuelti, ki jo je lani osvojil, pa je pustil odgovor še v zraku: "Kje je še Vuelta ... Najprej bi se rad malce spočil, nato dalje odirkal kakšno dirko v Belgiji."

Ni še jasno, ali bo Primož Roglič dejansko šel na Vuelto ali ne. Foto: Vid Ponikvar

In kako je misli po svetovnem prvenstvu sklenil selektor Hauptman? "Načrt je bil pustiti Mezgeca spredaj, če bi slučajno dirka izpadla lažja, kot je. Polanc je imel nalogo, da je zraven, Jan Tratnik in Luka Pibernik, da popravljata pozicijo. Kar sem videl iz avta, so vozili skupaj in to spredaj. Proga je bila ozka, zahtevna. Odlično smo dirkali in verjamem, da bomo slej ko prej nagrajeni z medaljo," je odgovoril prvi mož stroke v slovenski reprezentanci.