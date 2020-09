Alaphilippe osrečil Francijo, Roglič šesti na svetovnem prvenstvu

Francozi so po 23 letih suše spet dočakali svojega svetovnega prvaka, na dolgi, 258-kilometrski cestni dirki v Imoli je zmagal Julian Alaphilippe, ki je konkurentom, tudi našemu Primožu Rogliču, ušel na vrhu zadnjega vzpona dneva in izkoristil svoje veščine pri spustu. Rogličev mošteni kolega v nizozemski ekipi Jumbo-Visma je Belgiji pridirkal srebrno odličje, bronasto pa je vzel Švicar Marc Hirschi.

Na prvenstvu v Imoli so v glavnih vlogah "nastopali" tudi slovenski kolesarji, še posebej Primož Roglič in Tadej Pogačar. Roglič je bil na koncu šesti. Foto: Reuters

Najboljši Slovenec na dirki je bil Roglič na šestem mestu, pred 30-letnim Kisovčanom sta ciljno črto na dirkališču Enza in Dina Ferrarija v Imoli prečkali še Poljak Michal Kwiatkowski na četrtem in Danec Jakob Fuglsang na petem mestu. Roglič je siccer dosegel četrto najboljšo slovensko uvrstitev na svetovnih prvenstvih, edino kolajno na cestni dirki pa je za Slovenijo osvojil zdajšnji selektor kolesarske reprezentance Andrej Hauptman, ki je bil v Lizboni leta 2001 tretji.

Jan Polanc, ki je ob Rogliču in Pogačarju vztrajal skoraj čisto do zaključka dirke, je bil 27. (+ 2:03), Tadej Pogačar, ki je z napadom v predzadnjem krogu naredil hudo selekcijo v glavnini, pa je bil 33. (+ 3:44). Preostalih pet Slovencev, Luka Mezgec, Jan Tratnik, Domen, Novak, Jani Brajkovič in Luka Pibernik, dirke niso končali, po opravljenih nalogah so odstopili. Dirko je končalo le 38 kolesarjev od 177, ki so jo začeli.

Zadnji francoski svetovni prvak pred Alaphilippom je bil Laurent Brochard, ki je mavrično majico osvojil leta 1997 v San Sebastianu v Španiji.

Potek cestne dirke (258,2 kilometra):

Cilj: Francoz Julian Alaphilippe je svetovni prvak! Primož Roglič se je moral po junaški vožnji sprijazniti s šestim mestom. Srebrno medaljo je osvojil Belgijec Wout van Aert, tretji je bil Švicar Marc Hirschi.

5 km do cilja: Alaphilippe drvi zmagi naproti, vzdržuje 11 skund prednosti pred Rogličem, Hirschijem, Van Aertom, Fuglsangom in Kwiatkowskim.

10 km do cilja: Alaphilippe ima 15 sekund prednosti pred Rogličem, Van Aertom, Hirschijem, Kwiatkowskim in Fuglsangom, preostali so nekoliko popustilo, tudi Pogačar in Polans sta izstrelila vse naboje.

12 km do cilja: Alaphilippe je napadel na vrhu Galisterne, sledijo mu Hirschi, Fuglsang, Van Aert in Kwiatkowski, drži se jih Roglič ...

15 km do cilja: na napad italijanske vrste je odgovoril Jan Polanc in za kratko prevzel vodstvo, za njim so kolesarji taktizirali in skupina se je kmalu spet združila.

17 km do cilja: skupina je spet skupaj, obračun za zmago se obeta na zadnjem vzponu na Cime Galisterna.

20 km do cilja: na vrhu Mazzolana je napadel Nibali, sledita mu Rigoberto Uran (Kol), pa Wout Van Aert ... Velike prednosti si niso privozili, Pogačar je medtem zdrsnil na rep skupine in se pridružil Polancu, medtem Roglič še čaka ...

21 km do cilja: Nizozemec Tom Dumoulin je skočil v lov za Pogačarjem in ga ujel, nato sta oba popustila in skupina favoritov je spet skupaj.

25 km do cilja: Pogačar poganja na vso moč in vzdržuje 22 sekund prednosti pred preostankom karavane, skupino najboljših kolesarjev na dirki. Ti za zdaj ne najdejo načina, da bi se približali vodilnemu Slovencu. V skupini vozita tudi Roglič in Polanc.

29 km do cilja: Pogačar je začel zadnji krog dirke, pred glavnino ima 25 sekund prednosti!

35 km do cilja: Pogačar še kar vztraja bv vodstvu, a ima le nekaj sekund prednosti pred favoriti, ob Rogliču je ostal še jan Polanc, Slovenca sta v dobrem položaju.

Tadej Pogacar a toujours une avance qui tourne autour des 10 secondes mais ce sera compliqué pour le jeune slovène étant donné la force de la Belgique et de l'Italie derrière. #Imola2020 pic.twitter.com/bsYDeVZRzd — Le Village Cycliste (@VillageCycliste) September 27, 2020

40 km do cilja: Pogačar ima 10 sekund prednosti pred glavnino, Roglič ima ob sebi Polanca in Mezgeca, za zdaj nihče ni šel v lov za mladim Gorenjcem.

42 km do cilja: Luka Mezgec in Tadej Pogačar sta se prebila povsem v ospredje ... Pogačar je napadel! Zmagovalec Toura si je privozil nekaj deset metrov prednosti na vzponu na Cime Galisterna, Mezgec je popustil, Roglič je blizu.

The @LeTour winner is on the attack!!@TamauPogi 🇸🇮 is the first of the favourites to play their card. This is a dangerous move from a man we know can climb AND time trial!@BELCyclingTeam 🇧🇪 take up the chase.#Imola2020 pic.twitter.com/CvrWoPH4n1 — UCI (@UCI_cycling) September 27, 2020

44 km do cilja: belgijska falanga Benoot, Van Avermaet, Wellens in van Aert diktira surov tempo, slovenski kvartet Roglič, Pogačar, Polanc in Mezgec vztraja spredaj. Prebujajo se Italijani z Vincenzom Nibalijem ...

50 km do cilja: Pogačar, Roglič in Mezgec so se spet prebili v ospredje glavnine, tudi Jan Polanc ni daleč.

55 km do cilja: Francozi so se izčrpali, na čelu so zdaj Belgijci, Pogačar in Roglič sta blizu, a ne čisto v ospredju.

60 km do cilja: trojica Francozov navija tempo, sledi jim kar sedem Belgijcev, Pogačar in Roglič sta zdrsnila v ozadje redke in razpotegnjene glavnine. Roglič se je nato ob Janu Polancu in Luki Mezgecu spet prebil naprej, Pogačar je počakal spremljevalno vozilo in zdaj lovi glavnino.

#Imola2020 | -55 Kms



Pogačar ya se ha reintegrado en el pelotón | https://t.co/rRyCQxKSCS pic.twitter.com/8otPjIfR7C — Ciclo 21 (@ciclo21) September 27, 2020

69 km do cilja: francoski kolesarji so močno navili tempo v glavnini, ta je povsem razpotegnjena, ubežnika sta ujeta, v ospredju pa se nabirajo najmočnejši kolesarji v karavani, tudi naša asa Pogačar in Roglič sta tam.

70 km do cilja: na čelu glavnine so se poleg Slovencev in Dancev prvič na dirki pokazali še Francozi in Belgijci, tudi Španci s 40-letnim superveteranom Alejandrom Valverdejem, svetovnim prvakom iz Innsbrucka 2018, so se premaknili bližje, ubežnika imata le še 44 sekund prednosti, njun pobeg bo vsak čas končan.

78 km do cilja: reprezentanti Švice so dolgo navijali tempo na čelu glavnine in jo ubežnikoma približali na manj kot dve minuti. Japonec Araširo se vozi 15 sekund za vodilnim nemško-norveškim dvojcem.

Empieza otra carrera, empiezan a aparecer los equipos que quieren pelear la competencia ¿Qué debe hacer Colombia? @jarlinsonpantan🎙 nos cuenta.



Mírala también en nuestro streaming 🖥 👉 https://t.co/CEQhFlSUo1#ElMundialRuedaXSeñal #Imola2020 🚴‍♀🚴‍♂🇮🇹 pic.twitter.com/f9CmDfsqTj — Señal Deportes (@SenalDeportes) September 27, 2020

90 km do cilja: Koch in Traeen še vedno vodita, 25 sekund za njima se ne predaja edini Japonec na tem prvenstvu, Araširo, glavnina pa vztrajno dviguje tempo in je zaostanek za vodilnim dvojcem zmanjšala na tri minute.

100 km do cilja: iz ubežne skupine so odpadli še Fominih, Araširo in Castillo Soto, Nemec Koch in Norvežan Traeen vztrajata v vodstvu, njuna prednost pred glavnino pa zdaj znaša le še 4:50.

Skupina slovenskih navijačev se je takole nastavila fotografinji agencije Reuters:

Foto: Reuters

125 km do cilja: vodilnim kolesarjem pojenjajo moči, Eduard-Michael Grosu (Rom) in Marco Friedrich (Avt) sta že nekoliko zaostala, Mehičan Ulises-Alfredo Castillo Soto je prebrodil krajšo krizo in spet ujel čelo dirke, ta pa zdaj vozi le še dobrih pet minut in pol pred glavnino.

130 km do cilja: prednost ubežne sedmerice je spet padla, na nekaj več kot šest minut, medtem v ozadju iz glavnine že odpadajo prvi tekmovalci, odstopil je recimo Irec Ryan Mullen, v nadaljevanju pa se mu bo pridružil še kdo.

Más favoritos, más hombres que pueden pelear la carrera ¿Cuáles son los de ustedes para la etapa de hoy? Opinen todos con el #ElMundialRuedaXSeñal



Mírala también en nuestro streaming 🖥 👉 https://t.co/CEQhFlSUo1#Imola2020 🚴‍♀🚴‍♂🇮🇹 pic.twitter.com/c3vHWEL06n — Señal Deportes (@SenalDeportes) September 27, 2020

Francozi danes stavijo na Juliana Alaphilippa, ki pa sebe ne vidi kot enega izmed favoritov za osvojitev mavrične majice. "Smo avtsajderji, kar pa ne pomeni, da nimamo ambicij. Slovenci in številni drugi so sposobni dirko narediti nadvse težko in se boriti za zmago, menim pa, da bo to povsem drugačna dirka, kot je bil Tour. Svetovna prvenstva so vselej nekaj posebnega. Res je veliko kolesarjev, ki so sposobni zmagati, zato je nemogoče izpostaviti največje favorite," je dejal v intervjuju pred dirko.

140 km do cilja: do konca dirke ostaja še pet krogov, Slovenci so se malce umaknili v sredino glavnine, tempo je nekoliko popustil in ubežni sedmerici dovolil nekaj več kot sedem minut prednosti.

Slovenska osmerica ima v Imoli dobro navijaško podporo, ob trasi ne manjka slovenskih zastav:

🚵Koch 🇩🇪, Traeen 🇳🇴, Friedrich 🇦🇹, Fominykh 🇰🇿, Arashiro 🇯🇵, Grosu 🇷🇴 y Castillo 🇲🇽 pasan por la parte más dura del recorrido con cinco minutos y medio de margen.



🏆Mundial ciclismo #Imola2020: prueba ruta élite masculina



🔗 https://t.co/NdGZMm773P pic.twitter.com/fh703NKBfK — Teledeporte (@teledeporte) September 27, 2020

170 km do cilja: prednost ubežne sedmerice je 5:20.

190 km do cilja: glavnina je zaostanek za ubežniki zmanjšala na 5:50, favoriti vozijo v glavnini in varčujejo z močmi, njihovi reprezentančni kolegi pa skrbijo, da se izogibajo nevarnostim. Lani je naslov prvaka v Yorkshiru osvojil Danec Mads Pedersen, ki pa naslova ne more ubraniti, saj ga na letošnjem prvenstvu ni.

205 km do cilja: prednost ubežne sedmerice je padla na 6:15, na čelu glavnine tempo diktirajo reprezentance Danske, Švice in Slovenije. Švicarji danes stavijo na Marca Hirschija, ki je bil na Touru izbran za najbolj borbenega kolesarja dirke. Pred kolesarji je še dolg dan, dirka naj bi se končala okoli 16.30, 17. ure.

Belgijski adut je Rogličev moštveni kolega pri Jumbo-Vismi Wout van Aert, zmagovalec dveh etap na letošnjem Touru. Dobro razpoložen se vozi na varnem nekje v sprednjem delu glavnine, belgijska reprezentanca pa ni prav zavzeta pri diktiranju tempa. Za zdaj. Dirka se bo razplamtela šele v zadnjih krogih, ko bo veliko taktiziranja in priprav na zaključni obračun.

Hey @WoutvanAert, give us a smile if you think you're going to win today...



😃😉#Imola2020 pic.twitter.com/5SSxkYv7RI — UCI (@UCI_cycling) September 27, 2020

223 km do cilja: glavnina v drugem krogu vozi zelo ležerno, ubežnikom je dovolila uiti na 6:45. Vodilna sedmerica se še drugič danes muči na dveh vzponih.

Sprejema uspešnih slovenskih kolesarjev na čelu s prvouvrščenima na nedavni Dirki po Franciji Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem v ponedeljek, 28. septembra, ne bo, in ga bodo pripravili v drugi polovici oktobra, so sporočili iz Kolesarske zveze Slovenije (KZS). "Zaradi klubskih obveznosti najboljših kolesarjev in zaradi razmer, povezanih z novim koronavirusom, ne moremo organizirati sprejema naših asov v ponedeljek, 28. septembra. Sprejem bo kasneje, a ne pred 19. oktobrom," so pojasnili na KZS.

228 km do cilja: karavana se je prvič danes vrnila na dirkališče Enza in Dina Ferrarija, prednost ubežnikov je narasla na pet minut in 50 sekund.

233 km do cilja: prednost ubežne sedmerice je narasla na 4:25, pravkar smo izvedeli, da Kazahstanec Lucenko ni štartal, ker je bil pozitiven na covid-19.

243 km do cilja: kolesarji so se prvič danes povzpeli na Mazzolano in Cima Galisterna, do konca dirke se bodo še osemkrat. Pogačar in Roglič se v zavetju reprezentačnih kolegov vozita v ospredju glavnine, ta ima za ubežno sedmerico 3:50 zaostanka.

Foto: Reuters

250 km do cilja: v ubežni skupini so: Jonas Koch (Nem), Torstein Traeen (Nor), Marco Friedrich (Avt), Danil Fominih (Kaz), Jukija Araširo (Jap), Eduard-Michael Grosu (Rom) in Ulises Alfredo Castillo Soto (Meh). Hitro so prišli do prednosti prek treh minut pred glavnino.

253 km do cilja: sedmerici kolesarjev se je uspelo oddaljiti glavnini, kaže, da imamo uspešen pobeg.

257 km do cilja: dirka se je začela zares, takoj po letečem štartu so se začeli napadi. V boj za odličja se je podalo 177 kolesarjev, med temi osem Slovencev. Iz kazahstanskega tabora sporočajo, da ni štartal Aleksej Lucenko, zmagovalec šeste etape na letošnjem Touru.

Spremljevalno vozilo slovenske reprezentance nosi številko 1, saj je Slovenija po zaslugi Rogliča in Pogačarja vodilna država na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (Uci). Na lestvici najboljših kolesarjev sta štelka 1 in 2 Roglič in Pogačar.

9.45: Kolesarska karavana na svetovnem prvenstvu v Imoli se je pognala na dolg, kar 258,2-kilometrski boj za kolajne. Po krogu na legendarnem dirkališču formule ena Enza in Dina Ferrarija se bo začelo zares. Slovenska favorita sta junaka letošnjega Toura, Tadej Pogačar in Primož Roglič.