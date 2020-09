Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Dobro okrevam," je Remco Evenepoel, ki ga po kolesarskih kvalitetah in mladosti kolesarski poznavalci postavljajo ob bok Tadeju Pogačarju in Eganu Bernalu, povedal za kolesarski portal Cyclingnews.

"Bolečin skoraj ne čutim več in sem precej bolj mobilen. Gibam se lahko tudi brez pomoči bergel," je povedal eden najbolj obetavnih kolesarjev zadnjih let.

“V naslednjih tednih bom veliko ur preživel pri fizioterapavtu, kjer bom izvajal vaje za stabilnost medenice in večjo gibljivost, vse to pa bom kombiniral s kolesarjenjem na trenažerju. Če bo vse potekalo tako kot mora in bo tudi vreme primerno, bi lahko kolesaril tudi na prostem," se nadeja mladenič.

Remco Evenepopol, ki si je sredi avgusta na Dirki po Lombardiji zlomil medenico, dobro okreva. Začel je vrteti pedala na trenažerju, pred njim pa so številni obiski fizioterapevta. Foto: Getty Images

Njegov naslednji cilj je opraviti dostojen trening na trenažerju in šele nato v naravi. "Potem pa bomo videli, kako se bo izšlo. Zagotovo pa ne bom kolesaril v dežju in tvegal možnosti zdrsa. Bom pa zagotovo, ko se bo vreme izboljšalo, opravil trening na prostem," je napovedal.

Če se ne bi sredi avgusta poškodoval, bi včeraj nastopil na kronometru svetovnega prvenstva, čez teden dni pa bi bil eden glavnih favoritov za zmagovalca Dirke po Italiji (3. 10. do 25. 10. 2020).

