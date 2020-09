S prstom na vsakem koraku kažejo na Rogliča in Pogačarja

Če gledamo svetovno prvenstvo 2019, kolesarska karavana naše reprezentance ni uvrščala kot eno od najnevarnejših za medaljo. Letvica še ni bila postavljena tako visoko, kot je letos. Predvsem po zaslugi junakov z Dirke po Franciji Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča. Kjerkoli se pojavita, nanju kažejo s prstom kot ena od osrednjih favoritov. O njima se največ govori, piše. Postala sta strah in trepet vsem na kolesarski sceni.

A so svoj del recimo v pisker pristavili tudi drugi kolesarji na dirki vseh dirk – Luka Mezgec, Jan Polanc in Matej Mohorič, ki ga zaradi padca na Touru in utrujenosti ni bilo na prvenstvu v Imoli.

Pred štartom so vsi pogledovali proti slovenski izbrani vrsti, jo častili in se je hkrati bali, pa čeprav je bila pred njimi drugačna dirka, kot sta jih slovenska šampiona vajena. Na klasikah vendarle vladajo drugačne zakonitosti.

V čast mu je bilo, da je bil Rogličev osebni stražar

Na koncu je Roglič osvojil šesto mesto, kar je po 18 letih, ko je bil zdajšnji selektor Andrej Hauptman bronast v Lizboni, najboljši dosežek. Ekipa ni naredila napake. Vsi so opravili svoj del posla.

Luka Mezgec se je na cesti izkazal kot odlična podaljšana roka selektorju Hauptmanu. Foto: Vid Ponikvar

"Ponosen sem na to, kar smo naredili, ampak hkrati tako utrujen in se težko veselim. Vesel zaradi tega, kar smo s fanti pokazali. Tudi šesto mesto je neverjetno. Nihče od nas ne slovi kot specialist za enodnevne dirke," je po cilju vidno utrujeno odgovoril Roglič.

Zanj je na trasi skrbel Jan Tratnik, ki je opravil odlično delo: "Dirka na prvenstvu je drugačna kot na Touru. Primožu je na vrhu zmanjkalo eksplozivnosti, kar je imel na Alaphilippe (zmagovalec Julian Alaphilippe, op. p.), ki je prišel v Imolo spočit za razliko od Primoža. Kot noč in dan je ta dirka, kar je Primož vozil na Touru. Ponosen sem, da sem lahko prispeval k temu dosežku. Bil sem njegov osebni stražar. Na obeh očesih sem ga imel. Slej ko prej se bo poklopilo. O tem sem prepričan."

"Preostale reprezentance bodo še v skrbeh"

Tadeja Pogačarja so zasrbele noge v predzadnjem krogu. Sicer je želel skočiti že prej, a mu je to odsvetoval izkušeni Luka Mezgec. Foto: Vid Ponikvar Na svetovnih prvenstvih ni radijskih zvez med selektorjem in kolesarji, zato morajo ti komunicirati sami med sabo. Podaljšana roka je bil tako na cesti Mezgec, ki je Pogačarju na primer svetoval, naj še počaka z napadom, za katerega se je odločil v predzadnjem krogu. Žal beg ni šel vse do konca.

"Zmagal je hiter hribolazec. Primož se je izkazal za močnega nasprotnika. Kot ekipa smo super odvozili. Celoten dan smo bili v ospredju. Vse klance sta naša kapetana začela v ospredju, kar je bilo najpomembnejše. Tudi komunikacija je lepo potekala. Pogačarja so malce zasrbele noge tri kroge pred ciljem. Rekel sem mu, naj počaka na zadnji klanec predzadnjega kroga, kjer se lahko animira dirko. Na žalost mu ni nihče sledil. Če bi mu, bi se lahko dirka drugače obrnila. Tako smo pa dali pritisk na druge ekipe. Primož je čakal in počival. Na koncu je bil na zadnjem napadu zraven, Alaphilippe pa je bil najmočnejši," je dejal Mezgec, ki se je na Touru izkazal kot odličen šprinter in bil v dveh etapah drugi.

In Luka, ki je na prvenstvih že od leta 2012, je razložil, kakšen tretma so imeli slovenski kolesarji na tokratnem spektaklu: "Toliko spoštovanja še nismo imeli. Res je, da sta Primož in Tadej zaslužna zaradi Toura ... To smo izkoristili in se borili za pozicijo. Dolgo smo sanjali o prvi deseterici. Morda bodo laiki rekli, imeli smo prvega in drugega na Touru, zdaj pa je bil najboljši le šesti. To je povsem drugačna dirka. Ni primerljiva s Tourom, Vuelto, Girom. Optimizem za prihodnost je. Preostale reprezentance bodo še v skrbeh, ko bomo na svetovnih prvenstvih. Nismo prav daleč na takšnih dirkah. Res smo velesila tudi v kolesarstvu."

"Pokazali smo, zakaj smo številka ena v nacijah"

Selektor Andrej Hauptman verjame, da bo imela Slovenija v prihodnosti svetovnega prvaka, ki bo oblekel mavrično majico. Foto: Vid Ponikvar Z njim se strinja Roglič, ki je na lestvici UCI najvišjeuvrščen kolesar, kar je bil že lani po koncu koledarskega leta. Na drugem mestu je Pogačar, Slovenija pa je na vrhu tudi med nacijami: "Nič ni podarjeno. Zato se borimo. Trdo prigarano in zasluženo je vse skupaj. V ponos mi je, da smo s fanti tisti, ki smo pripeljali kolesarstvo tako visoko. Lahko le uživamo in upam, da čim dlje traja."

Za razliko od lani je bil tokrat selektor Hauptman zelo zadovoljen. Zaveda se, da ima Slovenija močno reprezentanco, ki bo skušala poseči po najvišjih uvrstitvah tudi prihodnje leto na olimpijskih igrah.

Na vse fante, ki so bili del izbrane vrste, je bil po koncu nedeljskega dne ponosen: "Vrhunski rezultat, vrhunsko dirkanje. Z vsemi sem zadovoljen. Kar smo se dogovorili, so tudi naredili. Ekipni duh je in to je najpomembnejše. Manjkala je pika na i, ampak sem prepričan, da je ta reprezentanca sposobna prikolesariti na vrh. Slej ko prej bosta prišli medalja in mavrična majica (dobi jo zmagovalec svetovnega prvenstva, op. p.). Da bomo naredili nekaj takšnega, kot smo nazadnje v Parizu. Če gledam dirko, pa bi lahko morda Tadej malce še počakal z napadom. Ni bilo radio zvez. Začutil je. Sicer je bilo za dirko dobro, da ni bilo potem preveč hitrih kolesarjev za šprint. Morda bi bilo malenkostno bolje, če bi s Primožem sama ostala na klancu. Po drugi strani pa je zanj pripravil teden. Zelo sem zadovoljen s tem, kar so pokazali. Pokazali smo, zakaj smo številka ena v nacijah."