Nora dirka v Belgiji, Roglič na ciljni črti presenetil svetovnega prvaka!

"Neverjetno, bilo je res tako tesno ..." se je v cilju smejalo Zasavcu. "Nikoli se ne smeš predati, pritiskati moraš do zadnjih metrov, v tem primeru centimetrov," je še razlagal slovenski as, ki si je z veličastno zmago prilepil obliž na rano z letošnjega Toura: "Končno mi je uspelo nekaj zmagati!"

Roglič je prvi Slovenec z zmago na enem od petih kolesarskih spomenikov, svetovnega prvaka Alaphilippa je premagal dobesedno na ciljni črti, odločali pa so centimetri. Francoz je že dvignil roke v zrak, prepričan, da je zmaga njegova, ko je iz ozadja priletel Roglič.

Tretje mesto je zasedel Švicar Marcel Hirschi (SunWeb), četrto in peto pa Slovenca Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Matej Mohorič (Bahrain-McLaren).

🔻 Revivez le dernier kilomètre et la victoire de 🇸🇮 @rogla 🏆 sur la ligne juste devant 🌈 @alafpolak1 🇫🇷 ! Relive the last km and the victory of 🇸🇮 @rogla 🏆 on the line just in front of 🌈 @alafpolak1 🇫🇷 ! #LBL pic.twitter.com/NeGQ3byLWF

Liege-Bastogne-Liege, potek dirke:

Cilj: Primož Roglič je zmagovalec dirke! Alaphilippe je že dvignil roke v zrak v znak zmagoslavja, a mu je iza hrbta priletel Roglič in mu izmaknil zmago. Nor zaključek dirke in prva zmaga slovenskega kolesarja na najstarejšem izmed petih kolesarskih spomenikov.

4 km do cilja - elitni kvartet ohtranja prednost, zmagovalec dirke bo eden od njih, Roglič, Pogačar, Alaphilippe ali Hirschi. Prav bojeviti Švicar bi moral imeti v šprintu največ možnosti za zmago. Iz zaseldovalne skupine je skočil Mohorič, ki poskuša še ujeti vodilne.

9 km do cilja - Pogačar, Roglič, Alaphilippe in Hirschi imajo kakšnih 20 sekund prednosti pred zasledovalci, med temi tudi nizozemskim državnim prvakom Mathieuom Van der Poelom (Alpecin) ...

12 km do cilja - v vodtsvu je elitna skupinica z Rogličem, Pogačarjem, Alaphilippom, Hirschijem, pridružil pa se ji je še Michal Kwiatkowski (Ineos) ...

13 km do cilja - Alaphilippe je napadel! Marc Hirschi se ga drži kot klop, Roglič in Pogačar sta odgovorila na prvi skok ...

14 km do cilja - Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) navija tempo za Rogliča, Alaphilippe preži, Pogačar prav tako ...

20 km do cilja - skupina favoritov se priptavlja na obračun na zadnjem vzponu dolgegag dneva, na Côte de la Roche-aux-Faucons (1,3 km, 11 % povprečni naklon), Roglič in Pogačar sta v dobrem položaju, pa tudi Matej Mohorič (Bahrain-McLaren) ...

25 km do cilja - z napadom je poskušal še 39-letni švicarski veteran Michael Albasini (Mitchelton-Scott), ki po tej dirki končuje kariero, privozil si je nekaj deset metrov prednosti pred glavnino. Favoriti še ne kažejo znakov nervoze ali neučakanosti, Alaphilippe in Hirschi, kandidata za današnjo zmago budno pazita drug na drugega.

‼️

Attaque de Michael Albasini 🇨🇭 pour sa dernière course chez les pros !



For his last pro race, Michael Albasini 🇨🇭 attacks!#LBL pic.twitter.com/1QLPOTbh28 — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) October 4, 2020

35 km do cilja - Dries Devenyns navija tempo za svojega moštvenega kolega pri Deceuninck-QuickStepu Alaphilippa, glavnina je razpotegnjena, brez težav pa se med najboljšimi vozita tudi slovenska asa Pogačar in Roglič. Začelo je tudi rahlo deževati.

37 km do cilja - bega je konec, glavnina je ujela Schärja, pred kolesarji sta le še dva klanca, ki pa bosta kot kaže odločilna.

42 km do cilja - Schär ostaja edini ubežnik, skušina zasledovalcev je popustila in se zlila z glavnino, ta pa zdaj za Švicarjem zaostaja le še 53 sekund.

48 km do cilja - Michael Schär (CCC Team) ostaja sam, Gino Mäder se je predal, najprej ga je prehitela četverica Kobe Goossens (Lotto-Soudal), Valentin Ferron (Total Direct Energie), Iñigo Elosegui (Movistar Team) in Kenny Molly (Bingoal WB), nato še glavnina, na čelu katere tempo dirktirajo kolesarji ekipe Trek Segafredo. Vodilni Švicar ima 2:47 prednosti pred zasledovalno skupino in 3:27 pred glavnino.

🏁 59km



⏱ Malgré le travail de l'équipe @TrekSegafredo, l'écart continue d'augmenter en faveur de 🇨🇭 @michaelschaer : 3'40'' à présent.



⏱ Despite Trek-Segafredo's work in the peloton, 🇨🇭 Schär's lead is increasing; he's now 3'40" ahead#LBL pic.twitter.com/n7A7db9Uts — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) October 4, 2020

60 km do cilja - Schär je ostal sam v vodstvu, Švicar zdaj vozi 20 sekund pred Mäderjem, 1:30 za njim so še štirje zasledovalci, glavnina s favoriti pa 3:35 za vodilnim.

69 km do cilja - v ospredju sta ostala le Michael Schär (CCC) in Gino Mäder (NTT), vozita pa 2:40 pred glavnino. Vmes je še nekaj zasledovalcev.

75 km do cilja - kolesarji, ki so se znašli na tleh, nadaljujejo z dirko, medtem ubežna skupina razpada ...

77 km do cilja - na tleh so se znašli tudi Julian Alaphilippe, Marc Hirschi, Damiano Caruso, Waren Barguil in Rui Costa ...

85 km do cilja - karavana se zdaj že vzpenja na Cote de Wanne, prednost ubežnikov je padla na minuto in 45 sekund, v glavnini so oživeli favoriti, tako je na čelu vse pogosteje opaziti novega svetovnega prvaka Juliana Alaphilippa (Deceuninck-QuickStep), medtem ko je Britanec Christopher Froome (Ineos Grenadiers) nekoliko zaostal in zdaj poskuša ujeti priključek.

Olimpijski prvak iz Ria 2016 Greg Van Avermaet (CCC) je po padcu odstopil, Jay McCarthy (Bora-Hansgrohe) nadaljujej z dirko.

Črna pika za organizatorje slavne dirke, na enem od križišč so pozabili postaviti redarja, ki bi kolesarje z rumeno zastavico opozoril na t. i. "cestno pohištvo", na tleh sta se zato znašla McCarthy in Van Avermaet:

Video of McCarthy and Van Avermaets crash. Signalers should be mandatory with road furniture like this on curved roads. Riders clearly can't see it coming #LBLpic.twitter.com/RrXQHctKhR — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) October 4, 2020

96 km do cilja - glavnina še pospešuje tempo, prednost ubežnikov pa vztrajno pada, zdaj znaša le še 2:47. Kolesarji se vzpenjajo na Cote de Mont le Soie, s 587 m.n.v. najvišjo točko trase.

110 km do cilja - Prednost ubežnikov pada. Zdaj znaša 3:22. V glavnini so pri narekovanju tempa v ospredju kolesarji Ineos Grenadiers, ki stavijo na Michala Kwiatkowskega.

133 km do cilja - Iñigo Elosegui (Movistar Team), Kobe Goossens (Lotto-Soudal), Michael Schär (CCC Team), Kenny Molly, Mathijs Paasschens (Bingoal WB), Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation), Valentin Ferron, Paul Ourselin (Total Direct Energie) in Gino Mäder (NTT Pro Cycling) imajo zdaj nekoliko manjšo prednost, ki znaša 4:30. Na čelu glavnine tempo narekujejo ekipe Sunweba, Jumbo Visme in Deceuninck-Quick Stepa, ki imajo v svojih vrstah svetovnega prvaka Juliana Alaphilippa.

🏁 - 134,5km



Le groupe de tête passe la côte de Saint-Roch ⛰ avec une avance de 4'32 sur le peloton !



Here is the breakaway in the côte de Saint-Roch ⛰ with an advantage of 4'32" on the peloton!#LBL pic.twitter.com/qssljXMNQ4 — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) October 4, 2020

147 km do cilja - Ubežniki so v mestu Bastogne. Zdaj jih čaka še pot po številnih hribih do cilja v Liegu. Pred glavnino imajo natanko pet minut prednosti.

167 km do cilja - Iñigo Elosegui (Movistar Team), Kobe Goossens (Lotto-Soudal), Michael Schär (CCC Team), Kenny Molly (Bingoal WB), Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation), Valentin Ferron, Paul Ourselin (Total Direct Energie), Gino Mäder (NTT Pro Cycling) in Tim Declercq (Deceuninck-Quick Step) so še vedno v ospredju. Zdaj so povečali naskok pred glavnino na dobrih pet minut.

After 70km the gap between the break and the peloton was holding steady around 4’. With all the favourites in the bunch, they’re not letting them build up too large a lead. #LBL | @LiegeBastogneL pic.twitter.com/j0Fqm4W24O — letourdata (@letourdata) October 4, 2020

Vzporedno je potekala tudi ženska belgijska klasika, ki jo je dobila Britanka Elizabeth Deignan (Trek-Segafredo)

# Kolesarka Rezultat 1. Elizabeth Deignan (Trek-Segafredo) 3;29:48 2. Grace Brown (Mitchelton-Scott) 0:00:06 3. Ellen van Dijk (Trek-Segafredo) 0:02:19 4. Marianne Vos (NCCC Team) 5. Amy Pieters (Boels Dolmans)

190 km do cilja - Med ekipami, ki upa na vrhunski dosežek, je tudi Jumbo Visma Primoža Rogliča. Nizozemsko moštvo ima na tej belgijski klasiki še neporavnane račune. Nobenemu kolesarju iz te ekipe še ni uspelo zmagati, a so bili nekajkrat zelo blizu - dvakrat so zabeležili tretje (Maarten den Baaker – 1999, Michael Boogerd - 2003) in kar štirikrat drugo mesto (Adrie Van der Poel – 1986, Steven Rooks – 1992, Michael Boogerd - 1999 in 2004).

200 km do cilja - Ubežnikom se je priključil Tim Declercq (Deceuninck-Quick Step).

After holding the break for the first 20km, the gap between the breakaway group and the peloton has grown to 4’20’’ at km 30.#LBL | @LiegeBastogneL pic.twitter.com/nVrRj5LwR5 — letourdata (@letourdata) October 4, 2020

210 km do cilja - Glavnina zdaj zaostaja 4:05, povprečna hitrost pa je do tega trenutka znašala 39,2 km/h, a je kolesarjem pihal veter v prsi.

Belgijska klasika je bila sicer koledarju uvrščena v april, vendar so jo organizatorji zaradi koronavirusa prestavili na 4. oktober. Ni prvič, da je dirka Liege-Bastogne-Liege v jesenskem terminu. Deveta izvedba leta 1919 je potekala 28. septembra. Leta 1912 je bila preizkušnja prav tako septembra, vendar takrat 15. Vse od leta 1968 naprej je bila dirka zaporedoma aprila.

220 km do cilja - Prednost ubežne skupine zdaj znaša že 4:30.

240 km do cilja - Imamo prvi pobeg. Iñigo Elosegui (Movistar Team), Kobe Goossens (Lotto-Soudal), Michael Schär (CCC Team), Kenny Molly (Bingoal WB), Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation), Valentin Ferron, Paul Ourselin (Total Direct Energie) in Gino Mäder (NTT Pro Cycling) so v begu in imajo pred glavnino 30 sekund prednosti.

245 km do cilja - Kolesarji imajo pravo klasiko. Temperatura ozračja je 10 stopinj Celzija, ceste pa so zaradi predhodnega dežja spolzke. Glavne akterje čaka 11 vzponov do cilja.

With 257km, 11 climbs and inclement weather forecast, the oldest monument @LiegeBastogneL looks set to test the riders’ endurance today.

Check out the sawtooth parcours that stands between the riders and victory in La Doyenne.#LBL | @GlobalNTT pic.twitter.com/66pJczfLvJ — letourdata (@letourdata) October 4, 2020

250 km do cilja - Vrhunsko uvrstitev bo prav tako iskal aktualni svetovni prvak iz Imole Julian Alaphilippe (The Deceuninck-Quick Step), ki kolesari v mavrični majici.

🌈🇫🇷 Le champion du monde avec son compatriote qui lui succède sur le podium de la #FlecheWallonne : @BenoitCosnefroy.



🌈🇫🇷 The world champion with his French successor on the #FlecheWallonne podium: @BenoitCosnefroy.#LBL pic.twitter.com/sMrd7QCYQi — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) October 4, 2020

257 km do cilja – Na delu je četverica kolesarjev – Primož Roglič (Jumbo-Visma), Tadej Pogačar in Jan Polanc (UAE Emirates) in Matej Mohorič (Bahrain McLaren). Na štartu je bilo 157 kolesarjev. Največ predstavnikov imajo Belgijci (37), Francozi (29) in Španci (15).

10.20 - Kolesarji so nekaj čez 10. uro podali na 257 kilometrov dolgo in težko traso.