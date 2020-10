Ženski Liege-Bastogne-Liege Deignanovi, Bujakova 30.

Bujakova (Ale BTC Ljubljana) je za zmagovalko 135 kilometrov dolge dirke svetovne serije zaostala 4:12 minute. V isti skupini kolesark je v cilj pripeljala tudi Urša Pintar (Ale BTC Ljubljana), ki je zasedla 35. mesto.

Deignanova je bila sicer del skupine devetih kolesark, ki je glavnini pobegnila 50 kilometrov pred ciljem, v zaključnem delu preizkušnje pa je 30 kilometrov pred ciljem napadla na vzponu Redoute in se odpeljala tekmicam. Podobno je storila tudi Brownova, ki je napadla na zadnjem vzponu na Roche-aux-Faucons 12 kilometrov do cilja in zanesljivo osvojila drugo mesto.

Revivez le dernier kilomètre et la victoire de @lizziedeignan



Relive the last km and the victory of @lizziedeignan just in front of @GLBrown321