"Kdaj se boš upokojil?" je Tadeja Pogačarja po današnji zmagi na spomeniku Liege – Bastogne – Liege v šali vprašal tretjeuvrščeni Irec Ben Healy. Svetovni prvak mu je odgovoril, da ima pogodbo z moštvom UAE Team Emirates – XRG sklenjeno do leta 2030. "Morda bo pa to moje leto," se je še namuznil član ekipe EF Education – EasyPost in s tem nekako povzel za Pogačarjeve tekmece trpko resničnost, da se lahko na dirkah, na katerih nastopa izjemni Slovenec bolj ali manj borijo le za drugo mesto.

Ben Healy je bil danes na belgijskem spomeniku tretji, v ciljnem sprintu je zaostal še za Italijanom Giulijem Cicconejem (Lidl – Trek), to pa sta bila najboljša med "navadnimi smrtniki". Ta izraz se je v zadnjih letih uveljavil na dirkah, na katerih nastopa Tadej Pogačar, saj je Slovenec preprosto domala nepremagljiv. V tej sezoni so bili od 26-letnega fenomena boljši le trije kolesarji.

Takole je Pogačarja zaslišal Ben Healy:

We’ll ask you again in 2030 then @TamauPogi 🤣 pic.twitter.com/9Wdt6yZHEy — EF Pro Cycling (@EFprocycling) April 27, 2025

Na prvem spomeniku sezone, dirki Milano – Sanremo, sta Pogija ugnala Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck) in Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). Van der Poel bil boljši tudi na kraljici klasik Pariz – Roubaix, na Amstel Gold pa je svetovnega prvaka premagal Danec Mattias Skjelmose (Lidl – Trek). To je to.

Danes se je v Liegu Pogačar tekmecem odpeljal 35 kilometrov pred ciljem in v cilj prišel več kot minuto pred Healyjem in Cicconejem. "Biti drugi za Pogačarjem ... Ne morem reči, da je to enako kot zmaga, a je vseeno odličen občutek. Vedel sem, da mu ne morem slediti, ko se je odločil za napad," je priznal tudi 30-letni Italijan, ki je na koncu v sprintu premagal irskega tekmeca v boju za drugo mesto.

"Bom lahko kdaj zmagal na tej dirki? Ne vem. Če je na startu Tadej Pogačar, je to neverjetno težko," pa je razlagal še en belgijski up, 22-letni Thibau Nys (Lidl – Trek). Ta je na koncu 252-kilometrske dirke sprintal za končno peto mesto.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: