Nizozemska prevlada v Imoli: še drugi naslov za Van der Breggnovo

Najboljša Slovenka na dirki je bila Eugenija Bujak na 14. mestu, Urša Pintar je ciljno črto na slavnem dirkališču formule ena, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, prečkala kot 17., naši reprezentantki sta v cilj prišli v skupini dobre tri minute za zmagovalko. Bujakova jedosegla najvišjo uvrstitev slovenskih kolesark na svetovnih prvenstvih v cestnih preizkušnjah.

Van der Breggnova je tekmicam pobegnila 43 kilometrov pred ciljem na najtežjem od dveh vzponov na 28-kilometrski krožni progi in v vodstvu vztrajala do konca. V lov za njo sta se podali Van Vleutnova in Borghinijeva, pa uspeli prednost vodilne do cilja zmanjšati na minuto 20, za preostali odličji sta se pomerili v šprintu, za drobec močnejša je bila Van Vleutnova.

Za tridesetletno van der Breggnovo je to nov uspeh v široki zbirki naslovov. Nizozemka je aktualna olimpijska prvakinja iz Ria de Janeira v cestni vožnji, trikrat je zmagala na dirki po Italiji, 2018 je bila prav tako svetovna prvakinja na cesti, večkrat pa je zmagala tudi na klasičnih dirkah, kot so Valonska puščica, Liege-Bastogne-Liege, Flandrija, Amstel Gold Race in Strade Bianche.

"Dirka je bila zelo težka, predvsem drugi vzpon je bil nadvse zahteven in selektiven. Vedela sem, da bo odločitev o zmagi padla ravno na tem delu, zato sem se za napad odločila v predzadnjem krogu, saj sem pričakovala, da bodo ostale tekmovalke že precej utrujene," je povedala zmagovalka.

Izkazale so se tudi Slovenke

Od izbrank slovenskega selektorja Gorazda Penka sta najboljšo predstavo prikazali Eugenija Bujak in Urša Pintar. Obe sta z borbeno vožnjo na selektivni progi držali priključek vse do konca in zabeležili najvišji uvrstitvi slovenskega ženskega kolesarstva na SP. Nastopile so še Urška Žigart, Urška Bravec in Špela Kern. Slednja je bila z 38. mestom tretja najbolje uvrščena Slovenka, Žigartova je bila 105.

Jutri cestna dirka čaka še moške, 258-kilometrska dirka se bo začela ob 9:45. Slovenske barve bodo branili Janez Brajkovič, Luka Mezgec, Domen Novak, Luka Pibernik, Jan Polanc, Jan Tratnik ter najboljša kolesarja na svetu, Primož Roglič in zmagovalec nedavnega Toura Tadej Pogačar.

