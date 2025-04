Tadej Pogačar po naporni sezoni klasik: Tega ne morem početi vsako pomlad

"Mislim, da tega ne morem početi vsako pomlad," je po nedeljski zmagi na zadnjem spomladanskem spomeniku Liege–Bastogne–Liege priznal slovenski superšampion Tadej Pogačar. "Bila je super sezona klasik," je še dodal 26-letni svetovni prvak, ki je v uvodnih dobrih dveh mesecih sezone zbral osupljivih sedem zmag in najprej dobil dirko po Združenih arabskih Emiratih, nato slavil na Strade Bianche, Dirki po Flandriji, Valonski puščici in nazadnje v Liegu. Natrpan in naporen Pogačarjev urnik pa skrbi špansko legendo Alberta Contadorja.

Tadej Pogačar je spomladi nastopil na vseh štirih kolesarskih spomenikih in se na vseh uvrstil na oder za zmagovalce, poleg zmag na Liege–Bastogne–Liege in v Flandriji je bil tretji na dirki Milano–Sanremo in drugi na svojem krstnem nastopu na Pariz–Roubaix. "Ta kampanja klasik je bila naporna, ne bom lagal," je v pogovoru za Wielerflits priznal svetovni prvak in poudaril, da je imel vsaj nekaj sreče z belgijskim vremenom: "Bilo je nekaj vzponov in padcev, a nam je Belgija vsaj prizanesla z vremenom. Zaradi tega je bilo lažje. Zelo sem zadovoljen in z ekipo smo lahko ponosni na to pomlad."

"Samo uživam v kolesarstvu in lahko sem le vesel, da mi gre tako dobro"

"Bila je popolna sezona klasik." Foto: Guliverimage Z deveto zmago na spomenikih je v nedeljo prehitel Nizozemca Mathieuja van der Poela, ki se med še aktivnimi kolesarji edini s Pogačarjem bori za naziv kralja klasik, na večni lestvici pa se je izenačil na tretjem mestu z Italijanoma Costantejem Girardengom in Faustom Coppijem ter Ircem Seanom Kellyjem. Pred Pogačarjem sta le še Belgijca Eddy Merckx (19 zmag) in Roger de Vlaeminck (11).

Pogačar tako piše zgodovino kolesarstva, a poudarja, da se s tem ne obremenjuje. "O tem me nenehno sprašujejo, ampak tukaj nisem zato, da bi pisal kakršnekoli knjige. Samo uživam v kolesarstvu in lahko sem le vesel, da mi gre tako dobro. To pomlad sem doživel veliko posebnega, bila je popolna sezona klasik," je še pojasnjeval zvezdnik moštva UAE Team Emirates - XRG, ki je zdaj le dočakal nekaj zasluženega počitka.

"Mislim, da tega ne bom mogel početi vsako pomlad"

Pogačar, ki bo pred Dirko po Franciji (od 5. do 27. julija) nastopil le še na Kriteriju po Dofineji (od 8. do 15. junija), zagotavlja, da je dobro preučil koledar dirk, preden se je odločil za tako naporno tekmovalno pomlad. "Vse je odvisno od tega, katere grand toure imaš na koledarju. Če bi se udeležil Gira, bi bil takšen pomladni program neizvedljiv. Zato moraš vselej že decembra pogledati spored in ugotoviti, kdaj lahko počivaš in kdaj lahko greš na dopust, da ne pregoriš. Težko bom še kdaj ponovil, kar sem naredil to pomlad. Mislim, da tega ne bom mogel početi vsako pomlad. Zdaj si bom odpočil, nato pa se pripravil na poletje."

Špansko legendo skrbi za Slovenca

Alberto Contador: Prepričan sem, da Pogačarjev tekmovalni program ni najboljša priprava na Tour. Foto: Ana Kovač Izjemno naporna Pogačarjeva pomlad pa nekoliko skrbi špansko legendo, zdaj strokovnega komentatorja televizije Eurosport Alberta Contadorja. "Prepričan sem, da Pogačarjev tekmovalni program z vsemi temi napornimi dirkami ni najboljša priprava na Tour," je ocenil dvakratni zmagovalec Toura in Gira ter trikratni Vuelte. "Bomo videli, kako se bo ta naporen koledar poznal na njegovi utrujenosti, saj ne gre le za to, da je nastopal na klasikah, temveč je v obzir treba vzeti tudi vse priprave na te dirke. Če bi bil jaz del moštva UAE Emirates, bi me skrbelo po vseh teh Pogijevih kontinuiranih naporih," je še dodal.

Koncilja prepričan: Natančno vedo, koliko počitka potrebuje

"Do Toura sta še dobra dva meseca in prepričan sem, da bo Tadej do takrat pripravljen najbolje, kar je lahko. V ekipi zelo dobro vedo, kako se njegovo telo odzove na napore, natančno vedo, koliko počitka potrebuje, kdaj odpotovati na višinske priprave in kdaj začeti stopnjevati formo," pa je v ekskluzivnem pogovoru za Sportal dejal Pogačarjev prvi trener Miha Koncilja. Razmišljal je tudi o tem, da so svetovnega prvaka najverjetneje v ekipi UAE Emirates poskušali odvrniti vsaj od tega, da ne bi tvegal poškodbe na najbrutalnejši med klasikami Pariz–Roubaix, a prišel do zaključka: "Kaj pa lahko rečeš najboljšemu kolesarju na svetu, ko si nekaj zares želi?"

Jonasa Vingegaarda vse od odstopa z dirke Pariz–Nica 14. marca ni bilo na spregled. Foto: Guliverimage

Njegovi tekmeci manj aktivni

Medtem ko se je Pogačar razdajal in ves kolesarski svet navduševal na spomladanskih klasikah, so bili njegovi tekmeci za skupno zmago na julijskem Touru, v prvi vrsti Danec Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) kot tudi Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick - Step) ter prav tako slovenski veteran Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe), veliko manj aktivni. Vingegaard in Evenepoel sta se spopadala tudi s poškodbami, medtem ko bo Roglič svojo tekmovalno sezono stoodstotno zagnal v petek, 9. maja, v Albaniji, kjer se bo začel 108. Giro.

Preberite še: