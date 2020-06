Slovenija je pred 18 leti veljala za fenomen svetovnega nogometa. Bila je najmanjša udeleženka svetovnega prvenstva, ki se je igral v Južni Koreji in na Japonskem, nadaljevala niz udeležb na velikih tekmovanjih. Evforija v Sloveniji pa se je kmalu sprevrgla v veliko afero, ki je slovenski tabor v Aziji prikazala v negativni luči.

Po uvodnem porazu proti Španiji (1:3 – 2. junija, 2002), kjer se jezni navijači niso mogli otresti občutka, da bi Katančeva četa ob drugačnem sodniškem kriteriju ostala neporažena, je počilo. Zelo počilo. Sprla sta se Zlatko Zahović in Srečko Katanec. Prvi zvezdnik in najboljši strelec reprezentance ter nepopustljiv selektor, ki so mu do takrat z izbrano vrsto uspevali marsikateri čudeži.

Zahović "zabrusil" Katancu, da mu lahko kupi Šmarno goro

Zlatko Zahović, takratni prvi as slovenske reprezentance, je na SP 2002 odigral le 63 minut. Foto: Reuters Ko je Katanec na dvoboju s Španci zamenjal Mariborčana že v 63. minuti, podobno se je zgodilo tudi na pripravljalni tekmi pred selitvijo v Azijo, takratni as Benfice ni skrival razočaranja.

Sprva je kazalo, da se bo zamera skrila pod preprogo in bo Slovenija v nadaljevanje prvenstva, kjer sta jo čakali še tekmi z Južno Afriko in Paragvajem, krenila složna, a je bilo vse drugače. Vedno več je bilo govoric o tem, da se je zakuhalo med slovenskima nogometnima junakoma. Spor je prerasel normalne okvirje, postal ni le glavna tema, s katero se je ubadala vsa Slovenija, ampak je močno odmeval tudi v svetu.

Sledile so novinarske konference. Sprva je bilo odločeno, da bo Zahović ostal na prvenstvu, Katanec pa je napovedal, kako se bo po koncu tekmovanja poslovil od vročega selektorskega stolčka.

Srečko Katanec je z menjavo, ko je v 63. minuti poslal z igrišča Zlatka Zahovića, namesto njega pa je vstopil Milenko Ačimović, spravil Mariborčana v slabo voljo. Foto: Reuters

Ko pa selektor, takrat je bil z 38 leti najmlajši strateg na svetovnem prvenstvu, na posebni konferenci ni mogel brzdati čustev in v solzah razkril, kaj vse mu je Zahović očital (da ga lahko kupi, da mu lahko kupi hišo, Šmarno goro, da menja samo Štajerce, da lahko še kakšnega Štajerca zamenja z Ljubljančanom, da je ljubljanska p*** …), se je rodila afera ''Šmarna gora''. Slovenija, ki je še nekaj dni pred tem složno prepevala pesem ''Slovenija gre naprej'', se je čez noč razklala na dva dela.

Zahović je moral zapustiti tabor Slovenije

Kot da je Mladen Rudonja, eden izmed znamenitih članov nepozabne zlate Katančeve generacije, po porazu s Španijo slutil, da se Sloveniji ne obetajo nič kaj prijetni dnevi. Foto: Reuters Zahović je prilil olje na ogenj z opazko, da je v selektorjevih besedah prepoznal nekaj laži. Da ni nikoli govoril o njegovi narodnosti in družini, hkrati pa potrdil, da so bile pripombe o tem, kako lahko kupi njega in Šmarno goro, resnične.

Obžaloval je, da jih je izrekel in jih označil za neprimerne, izbruh nezadovoljstva pa pojasnjeval s tem, da ga je selektor v pripravljalnem obdobju omalovaževal, srd v njem pa se je le nabiral. In počil ob najbolj neprimernem trenutku, ko se je tabor Slovenije namesto priprav za dvoboj z Južnoafričani podal v molk in razmišljanje.

Med igralci so se vrstila sestankovanja, treningi so bili nesproščeni, 6. junija, 2002, štiri dni po tekmi s Španijo, pa je Nogometna zveza Slovenije na čelu s tedanjim predsednikom Rudijem Zavrlom sporočila, kako mora Zahović zapustiti reprezentančni tabor. To je tudi storil, se zahvalil soigralcem za podporo v športnem smislu, izbrana vrsta pa je ostala brez najboljšega posameznika. V Južni Koreji je še dvakrat izgubila in se od krstnega svetovnega prvenstva poslovila brez osvojene točke.

V Južno Korejo je odpotovalo kar nekaj slovenskih navijačev, ki pa na treh tekmah Katančevih varovancev niso dočakali niti ene točke. Foto: Reuters

Slovenija se je razdelila v dva tabora, polovica jih je dala prav igralcu, spet druga polovica selektorju, med Ljubljano in Mariborom ni bilo čutiti pretirane pozitivne energije. To je bil najbolj razvpiti spor v zgodovini slovenske nogometne reprezentance, ki letos vstopa v polnoletnost.

''Zavrl je rešil problem s konfliktom"

Rudi Zavrl, dolgoletni predsednik NZS in tudi prvi častni predsednik krovne zveze, bi lahko po mnenju Zlatka Zahovića v Južni Koreji preprečil najhujše. Foto: Vid Ponikvar Ko smo nedavno opravili sobotni intervju z Zahovićem, smo ga v obdobju, ko je Slovenija v političnem smislu znova razdvojena in se deli na različna pola, povprašali o spominih na spor s selektorjem.

''Tisto se je dalo z lahkoto rešiti. Brez problema,'' je prepričan najboljši strelec slovenske reprezentance vseh časov, ki je na vprašanje, ali bi bilo to odvisno tudi od njegovih reakcij in izlivov nezadovoljstva v Južni Koreji, odgovoril: ''To ne more biti odvisno od najmlajšega. Ne more biti najmlajši pametnejši od starejšega. Nekdo je pač to v tistem trenutku vodil. To je bil Rudi Zavrl. On se je odločil, da bo konflikt. On je rešil problem s konfliktom. Žal mi je, a tako je bilo. Pa čeprav gospoda Zavrla zelo cenim. Je zelo nogometen človek, takšnih je malo v Sloveniji. Mislim pa, da ko pride do nekih trenj, in do teh vedno pride, v Sloveniji vedno pomislimo le nase. Samo nase. Ven damo javno mnenje. In od tega, kakršno bo javno mnenje, bom reagiral tudi jaz, samo da se me ne napada. To je v bistvu populizem. Kar pa je dobro, pa je druga stvar,'' o aferi, ki je pred natanko 18 leti močno odmevala v nogometnem svetu, pravi Zahović.

Kdo je največji krivec za spor na SP 2002? Zlatko Zahović 2 +

Srečko Katanec 0 +

Rudi Zavrl 0 +

Vsi izmed naštetih 1 + Oddanih 3 glasov

Eden izmed junakov takratne zlate Katančeve čete, ki je postavljala nove mejnike slovenskega nogometa in dokazala, kako so v najbolj priljubljeni športni igri na svetu možne tudi senzacije. Žal pa niso bile vse pozitivnega značaja …