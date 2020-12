Senzacionalno: Martin Čater zmagovalec smuka presenečenj!

Uvodni smuk nove sezone svetovnega pokala v Val d'Iseru je presenetljivo dobil Slovenec Martin Čater. Do danes v smuku ni bil nikoli boljši kot osmi. Zdaj pa bo prihodnji teden v Val Gardeni nastopil z rdečo številko prvega smukača svetovnega pokala. Na tekmi presenečenj je prišel do točk tudi Boštjan Kline na 28. mestu.

Ko je zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala v pretekli sezoni in najhitrejši na prvem treningu Aleksander Aaamodt Kilde s številko pet pridrvel v cilj 3.312 metrov dolge proge Oreiller-Killy, je zmagoslavno dvignil roki. A na koncu je Norvežan ostal celo brez stopničk. Že da sta ga s številkama 26 in 14 prehitela Avstrijec Otmat Stridinger in Urs Kryenbühel, je bilo presenečenje. A ko je bila trojica v cilju že ''okronana'', je s številko 41 smučarski svet presenetil Martin Čater. Že v zgornjem delu proge je bil med najhitrejšimi, nato pa mu je uspel sanjski zaključek, po katerem je za 27 stotink sekunde prehitel Kryenbühla in prišel do krstne zmage, 100 točk in 45 tisoč švicarskih frankov nagrade.

Upal na top 15, bal se je ...

''Upal sem, da se bom uvrstil med najboljših 15 ali 10. Človek pač nikoli ne ve. Včasih imaš dobre občutke, pa na tekmi ne gre. Morda sem se bal 50. mesta. Tako pa … Neverjetno. Presrečen sem. Vedel sem, da je proga dobro pripravljena, kar sem poskušal izkoristiti,'' je po nori tekmi dejal Čater, ki je bil v soboto eden od večjih osmoljencev tekme. Zaradi padca tekmovalca pred njim, dolge prekinitve in močnega sneženja se je na progo podal v nekonkurenčnih razmerah, zaradi česar je ostal brez točk. Dan zatem ga je pričakala popolnoma drugačna slika. Jasno vreme in proga, ki je konkurenčne nastope omogočala tudi smučarjem z višjimi štartnimi številkam.

Trenutek, o katerem sanjajo vsi. Mnogi ga ne dočakajo. Čater ga je. Foto: Reuters

Smuk kariere

Do danes je bil Čatrov najboljši smukaški rezultat osmo mesto, ki ga je lani dosegel v Wengnu. To je bila tudi edina uvrstitev med deseterico. Bližje najboljšim je bil v superveleslalomu in kombinaciji, kjer je bil že dvakrat šesti. A vse te rezultate je danes potisnil v pozabo z izjemnim nastopom, v katerem je pokazal tisto, na kar so trenerji opozarjali že nekaj časa. To pa je, da ima v sebi skrito srce smukača. Tokrat je bil drzen, živahen, odziven in napadalen, obenem pa potrpežljiv na ravninskih delih, kjer so mu več kot očitno odlično služile tudi izjemno dobro pripravljene smuči. Kot bi se v trenutku, ko je premaknil štartno palico, otresel vseh zavor, ki so ga v preteklosti omejevale. Bil je - smukač.

Zmaga novega štaba

Miha Hrobat, ki je bil v soboto v superveleslalomu dvajseti, se tokrat ni prebil v trideseterico (53. mesto). To pa je šele drugič v zadnjih dveh letih in pol uspelo Boštjanu Klinetu. Z 28. mestom ob štartni številki 57 je na tekmi majhnih zaostankov (+1,56 za Čatrom) vendarle nakazal, da se v njegovem smučanju nekaj premika. Tudi on pa se je po tekmi predal slavju slovenske ekipe, ki je letos doživela prevetritev. Trenersko taktirko je namreč prevzel Grega Koštomaj in za pomočnika izbral Aleša Gorzo. Javna skrivnost je bila, da je ta sezona svojevrsten trenutek resnice. Možnost za preživetje ekipe, ki so jo tudi v strokovnih krogih mnogi že odpisali in se spraševali o smiselnosti financiranja. Čatrova zmaga je že v prvem dejanju potrdila dobro delo in pravilno usmeritev.

95. nastop v svetovnem pokalu, prva zmaga. Foto: Reuters

Kako se je tekma razpletala ... Prvi je razmere na progi preizkusil sobotni zmagovalec superveleslaloma, Švicar Mauro Caviezel, ki je imel na strmini nemalo težav. V zgornjem delu proge se je zaletel v vratca in jih nekaj metrov vozil s seboj. Pri tem je bržkone dobil tudi boleč udarec v obraz. Kljub preglavicam se to ni toliko poznalo na času. Švicar je bil vse do nastopa Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja s štartno številko pet, vodilni. Kilde je odlično opravil s progo in v cilj pripeljal z veliko prednostjo 73 stotink sekunde. Račun brez krčmarja. Prvi trije na tekmi. Res? Počakajte na Martina Čatra Foto: Reuters



Prvi test njegove izvedbe je bila že vožnja lanskega zmagovalca smukaškega seštevka Beata Feuza, ki je štartal kot deveti in za Kildejem zaostal za 17 stotink sekunde.



Zelo dobro je kazalo tudi Avstrijcu Vincentu Kriechmayrju, ki je imel najboljši vmesni čas, nato pa tako kot včeraj na superveleslalomu naredil napako in preveč zaostal, da bi lahko upal na odličje. V cilj je pripeljal kot enajsti (+1.85).



Izjemno je bil na progi tudi Švicar s slovensko krvjo Niels Hinterman, a je tudi on napravil napako, zdrsnil iz idealne linije in končal v zaščitnih mrežah. Izkazal se je tudi povratnik po poškodbi, Italijan Dominik Paris, ki je v cilj pripeljal kot četrti (+0.26).



S štartno številko 14 je elito šokiral Švicar Urs Kryenbühl, ki je s prednostjo 9 stotink sekunde prevzel vodstvo in z vrha zrinil Kildeja. Kryenbühl do zdaj še ni zmagal. Na tekmah svetovnega pokala je bil najvišje na 2. mestu (Bormio 2019). Aleksander Aamodt Kilde: na koncu četrti Foto: Reuters



In ko je že kazalo, da se nam obeta senzacija, se je na vrh zavihtel še nekdo, ki je to predvidevanje vsekakor potrdil.



S štartno številko 26 je najhitrejši čas proge postavil Avstrijec Otmar Striedinger, ki je za pet stotink sekunde prehitel Kryenbühla. Tudi on še ni zmagal na tekmi svetovnega pokala.



In kot da presenečenj še ne bi bilo dovolj, je za največje poskrbel slovenski smukač Martin Čater, ki je štartal kot 41. in postavil najboljši čas uvodnega smuka 55. sezone svetovnega pokala. To bi bila zanj krstna zmaga v svetovnem pokalu.



Nekaj smučarjev je po padcu odstopilo. Najhuje jo je skupil Kanadčan Cameron Alexander, ki so ga v cilj morali pripeljati z akijem.

Stridinger, Čater in Kryenbühel: presenetljivi junaki prvega smuka sezone v Val d'Iseru Foto: Guliverimage/Getty Images

Prvič kot oče

''Še razlog več, da v športu nekaj pokažem,'' nam je, ko je septembra s partnerko ustvaril družino, dejal 27-letni Savinjčan iz Pečovnika nad Celjem, ki se je v svoji karieri spoprijemal s številnimi vzponi in padci. Pred osmimi leti je ob finančnih težavah in manku rezultatov razmišljal celo o koncu kariere. ''Rešila" ga je smukaška točka v Wengnu leta 2014 in dokončna selitev v hitri disciplini. Tam ni šlo brez težav. Tudi poškodb. Nazadnje na svetovnem prvenstvu leta 2019 v Aareju, kjer si je strgal križno vez in poškodoval meniskus levega kolena. Vrnitev je bila mučna, a zdi se, da je trud zdaj poplačan.

Četrta smukaška zmaga

Po Andreju Jermanu, Andreju Špornu, Roku Perku in Boštjanu Klinetu je Čater peti slovenski alpski smučar, ki se je zavihtel na zmagovalni oder v najhitrejši in za mnoge kraljevi disciplini. Obenem pa je to četrta smukaška zmaga za slovensko moško alpsko smučanje. Pred dobrimi trinajstimi leti se je namreč v Garmisch-Partenkirchnu v zgodovino vpisal Jerman. Tržičan je na najvišjo stopničko stopil tudi dve leti pozneje v Bormiu, leta 2017 pa je do prvenca v Kvitfjellu prišel še Kline. Tokratna zmaga je nedvomno najbolj nenadejana, a zato nič manj nezaslužena. Savinjčan pač ni bil srečnež vremenske loterije, temveč je spretno izkoristil dan, ki je vrhunske dosežke dovoljeval vsem.

Val d`Isere, smuk, moški:

