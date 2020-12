S srcem in dušo: Pri Ilki ali Martinu

Otmar Striedinger, Urs Kryenbühl in Aleksander Aamodt Kilde so v ciljnem izteku proge Oreiller-Killy v koronsko izpraznjenem Val d'Iseru že pozirali pred agencijskimi fotografi, ko je Grega Koštomaj, nameščen med trenerji ob predzadnjem skoku, svoji trojici na štart pošiljal zadnje napotke. Kmalu zatem so ga trenerji iz konkurenčnih taborov že trepljali po hrbtu, fotografi v cilju pa so se pripravljali na novo postavitev. V njej je bilo v središču pripravljeno mesto za Martina Čatra. Ta je še počakal, da so ciljno črto prečkali vsi, med njimi tudi Boštjan Kline, ki se je na 28. mestu vrnil med dobitnike točk svetovnega pokala, nato pa se z zmagoslavnim krikom skorajda sprožil plaz novozapadlega snega z okoliških pobočij.

Po zmagah ob Ilki Štuhec zdaj tudi do prvenca v moški konkurenci. Foto: Sportida

''Tudi mene so prevzela čustva,'' priznava Koštomaj, ki je sicer moško ekipo za hitri disciplini kot vršilec dolžnosti prevzel že sredi minule sezone, a sta bili tekmi v Val d'Iseru zanj prvi v vlogi čistokrvnega glavnega trenerja slovenske smukaške vrste. ''Naše poslanstvo je, da svojim tekmovalcem pripravimo vse, kar potrebujejo, za rezultat. Na koncu pa so na progi oni. Ko pa jim uspe rezultat, se zaveš, da je to tisto zaradi česar se zbujaš sredi noči in delaš cel dan. Izjemni občutki. Nimam besed za to veselje,'' pripoveduje 46-letni smučarski strokovnjak iz kraja Migojnice pri Žalcu.

Zmagoslavni občutki mu niso tuji. Navsezadnje je bil član štaba Ilke Štuhec v času, ko je dvakrat postala svetovna prvakinja, osvojila dva mala kristalna globusa in slavila devet zmag na tekmah svetovnega pokala. ''Primerjave so težke, nehvaležne. Ko delaš s športnikom, se mu posvetiš stoodstotno. Zaupaš mu. Zanj delaš z dušo in telesom. Ali je to Ilka ali Martin, Miha ali Boštjan. Vseeno. Ko pa ta športnik doseže odmeven rezultat, so občutki nepopisni,'' pravi Koštomaj, ki je sicer trenersko pot začel v več štajerskih klubih, med drugim tudi v Braniku. Pozneje je bil dve leti trener ženske C-reprezentance, v kateri sta bili tedaj Tina Robnik in Ana Bucik, leta 2009 se je preselil v Bolgarijo, kjer je služboval vse do usodnega klica Ilkine mame Darje Črnko leta 2015.

Gregor Koštomaj Foto: Matjaž Vertuš Ko je prevzel vodenje moške ekipe za hitri disciplini, ki je bila po večletnem padanju rezultatske krivulje že na robu preživetja, se je zavedal pomembnosti trenutka. ''Voda nam rahlo teče v grlo. A osredotočeni moramo biti na druge stvari, ne na izsiljevanje rezultata,'' nam je dejal junija in se lotil izkoreninjanja določenih prirojenih tekmovalnih hib svojega kvarteta. Ob tem se je zavedal, da bodo na glavnini tekem ujetniki visokih štartnih številk. ''Ko se ponudi priložnost, jo je treba zgrabiti z obema rokama,'' je dejal. In priložnost dočakal že na začetku. Že sobotno 20. mesto Mihe Hrobata v superveleslalomu je nakazovalo na zasuk. Nedeljska zmaga Martina Čatra, s katero se je pridružil Andreju Jermanu in Klinetu, pa je bil nenadejan atomski potisk na začetku nove sezone.

In kako je pravzaprav spremljal Čatrov nastop? ''Že ob reakciji na štartu sem videl, da se je Martin danes odločil pokazati, kaj zna. To je bilo napadalno smučanje, ki je v sebi skrivalo vse njegove dobre lastnosti. Spremljal sem vmesne čase, videl zeleno barvo, čutil adrenalin … Uf. Ob meni je skočil močno v desno, a ni izgubil časa. Ob zadnjem vmesnem času sem že vedel, da je zmaga njegova,'' odgovarja Koštomaj in ob tem hiti hvaliti marljive francoske organizatorje: ''Včeraj je še pred nočjo zapadlo 60 centimetrov novega snega. Opravili so izjemno delo, da so očistili vse in pripravili progo, na kateri je bilo mogoče zmagati tudi s število 41.''

Foto: Guliverimage

Da ima Čater v sebi precej več, kot pa kaže na tekmah, je v preteklosti pogosto opozarjal že trener Peter Pen, ki se je pred skoraj natančno enim letom umaknil iz ekipe. Prikimal mu je tudi Koštomaj. Val d'Isere je s Savinjčanovo prvo zmago prinesel potrditev. ''Bil je motiviran in deloven. Veliko sva se pogovarjala. Dopovedati sem mu poskušal, da mora, če želi ustvariti kariero, zadnji korak storiti sam. Naše besede pač niso dovolj. 'Stori, kar znaš,' sem mu dejal. To je tokrat naredil in unovčil svoje znanje. Morda na vse skupaj vpliva tudi to, da je septembra postal oče. Morda je bil to zadnji impulz,'' razmišlja trener.

Koštomaj je pozdravil tudi nove smukaške točke Klineta in sobotno 20. mesto Hrobata v superveleslalomu. Dober obet pred Val Gardeno, kamor se bodo Slovenci podali z dnevom zamika. ''V športu le rezultat prinese samozaupanje. Mi smo ga želeli. Napovedovali pač ne. Zdaj bo lažje. Vemo, da so bili treningi dobri. V ekipi imamo tudi odlično vzdušje, zato želim pohvaliti vse, ki delajo z nami. Atmosfera je prava. Veselimo se tekem. Smo pa realni. Ne pričakujemo niza zmag. Je pa to lepa popotnica,'' je pogovor zaključil Koštomaj, ki bo ob progi znova stal v petek, ko bo v Vač Gardeni na sporedu drugi superveleslalom, dan zatem pa še smuk.