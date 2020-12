Oskubljena Zlata lisica na tekmi duhov

Zlata lisica bo 16. in 17. januarja drugačna: dva veleslaloma, brez gledlacev in spremljevalnega programa

Medtem ko je v Planici vse pripravljeno na svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, pa je v zgornjem delu mariborske peščene ure, ki odšteva čas do Zlate lisice, peska ostalo še za pet tednov. Pod Pohorjem so se že sprijaznili z osiromašenim programom, v novi smučarski realnosti pa Štajerce čakata boj za sneg in evre.

Če so pred nekaj tedni v Mariboru še upali, da bodo lahko na ženski tekmi svetovnega pokala povabili vsaj del pomembnih gostov in tako zagotovili VIP-program, ki je pomemben na poslovni ravni, je zdaj dokončno jasno, da bo 57. Zlata lisica tekma duhov. Takšno poimenovanje tekem brez gledalcev se je v svetovnem pokalu sicer že dodobra uveljavilo. Da gre za sezono preživetja, je že pred tedni poudaril direktor moških tekem svetovnega pokala Markus Waldner. Velja seveda tudi za ženski del belega cirkusa, ki ga vodi zamejski Slovenec Peter Gerdol. Ta je poleti obiskal tudi Maribor. Tedaj še v upanju na "normalno" zimo.

Brez tribun, šotorov …

Zlata lisica, ki jo bosta tokrat izjemoma sestavljali dve veleslalomski preizkušnji, brez navijaškega vrveža je torej dejstvo. Prodaja vstopnic sicer ni eden od vitalnih virov mariborskega proračunskega sistema, vseeno pa tekmi brez gledalcev pomenita udarec za lokalni turizem. Obenem je s tem pretrgana vez t radvanjsko progo in središčem Maribora. V tem sredi januarja tako zanesljivo ne bo javnega žrebanja štartnih številk, podelitev nagrad in koncertov. Tudi podoba snežnega stadiona bo drugačna. Brez velike tribune in spremljevalnih šotorov. Dostop do prizorišča bodo tako imeli le tisti, ki bodo tam po službeni dolžnosti. Vstopnica bo ob akreditaciji tudi negativen test na koronavirus.

Del sproščenega proračuna, ki je nastal zaradi ukinjenega spremljevalnega programa, bodo organizatorji prerazporedili v ukrepe, ki jih zahtevajo novi Covid protokoli. Po drugi strani pa tudi ne skrivajo, da je del dolgoletnih pokroviteljev odpovedal sodelovanje. "Trenutno glavo še držimo nad gladino vode. Verjamem, da bomo zagotovili proračun, ki pa bo imel drugačne prioritete. Prva bo seveda skrb za zdravje in varnost," zatrjuje generalni sekretar mariborskih tekem Srečko Vilar, ki te dni v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje zaključuje s pripravo dokumenta oziroma svojevrstnih smernic za 57. Zlato lisico.

Mariborski mehurček

Tudi priprave na tradicionalno tekmovanje potekajo po novih pravilih. "Pripravili smo evidenčne liste. Ve ste, kdo bodo v zadnjih dveh tednih tisti ljudje, ki bodo pod posebnim nadzorom. Jasno, vsi testirani in potrjeno negativni. Obenem je tehnični odbor že zdaj sprejel sklep, po katerem delujemo po peterkah. Skupine petih ljudi, vsaka ima svojo vodjo. Ni združevanj, ni sestankov … Takšen koncept bomo uporabili tudi na samih temah. Vse gre torej v smer dela na daljavo. FIS predlaga tudi sejo trenerjev in žreb štartnih številk na ravni spletnega srečanja," drugačno Zlato lisico opisuje Vilar, ki verjame, da bo tudi Maribor pripravil kakovosten smučarski "mehurček", s kakršnim so tekme pod streho spravili v Söldnu, Lechu, Leviju …

Kaj pa sneg?

Tradicionalni izziv pa bo za Mariborčane seveda predstavljala priprava tekmovalne proge. Kar nekaj snega so na Pohorju že pripravili, nekaj pa ga je namenila še narava. A osredje delo Štajerce še čaka. Pri tem jih miri zadostna količina vode v obeh akumulacijskih jezerih, zato bo v prihodnje ključno prilagajanje vremenskim razmeram. Dejstvo pa je, da se tudi na tej točki organizatorji soočajo z novimi razmerami. V preteklosti je bil namreč interes upravljavca smučišča dvojen – priprava tekmovalne proge in zagotovitev obratovanja smučišča za rekreativne smučarje. Toda ob v trenutnih epidemioloških razmerah v državi vprašanje turistične sezone ostaja v zraku. "Marprom nam gre na roko," je na to temo za konec dodal generalni sekretar Vilar.