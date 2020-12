Val di Fassa prevzema kitajski tekmi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Val di Fassa bo februarja gostila ženski smuk in superveleslalom.

Val di Fassa bo februarja gostila ženski smuk in superveleslalom. Foto: Guliverimage

Potem ko je koronavirus letos preprečil moško olimpijsko generalno, so brez preizkusa proge v Yannqingu ostale še alpske smučarke. Februarski tekmi zdaj prevzema Val di Fassa.

Po odpovedi obeh superveleslalomov v St. Moritu je pozornost ženskega dela smučarskega svetovnega pokala usmerjena v Courchevel, kjer bosta ob koncu tedna dva veleslaloma. Specialistke za hitri disciplini pa bodo morale počakati do 19. in 20. februarja in tekem v Val d'Iseru.

Je pa zato zdaj znana usoda ženskih smučarskih tekem, ki bi jih morala v okviru olimpijske generalke gostiti Kitajska. Pred dnevi je Mednarodna smučarska zveza odpovedala svetovni pokal pri gostiteljih ZOI 2022. Vrzel bo zapolnila Val di Fassa v Italiji.

Tako bo 27. februarja tam potekal smuk, dan pozneje pa še superveleslalom. Obenem pa to pomeni, da bo velika večina najboljših smučark leta 2022 na olimpijske igre v Peking pripotovala brez predhodnega spoznavanja tekmovalnih prog.

