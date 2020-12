Umrl je gospodar mariborskega snežnega stadiona

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že 57. Zlata lisica, ki jo bo Maribor v zaostrenih epidemioloških ukrepih gostil 16. in 17. januarja, bo drugačna od vseh predhodnih. Brez gledalcev, ciljnih objektov in pravega stika z mestom, tokrat izključno veleslalomsko obarvana … A tudi če bi se snežni stadion znašel v tradicionalnem smučarskem vrvežu, značilnem za klasični ženski tekmi smučarskega svetovnega pokala, bi zdaj že kar standardni znani obrazi na platoju ob hotelu Arena pogrešali enega moža. To je Jože Pukl. Dolgoletni sodelavec Zlate lisice, ki je kot prostovoljec skrbel za snežni stadion ob vznožju pohorske proge, je umrl dober mesec pred gostovanjem "lisičk".

Formalno je bil Pukl kot član tehničnega odbora Zlate lisce zadolžen za objekte. V praksi je bil, čemur pritrjujejo mnogi pohorski smučarski delavci, mnogo več. Prijel se ga je naziv legende snežnega stadiona. Sodeloval je tudi pri njegovi izgradnji. Vrsto let je bil član Branika in širokega kroga organizatorjev mariborskih tekem. Vključen je bil tudi v organizacijo tekem nižje ravni. "Gospodar terena," so mu rekli pod Pohorjem.

O tem, da ni bil cenjen le med staro pohorsko "gardo", priča tudi edinstveno tekmovanje "Kros za Puklovo roko", ki ga na Pohorju praviloma organizirajo marca. Gre za divje spuščanje po snegu in blatu z Bellevueja do snežnega stadiona, na katerem je bil eden od zmagovalcev tudi Filip Flisar. Za zmago je dvignil priložnostni pokal, ki prikazuje repliko umetne roke. Jože Pukl je bil namreč invalidsko upokojen, brez leve roke.