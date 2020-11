Tina Maze in Andrea Massi: Boleče slovo od trenerja, gospoda, brata

Fotografija in osnovni podatki o smrti italijanskega trenerja Valerija Ghirardija, ki je deloval v močni italijanski smučarki reprezentanci in pozneje paraolimpijski ekipi, pustil močan pečat v team to aMaze in kariero sklenil v kanadski izbrani vrsti, zadostijo osnovni kriterijem pri udejanjanju informativne funkcije medija. Novinarji, ki smo ga srečevali v karavani svetovnega pokala, ga lahko kot dopolnilo označimo za umirjenega in prijaznega sogovornika, predvsem pa za predanega, strokovnega in zelo osredotočenega smučarskega delavca. Žalostno zgodbo o izgubljeni bitki z rakom, ki je bil usoden za 58-letnega moža ter očeta dveh otrok, pa lahko sklene le oris poglobljenega osebnega vpogleda. Zanj sta poskrbela Tina Maze in Andrea Massi.

Vedela sta za njegove zdravstvene težave, saj sta tudi po koncu skupnega sodelovanja leta 2015 in formalno še na poslovilni tekmi leta 2017 ohranjala stike. Še v minuli nogometni sezoni sta ga povabila v Videm, kjer je pri Udineseju gostoval Torino, katerega velik navijač je bil. Vseeno je bila sredina jutranja novica o smrti tudi zanju velik šok. Tako Massi tudi po tem, ko se je poskušal umiriti, ni mogel prikriti cmoka v grlu, tresočega glasu in na trenutke solz. "Bil je … Ostal bo nekaj posebnega v mojem in najinem življenju. Človek. Prijatelj. Brat. Zelo rada sva se imela," je dejal Massi, ki ga je spoznal že krepko pred uradnim prestopom v tekmovalno ekipo team to aMaze.

Valerio Ghirardi (1962 - 2020) Foto: Sportida

"Brat, čeprav tako zelo drugačen"

Poznanstvo sega v leto 1998, ko je Massi, kot sam pravi - tedaj še "številka 0 v smučarskem svetu", s pomočjo znancev v Cortini d'Ampezo prišel do akreditacije za ženske tekme svetovnega pokala, se izmuznil redarjem ter se znašel ob tekmovalni progi. Postavil se je prav pod Ghirardija. "Vlekel sem na ušesa, kaj svojim tekmovalkam na čelu z Isolde Kostner sporoča največji smučarski strateg tistega časa. Očitno sem bil dobro skrit, saj me ni opazil, čeprav sva se o tem pozneje večkrat pogovarjala," pripoveduje Massi, ki je kmalu vzpostavil stik z njim.

Vključitev v strokovni štab je bila Massijeva dolgoletna želja."Smučarski krog je zelo zaprt. Težko je dobiti osebo, ki lahko v ekipi celotno leto deluje na visokih psiholoških, strokovnih in tehničnih obratih. Zanj sem vedel, da je velik strokovnjak. Imel je občutek za linije ter bogate izkušnje. Po drugi strani pa je bil velik človek. Bil je izjemno karizmatičen. Tudi zaradi tega je ob združitvi moči leta 2014 takoj prišlo do 'klika'. V trenutku smo se ujeli. On in Tina. On in jaz. Pa čeprav sva bila tako zelo drugačna. On kognitiven, jaz impulziven. On tih, jaz glasen," pripoveduje goriški idejni oče samostojne poti najboljše slovenske smučarke.

Foto: Sportida Tina Maze: Amortizator med Andreo in mano "Valerio je ekipo je prišel v letih, ki so bila zame izjemno težka. Takrat smo namreč naš pogon vlekli, kolikor smo zmogli. Ni bili preprosto. Bil je človek, ki se je znal postaviti med Andreo in mano. Amortizer. Kot velik profesionalec se je vklopil v našo zgodbo in prispeval velik delež. Super oseba, dober trener, a ne nekdo, ki bi s svojimi idejami silil z glavo skozi zid in posledično škodoval športniku," pa o svojem zadnjem smučarskem trenerju v dolgi in bogati karieri pripoveduje Tina.



Veliki kristalni globus, prva odličja na velikih tekmovanjih in dve zlati olimpijski kolajni je osvojila pred njim. Ji je pa pomagal do izjemnih rezultatov v sezoni 2014/15, katerih krona je bilo svetovno prvenstvo v Vailu z dvema zlatima in eno srebrno kolajno. "To je bil eden od mojih vrhuncev. Na nobenem predhodnem velikem tekmovanju nisem bila tako uspešna," pravi 37-letna Črnjanka, ki že več let živi v Gorici.



Tina Maze, Andrea Vianello in Valerio Ghirardi v sezoni 2014/15 Foto: Sportida

Trener in trener izza stebra

Ob brskanju po spominih se je Massi, ki je delovanje ekipe rad primerjal z indijansko družino in z rojakom tudi tukaj hitro našel skupen jezik, ustavil pri prelomni jeseni 2014. Najprej pri 25. oktobru 2014, ko je Mazejeva sezono odprla z 22. mestom. "Nikakor se nisem mogel sprijazniti z njenim pristopom. Norel sem do tretje ure zjutraj. Valerio me je poslušal, miril, povedal svoje. Ob koncu je položil roko na mizo in mirno dejal: 'Massi, v Levi gremo po stopničke!' Vstal sem in mu odvrnil, da odhajamo po zmago," pripoveduje vodja Tinine ekipe.

Zgodba se tu še ne konča povsem. Pred omenjenim slalomom v Leviju je nato v ekipi prišlo do kratkega stika med ključnima protagonistoma. "S Tino sva bila skregana. Na tistem slalomu je Valerio vodil tekmo. Jaz sem se skril za enega od stebrov in Tini preko njega pošiljal sporočila. Končalo se je z zmago," se je vendarle nasmehnil Andrea. To je bila tudi zadnja Tinina slalomska zmaga, sicer pa ena od skupno 26 v svetovnem pokalu.

Foto: Sportida