Žan Kranjec: Nikoli ne veš, kdaj te ujame virus

Čeprav poudarja, da se bo tudi petkove paralelne tekme v Lechu lotil popolnoma osredotočeno, bo najboljši slovenski moški alpski smučar zadnjih let Žan Kranjec na posebni preizkušnji predvsem ob prvem decembrskem koncu tedna, ko bo Santa Caterina namesto Val d'Isera gostil dvojni veleslalomski program.

Živčnost bi sicer težko primerjal s trenutki, ko v ciljnem izteku čaka na rezultate tekmecev in s tem potrditev vrednosti svojega nastopa, vseeno pa se je v smučarsko življenje Žana Kranjca vrinila nova negotovost – čakanje na rezultate testiranja na novi koronavirus. "V naši ekipi smo maksimalno previdni. Upoštevamo vse ukrepe. Vseeno ob pogostih testiranjih vselej čutim negotovost. Človek pač nikoli ne ve, kdaj ga ujame virus," pravi Kranjec in dodaja, da se vendarle skuša osredotočati predvsem na smučanje.

Nove realnosti v "belem cirkusu" ne more zanikati. Lep primer prihaja iz ženskega švedskega tabora, kjer je morala celotna ekipa v izolacijo zaradi okužbe trenerja. Tako je Anna Swenn-Larsson, čeprav je v slabem tednu zbrala štiri negativne rezultate, ostala brez dveh slalomskih štartov v Leviju. Ker je to kar 22 odstotkov slalomske sezone, so se njene možnosti za napad na mali globus znatno zmanjšale, čeprav je bila po zagotovilih iz švedskega tabora v vrhunski formi.

Švedinje so, z izjemo Sare Hector, izpustile tudi tekmo v Lechu. Okužen je bil tudi letošnji zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala Aleksander Aamodt Kilde, a na srečo med obsežnim tekmovalnim premorom po veleslalomu v Söldnu. O svežih okužbah pa medtem poročajo iz švicarskega (Justin Murisier, Marco Odermatt in Loic Meillard) ter avstrijskega (Chiara Mair in Marco Schwarz) tabora.

"Vsako tekmo jemljem resno"

Kranjec se z novim negativnim testom, ki je tudi vstopnica v "mehurček" v Lechu, pripravlja na petkovo paralelno tekmo. Kakšen je njegov odnos do najmlajše discipline svetovnega pokala, ki bo v sezoni 2020/21 na sporedu le dvakrat (drugič na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo), v prihodnje pa naj bi postala enakovredna klasičnim disciplinam?

"Vsako tekmo jemljem resno. Na vsaki poskušam iztržiti čim več. Je pa res, da so občutki drugačni kot v preostalih disciplinah. Navsezadnje je letos v koledarju svetovnega pokala ena sama tovrstna tekma. Smo se pa v zadnjem obdobju na treningih posvečali elementom te discipline. Upam, da bo tekma potrdila dober trening," odgovarja Žan, ki je nazadnje treniral v Soldi.

S paralelnimi disciplinami, v katerih imajo sicer praviloma prednost višji smučarji, ima že kar nekaj izkušenj. Letos februarja je bil na paralelnem veleslalomu v Chamonixu celo peti, kar je njegov z naskokom najboljši dosežek. Na roko bi mu moralo iti tudi poenotenje pravil, po katerih tekme potekajo z veleslalomsko opremo in ob razdalji vrat med 16 in 20 metri.

Santa Caterina namesto Val d'Isera

A čeprav ne gre dvomiti o iskrenosti njegovih besed o popolnem napadu že v Lechu, kjer je Jure Košir leta 1993 sebi in samostojni Sloveniji priboril prve stopničke, je jasno, da sta v Kranjčevem koledarju z rdečo barvo obkrožena predvsem peti in šesti december. Takrat bosta na sporedu namreč kar dva veleslaloma, ki ju ne bo gostil Val d'Isere, kot je bilo sprva predvideno, temveč Santa Caterina. Do zamenjave je prišlo zaradi boljših snežnih razmer v Italiji.

Najboljši slovenski veleslalomist, ki je bil oktobra v Söldnu sedmi, je prepričan, da so težave z nastavitvami preteklosti, tako da bo meril proti zmagovalnemu odru. "O opremi ne razmišljam več. Zadnji treningi so bili kakovostni, zato bodo tudi pričakovanja velika. Želim se boriti za najvišja mesta," je odločen 28-letni Bukovčan.

Spomnimo se, da je prvi veleslalom sezone nekoliko presenetljivo dobil 20-letni norveški mladenič Lusas Braathen, pred Švicarjema Marcom Odermattom in Ginom Caviezlom. Poleg Kranjca na boljši izkupiček dvojčka tekem v Dolomitih, po katerem bo za karavano 30 odstotkov veleslalomske sezone, računajo tudi prvi trije v pretekli zimi Alexis Pinturault, Henrik Kristoffersen in Filip Zubčić, ki so bili v Söldnu 4., 5. in 12.