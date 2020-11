Petra Vlhova še do tretje zmage v nizu

Po tretjem veleslalomskem mestu na ledeniku Rettenbach nad Söldnom in dveh slalomskih zmagah v Leviju, kjer je med drugim znova ugnala tudi Mikaelo Shiffrin ter prevzela vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala, je Slovakinja Petra Vlhova dobila še paralelno preizkušnjo v Lechu.

V dopoldanskih kvalifikacijah, ki jih je sicer dobila Lara Gut Behrami, je bila tretja, nato pa je pod žarometi v nizu ugnala nizozemsko presenečenje dneva Adriano Jelinkovo, zadnjo dobitnico velikega globusa Federico Brignone in Švedinjo Saro Hector ter v finalu še vse bolj prodorno Američanko Paulo Moltzan.

Foto: Sportida Robnikova trčila ob norveško oviro

Edina Slovenka, ki se je v prenovljenem tekmovalnem modelu prebila v popoldanski del elitne šestnajsterice, je bila Tina Robnik. Po devetem času na modri in 12. na rdeči progi je bila v kvalifikacijah skupno deseta, nato pa je že v osmini finala naletela na previsoko oviro. Norvežanka Norvežanka Thea Louise Stjermesund je Lučanko za sedem stotnik prehitela že v prvi vožnji. Robnikova je v drugo hitro nadoknadila zaostanek, a v spodnjem delu ubrala za odtenek prenizek tempo. Ko je opazila, da je Norvežanka v prednosti, je skušala pred ciljem z višjo stopnjo tveganja, kar pa je plačala z drobno napako, daljšim zavojem in končnim zaostankom 44 stotink sekunde.

Finale:

Petra Vlhova (Svk) :Paula Moltzan (ZDA) (DNF)



Polfinale:

Lara Gut-Behrami (Švi) : Paula Moltzan (ZDA) (+0,28)

Petra Vlhova (Svk) : Sara Hector (Šve)



Čertfinale:

Lara Gut-Behrami (Švi) : Elisa Mörzinger (Avt) (0,42)

Paula Moltzan (ZDA) : Marta Bassino (Ita) (+0,08)

Petra Vlhova (Svk) : Federica Brignone (Ita) (+0,04)

Thea Luise Stjernesund (Nor) : Sara Hector (Šve) (+0,09)



Osmina finala:

Lara Gut-Behrami (Švi) : Corali Frasse Sombet (Fra) (+0,77)

Elisa Mörzinger (Avt) : Kristin Lysdahl (Nor) (+0,43)

Paula Moltzan (ZDA) : Maryna Gasienica-Daniel (Pol) (0,34)

Marta Bassino (Ita) : Katharina Liensberger (Avt) (DNF)

Petra Vlhova (Svk) : Adriana Jelinkova (Niz) (+0,04)

Franziska Gritsch (Avt) : Federica Brignone (Ita) (+0,45)

Thea Luise Stjernesund (Nor) : Tina Robnik (Slo) (+0,44)

Sara Hector (Šve) : Katharina Truppe (Avt) (+1,02)

Meta Hrovat do točk, a brez osmine finala Foto: Sportida Četverica obstala v dopoldanskem delu

Do točk svetovnega pokala je ob Robnikovi prišla tudi Meta Hrovat, ki je bila v dopoldanskih kvalifikacijah 21., osmino finala pa je zgrešila za enajst stotink sekunde. Brez popoldanskega nastopa in tudi točk svetovnega pokala pa so ostale Neja Dvornik (32.), Ana Bucik (43.) in Maruša Ferk (51.), za katero je bil to prvi nastop po izpadu iz slovenske reprezentance.

V okrnjeni konkurenci (manjkale so prva zvezdnika svetovnega pokala Mikaela Shiffrin, ki se pripravlja na naslednje preizkušnje, večinski del švedske reprezentance ter s Covid-19 okužena domačinka ) je bila daleč od kroga dobitnic točk tudi ameriška Slovenka Lila Lapanja (57.).

Tekmovalni program v Lechu, ki ima za slovensko smučanje poseben pomen, saj je Jure Košir prav tam leta 1993 sebi in Sloveniji priboril prve stopničke v zgodovini samostojne države, se bo nadaljeval in zaključil s petkovo moško paralelno tekmo. Na njen bodo nastopili Žan Kranjec, Štefan Hadalin in Martin Čater.

Rezultati kvalifikacij: