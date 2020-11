Korona cirkus v belem cirkusu

"Ostati negativen," je mantra najboljših smučarjev sveta, ki morajo za vstop v posamezne tekmovalne mehurčke predložiti dva negativna testa na novi koronavirus. Toda v posameznih državah tudi to ni dovolj. Tako so ob koncu preteklega tedna ob čvrsto zakonodajo Finske, ki sicer velja za pravo zgodbo o uspehu v boju proti covid-19, naleteli v švedskem taboru. Zaradi okužbe enega od trenerjev je namreč morala v izolacijo celotna ekipa. Z njo tudi svetovna slalomska podprvakinja Anna Swenn-Larsson, ki je bila prisiljena izpustiti dva od skupno devetih slalomov sezone.

Ko tudi štirje negativni testi niso dovolj

"FIS nima s tem nič," se je po tekmi branil Slovenec na čelu ženskih tekem svetovnega Peter Gerdol in pri tem osvetlil, da ima pred pravili FIS-ovih "mehurčkov" prednost jurisdikcija države gostiteljice. Švedi so sicer finsko odločitev sprejeli, čeprav se je Swenn-Larssonova le stežka sprijaznila s tem, da je v enem tednu opravila štiri teste in bila vselej negativna, vseeno pa ni smela nastopiti. "Popolnoma razumem, da je položaj resen in da zahteva previdnost. Vseeno pa menim, da bi morala biti pravila poenotena. Ta položaj ni pošten," je v sporočilu na Instragramu zapisala ena od največjih osmoljenk finskega tekmovalnega konca tedna.

Anna-Swen Larsson se ni mogla spopasti z Mikaelo Shiffrin in Petro Vlhovo Foto: Sportida

"Kdo bo tekmoval?"

Do bojkota tekme kljub tovrstnim predlogom ni prišlo, so pa v mnogih taborih opozorili, da ukrepi, ki "kaznujejo" neokužene tekmovalke, niso življenjski. Tudi slovenski smučarji na čelu z Illko Štuec so tako na socialnih omrežjih delili oster zapis letošnje dobitnice velikega kristalnega globusa Federice Brignone. "Zakaj lahko v nogometu, kjer prihaja do stikov med športniki, ekipe igrajo tekme, čeprav so imele v svojih vrstah okuženega igralca? Tudi v prihodnje se bo dogajalo, da bo v posameznih ekipah kdo okužen. Kaj pa, če bo v vsaki ekipi okužena ena oseba? Kdo bo tekmoval? Pravila morajo biti jasna in enotna," je zapisala Italijanka.

Švedinje vendarle v Lechu, Švicarji pa …

Karavana svetovnega pokala se zdaj seli v Lech, kjer bosta v četrtek in petek na sporedu paralelni preizkušnji. Med udeleženkami bodo, kot vse kaže, zdaj vendarle tudi Švedinje. Po finskem razočaranju so se namreč vrnile domov, zdaj pa nameravajo v Avstrijo. Jasno, brez okuženega trenerja Christiana Thome, zato pa z novimi negativnimi testi, ki so obvezna vstopnica za vstop na tekmovališče. Več težav pri njihovem pridobivanju imajo v švicarskem taboru. Po zadnjih informacijah so se namreč z novim koronavirusom okužili kar trije reprezentanti, in sicer Justin Murisier, Marco Odermatt in Loic Meillard.

Slovenci z mešanimi občutki

Vnovično testiranje pred selitvijo v Lech, kamor naj bi se podali po treningih v Soldi, čaka tudi slovensko reprezentanco. Ta bo na paralelno tekmo poslala Meto Hrovat, Ano Bucik, Nejo Dvornik, Tino Robnik, Žana Kranjca in Štefana Hadalina. Izhodišča bodo različna. Medtem ko je za zadnjo trojico dolg tekmovalni premor, ki traja vse od Söldna, pa se prve tri z mešanimi občutki vračajo iz Levija. Razočarana je predvsem Hrovatova, za katero sta dva odstopa. Boljše volje sta Dvornikova, ki je v soboto prišla do svojih prvih točk v svetovnem pokalu, in Bucikova, dvakrat uvrščena na šestnajsto mesto.

Ana Bucik je edina slovenska smučarka, ki je na vseh treh tekmah nove sezone prišla do točk. Foto: Guliverimage

Bucikova s potrditvijo, Hrovatova še ne

"Po kar dolgem času sem nanizala dva lepa slalomska rezultata, zaradi katerih bo v prihodnje lažje tekmovati," je v nedeljo dejala Bucikova, ki je nedvomno storila korak naprej pri svojem slalomskem preoblikovanju. S sodobnejšim slogom namreč deluje bolj igrivo in odzivno, za še dodaten napredek pa bo morala vse popravke dokončno ponotranjiti, kar bo ob prvi rezultatski potrditvi nedvomno lažje. Prav rezultatsko potrditev pa pogreša Hrovatova, ki je na tehnični ravni sicer pred rojakinjo, česar pa ob iskanju občutka za taktiko in raven tveganja ni unovčila.

Slovaška prevlada

Uvodna slaloma sta sicer minila v znamenju vrnitve Mikaele Shiffrin, ki je bila na prvih tekmah po 300-dnevni odsotnosti druga in peta (z izjemo dveh odstopov tako "nizko" ni bila že vse od novembra 2014), in prevlade Petre Vlhove. Slovakinja je niz slalomske nepremagljivosti zdaj podaljšala na pet tekem. Ob dveh finskih zmagah in veleslalomskem tretjem mestu v Söldnu zdaj vodi tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala. Ker je v svojem tekmovalnem razvoju, za katerega tudi ob črpanju izkušenj iz dela z Andreo Massijem in Tino Maze skrbi Italijan Livio Magoni, in na ravni psihološke stabilnosti več kot očitno storila korak naprej, jo lahko označimo za prvo favoritinjo za veliki globus. Tudi ob upoštevanju večje ranljivosti Shiffrinove.