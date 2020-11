Koronska rdeča luč za Švedinje

Potem ko so iz ženskega švedskega tabora že v sredo sporočili, da je bil trener Christian Thoma ob prihodu v Levi pozitiven ob testiranju na novi koronavisu, a dodali, da so bili rezultati testov vseh ostalih v reprezentanci negativni, se zdaj v karanteno seli celotna ženska slalomska ekipa. Finske zdravstvene oblasti so se za ukrep karantene za celotno ekipo odločile po posvetu s švedskimi kolegi.

"Seveda smo razočarani, a le nad tem, da naša dekleta ne bodo tekmovala. Ukrep oblasti pa sprejemamo in razumemo, saj živimo v času pandemije. Zdaj se bomo osredotočili na naslednje tekme," je v sporočilu za javnost izjavil direktor švedskih smučarskih reprezentanc Eliasson Winter.

Slalomsko odprtje sezone, ki ga bo zaznamovala vrnitev ameriške šampionke Mikaele Shiffirn, bo tako med drugim minilo brez standardne članice elitne sedmerice in aktualne svetovne podprvakinje Anne Swenn Larssons. Tudi najboljša švedska slalomistka, ki je glavne uspehe dosegala na smučeh, za katere skrbi slovenski serviser Jaka Poje, se sicer počuti dobro. Iz švedskega tabora sporočajo, da tudi okuženi trener ni imel nobenih simptomov.

V Leviju je medtem tudi slovenska odprava z Meto Hrovat, Ano Bucik in Nejo Dvornik, ki je testiranje opravila že pred čarterskim poletom iz Züricha. Po zagotovilih iz SZS so bili rezultati negativni, saj je bil to tudi predpogoj za vstop v smučarski "mehurček", ki ga je glavnina reprezentanc (izjema so bile Švedinje in Norvežanke), ustvarila v Šivi in prenesla na Finsko.