Smukaški zvonec zadnje priložnosti

"Moji vtisi so pozitivni. A če fantje na štart ne bodo stopili dovolj odločno in samozavestno, rezultata ne bo," en mesec pred začetkom smučarske sezone za specialiste hitrih disciplin, ki bo imela za slovenski kvartet tudi prizvok preživetja, razmišlja glavni trener Grega Koštomaj.

"V težkih razmerah smo solidno realizirali zastavljeni načrt. Vsebinsko bi si želeli še kakšen kakovosten dan več. Toda rdečo nit smo uspeli vleči," je delo zadnjih mesecev na kratko povzel Grega Koštomaj, ki je slovenski smukaški kvartet v postavi Boštjan Kline, Martin Čater, Klemen Kosi in Miha Hrobat kot vršilec dolžnosti prevzel že preteklo zimo, letos pa je rokave zavihal kot uradni odgovorni trener.

Ker so se v smučarskih krogih zaradi padajoče rezultatske krivulje že pojavljala vprašanja o smiselnosti vlaganja v tekmovalno ekipo, bo predvsem za prvo trojico sezona 2020/21 trenutek resnice oziroma bržčas tudi zadnja priložnost za preboj. Koštomaj tega bremena svojim tekmovalcem sicer ne želi javno naložiti, a se vendarle zaveda resnosti položaja in izpraznjenih zalog potrpljenja odgovornih v strokovnem svetu.

Štajerski trio Klemen Kosi, Martin Čater in Boštjan Kline en mesec pred prvo tekmo svetovnega pokala. Foto: Sportida

"Ne ukvarjamo se več s temelji. Prehajamo v podrobnosti. Njihov fokus nakazuje na to, da so začeli razumeti bistvo oziroma to, kar prinaša rezultat," pripoveduje savinjski strokovnjak, ki je moral zaradi odpovedane vadbe na južni polobli priprave organizirati izključno na evropskih ledenikih, največ na Stelviu, v Saas Feeju in v zadnjem obdobju na Kauntertalu in Pitztalu.

"S tekmovalci sem zelo zadovoljen. Način, s katerim so pristopili k treningom, in motivacija sta na želeni ravni. Vseskozi so kazali tudi željo po spremembah, ki sem jih predlagal v podrobnih analizah. V poletnih mesecih smo vsi skupaj poskušali dvigniti kakovostno stopnjo smučanja. V zaključni fazi pa želim, da vsi štirje samozavestno stopijo na štart. Najboljšo izvedbo želim na dan tekme. Takrat morajo biti prepričani o svojih sposobnostih. Ukvarjati se morajo zgolj z izvedbo in izključiti vse, kar se dogaja v okolici," poudarja Koštomaj.

Grega Koštomaj Foto: Sportida Z majhno spremljevalno ekipo, v kateri sta ob pomočniku Alešu Gorzi in fizioterapevtu Roku Šmejcu le še serviserja Rok Javor ter Tomaž Knafelj, je že spomladi odločno zarezal v tehnični del treninga. Kot bi razgradil podobo smučarja, je vztrajal, da je temelj vsega dobra osnovna postavitev, ki naj bi jo tekmovalci dobili v veleslalomu in nato z dodajanjem večjih hitrosti prenesli še na hitri disciplini.

Z opravljenim je zadovoljen. Tudi nedaven skupen trening z avstrijsko ekipo evropskega pokala v Pitztalu, kjer so smukaško progo potegnili do ledeniško zavidljivih 2,4 kilometra, je dal dobre povratne informacije. Podobno je bilo septembra, ko so Slovenci merili moči s Francozi in Norvežani. "Primerjave so bile zelo pozitivne. Tekma svetovnega pokala pa nas zaradi višjih štartnih številk postavlja v nekoliko slabši izhodiščni položaj. Fante stalno opozarja na to, da bo treba priložnost, ko se bo ta ponudila, nemudoma izkoristiti. Tu bosta lastna podoba in zaverovanost v dobre vožnje ključni," pravi šef slovenskega smukaškega kvarteta, ki sta ga na treningih občasno dopolnila še Rok Ažnoh in Nejc Naraločnik.

Miha Hrobat: najmlajši član ekipe za hitri disciplini. Foto: Sportida

V prihodnjem tednu bo svoje tekmovalce prepustil kondicijskih trenerjem. Prvi hitrostni konec tedna v novi sezoni pa je predviden 12. in 13. decembra v Val d'Iseru. Koštomaj upa, da bo pri tem ostalo, predvsem pa bi želel pred tem odpotovati tudi na kakšno tekmo nižje ravni. "Slika je zelo nejasna. Tekme so v koledarju, a prave potrditve še ni. Tudi odgovorni za evropski pokal so potrdili, da protokolov s strani FIS še ni. Zato je težko predvidevati, kaj bo prinesla sezona. Če bo le mogoče, bom fante še pred prvimi preizkušnjami svetovnega pokala poslal na kakšne superveleslalomske ali veleslalomske tekme nižje ravni," pravi nekdanji trener v taboru Ilke Štuhec.