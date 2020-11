Slabih dni je vedno manj

Če je v preteklih letih za oktober in začetek novembra veljalo, da imajo trenerji zaradi snežnih in vremenskih razmer kar nekaj težav z iskanjem kakovostnih terenov za treninge, je letos tovrstni izziv zaradi ukrepov, ki jih posamezna avstrijska in italijanska smučišča sprejemajo zaradi novega koronavirusa, še toliko večji. Slovenska tehnična vrsta je po uvodnem veleslalomu še slab teden ostala v Söldnu, trenutno pa je v Schnalstalu na Južnem Tirolskem.

V Leviju je lani in predlanskim ostala praznih rok, leta 2017 pa je bila celo deveta. Foto: Osebni arhiv "Verjamem, da imajo trenerji več dela z usklajevanjem treningov in načrtovanjem poti. A kot tekmovalka zaradi zaostrenih koronaukrepov nisem občutila večjih težav. Še več, po söldenski tekmi smo imeli celo vrsto zelo kakovostnih treningov. Tudi moje smučanje gre v pravo smer. Uspel mi je želeni korak naprej. Morda pogrešam le malce več stabilnosti, a krivulja gre navzgor, tako da tekmi v Leviju pričakujem z optimizmom," pripoveduje Bucikova.

V Leviju (21. in 22. 11.) bo prav Ana ob Meti Hrovat najmočnejše slovensko orožje. Lani je uspešno ustavila padanje slalomske krivulje. V novi zimi želi iti korak naprej. A bolj kot oprijemljivi rezultati jo zanima smučarska tehnika, ki jo je že lani posodobila in prilagodila. "Moji gibi so bolj ponotranjeni kot lani, a povsem v celoti še ne. Ko sem v formi, o popravkih ne razmišljam, ampak so del smučanja. Pridejo pa dnevi, ko je smučanje slabše. Takrat so tiste stare napake, ki jih še nisem povsem izkoreninila, toliko bolj vidne. Veseli pa, da je tovrstnih dni vse manj in manj. Ponavljam, moje smučanje gre v pravo smer. To želim pokazati tudi na tekmi," razmišlja 27-letna Novogoričanka.

Zelena luč Prav danes je Levi prejel zeleno luč Mednarodne smučarske zveze za dvojni slalomski program ob koncu prihodnjega tedna. Na finskih tekmah, kjer gre pričakovati tudi vrnitev Mikaele Shiffrin, bodo slovenske barve branile Hrovatova, Bucikova in Neja Dvornik, torej tri smučarke iz treh različnih ekip.

Söldenski veleslalom je končala na 21. mestu. Foto: Sportida

Le uvrščanje med dobitnice točk je že nekaj časa ne zadovoljuje več. Zaveda pa se, da mora za spogledovanje z vidnejšimi uvrstitvami in vrnitvijo na položaje, na katerih je že bila, zgraditi celostno tekmovalno piramido. "Bolj kot o pritisku, ki bi me zaviral, lahko govorim o želji, ki me žene. Sama sebi nalagam breme pred tekmami. A bolj kot z rezultati se ubadam z izvedbami. Se pa strinjam, da nisem več v fazi, ko bi merila le na uvrstitev v finale. Že v prvih vožnjah bom namreč z napadi iskala dobro izhodišče za finalne nastope," pravi pred potjo na Laponsko.

Sezono je sicer odprla z 21. mestom na veleslalomski tekmi v Söldnu. "Z vožnjama nisem bila zadovoljna. Vem, da je smučanje lahko na precej višji ravni. Tudi v večjem delu pripravljalnega obdobja je bilo. Žal sem imela melo pred tekmama nekaj zdravstvenih težav. Tako sem izgubila občutke, ki se zdaj postopoma vračajo. Za Sölden torej lahko rečem, da sem bolj zadovoljna z rezultatom kot pa z vožnjama. Prepričana pa sem, da lahko tako pri smučanju kot pri uvrstitvah v prihodnje pričakujem še precej več," pravi Bucikova.