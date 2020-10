Boj za preživetje: (ne)vzdržnost smučarskega sistema

Smučarski "mehurček" v Söldnu, kjer se je ob koncu preteklega tedna začela nova sezona svetovnega pokala, je deloval skorajda brezhibno. Številni organizatorji tekem pa se ob tem sprašujejo o vzdržnosti sistema in njegovi prenosljivosti na druga prizorišča. Kaj o tem menijo organizatorji Zlata lisice in kako se z ukrepi spoprijemajo v slovenski reprezentanci?

"To je sezona preživetja," je pred tedni dejal direktor moških tekem svetovnega pokala Markus Waldner. Pri tem je izrazil upanje, da bo Mednarodna smučarska zveza v sodelovanju z organizatorji in ob spremenjenih ukrepih izpeljala sezono, do začetka nove pa bi se ob boljšem poznavanju zakonitosti virusa in predvsem razvoju cepiva ter sistemu zdravljenja svetovni zdravstveni položaj vendarle normaliziral. Če se po jutru dan pozna, je bila FIS v poletnih pripravah učinkovita. Prvi smučarski "mehurček", ki so ga pripravili v Söldnu, je bil učinkovit.

Podobno bo verjetno v Lechu, ki bo čez dobre tri tedne gostil uvodni paralelni preizkušnji. Tam namreč obljubljajo "mini Sölden". Kot poroča avstrijski časnik Kurier, pa se ob tem oglašajo organizatorji prihodnjih tekem iz drugih držav, ki nekoliko dvomijo o prenosljivosti sistema. Opozarjajo namreč, da si številna prizorišča pač ne morejo privoščiti zaprtja celotne doline in tovrstne ločitve belega cirkusa od preostalega sveta. Še več, omenjeni časnik namiguje celo na možnost kakšne odpovedi.

Ledeniški mehurček



Pretekli teden je bil vstop v dolino, v kateri leži Sölden, ob domačinih dovoljen le akreditiranim osebam. Predpogoj za izdajo akreditacije pa je bil predložen negativen test na novi koronavirus. Ta ni smel biti starejši od 72 ur, poslati pa ga je bilo treba 12 ur pred dvigom akreditacij. Za nameček je bilo prisotnih tudi več mobilnih laboratorijev, v katerih je bilo mogoče hitro testiranje.



Nova realnost tudi za novinarje: pogovor z Žanom Kranjcem Foto: Sportida



Vsi sodelujoči so bili ločeni v različne skupine, katerih medsebojno srečevanje je bilo močno omejeno ali povsem izničeno. Tekmovalci tako niso bili v stiku z delavci na progi, z novinarji le na dveh posebej določenih območjih, pa še to ob predpisani varnostni razdalji.



Mobilni laboratorij v Söldnu Foto: Sportida



Miha Verdnik Foto: Sportida Slovenski strošek: več kot 50 tisoč evrov

"Sistem v Söldnu je bil učinkovit. Organizacija je bila odlična. Ukrepi pijejo vodo. Seveda pa je vprašanje, kako se bodo odzvali, na primer, v Val d'Iseru, kjer bi torej morali ob tekmah zapreti del smučišča," pravi vodja panoge za alpsko smučanje pri SZS Miha Verdnik, ki je bili prisiljen spremenjeno logistiko sprejeti kot novo ali vsaj začasno realnost.

Med drugim se je z vsemi preostalimi potniki na Tirolsko udeležil testiranj. To je tudi dodaten finančni udarec za reprezentanco. Po grobih ocenah bodo za testiranja v vsej sezoni smučarji namenili od 50 do 60 tisoč evrov.

Naslednje testiranje je predvideno med 9. in 11. novembrom, torej pred odhodom v Lech. "Naše športnike bomo ves čas testirali in jih tako držali v 'mehurčku'. Pri tem bi si želel večjega posluha ustreznih državnih institucij. Športna stroka bi bila lahko tista, ki bi pravzaprav tudi pomagala pri postavljanju sistema," razmišlja Verdnik, ki ureja tudi vse potrebno za nemotene treninge v Avstriji. "Na mejah že vedo za nas," dodaja.

Kako bo v Mariboru?

Dogajanje v Söldnu so podrobno spremljali tudi organizatorji Zlate lisice, ki bo v novi sezoni na sporedu 16. in 17. januarja 2012. Če smo se namreč z njimi v tednih pred ženskima tekmama svetovnega pokala večinoma pogovarjali o pripravi prog, bo letos obvezna tema pogovorov sledenje vsem koronskim smernicam. O teh so se že pred časom usklajevali tudi z ženskim direktorjem svetovnega pokala Petrom Gerdolom, ki je obiskal Pohorje.

Takšnih prizorov pod Pohorjem ne gre pričakovati. Foto: Matic Ritonja/Sportida

"FIS daje usmeritve, igro v vsaki državi pa vodijo resorna ministrstva in inštitut za javno zdravje. Temu sledimo tudi v Mariboru. Verjamem, da smo na pravi poti. Poskušali se bomo približati söldenskemu načinu, ki v prvi vrsti predvideva delitev udeležencev na cone. Trenutno v protokolih ne vidim nič takšnega, kar bi označil za neizvedljivo. Seveda pa je do tekme še toliko časa, da se lahko marsikaj spremeni," pripoveduje generalni sekretar mariborskih tekem Srečko Vilar, ki je s sodelavci že poleti sprejel pobudo FIS o spremembi programa, tako da bodo namesto tehničnega dvojčka gostili dva veleslaloma.

V Mariboru bodo morali dodobra prilagoditi logistiko in razporeditev tekmovalk po hotelih, v času tekmovanj pa bodo tekmovalne ekipe izolirane v šotorih na Trikotni jasi. Že danes je tudi jasno, da ne bo tradicionalnega spremljevalnega programa z žrebanjem štartnih številk, okrnjen bo VIP-sektor, tekme bodo najverjetneje potekale brez prisotnosti gledalcev … Del proračuna iz naslova odpovedi spremljevalnega programa pa bodo Štajerci preusmerili v obvezna testiranja spremljevalne ekipe (približno 250 ljudi).