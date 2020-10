Napoved mesarskega klanja

Ob nekoliko nepričakovanih zmagovalcih, Italijanki Marti Bassino in Norvežanu Lucasu Braathnu, je slovenska smučarska reprezentanca na prvi postaji nove sezone svetovnega pokala v Söldnu dobila potrditev veleslalomske konkurenčnosti, čeprav bi se težko izognili vtisu o mešanih občutkih in obžalovanju zaradi zapravljenih priložnosti.

Če bi sedmo mesto Žana Kranjca na nedeljski tekmi ocenjevali z lanskimi merilnimi napravami, bi ga označili kot zapravljeno priložnost za sedmo uvrstitev na oder za zmagovalce. Po drugi strani pa je trener tehnične ekipe Klemen Bergant po tekmi dosežek postavil v nekoliko drugačno luč, ko je hitel pripovedovati, da veleslalomski prvokategornik na zadnjih treningih in primerjalnih vožnjah ni bil povsem konkurenčen. Ob tem podatku je dejstvo, da je bil po prvi vožnji na drugem mestu, na koncu pa ga je od stopničk delilo 28 stotink, zlata vreden dokaz ukoreninjenosti med elito, pa čeprav so se razmerja sil nekoliko spremenila, vrh pa se je razširil in zaostril.

Mesarsko klanje

"Žan se je odzval najbolje, kot je v temu trenutku sposoben. Spada med najboljše, čeprav se je videlo, da je konkurenca strašanska, tako da bo letos mesarsko klanje. Le zelo dobra priprava in zelo dobra izvedba na tekmi bosta zadoščali za najvišja mesta," razmišlja trener Bergant, ki je sicer postavil drugo progo nedeljske tekme. A bolj kot s postavitvijo se je njegov varovanec ukvarjal z nemirno podlago, na kateri mu ni uspelo povsem prevzeti napadalne pobude ter razvijati potrebne hitrosti. V drugem nastopu je tako postavil šele 17. čas, tako da je zdrsnil z drugega na sedmo mesto. Ob tem velja dodati, da se Kranjec v zadnjih 31 mesecih na 20 veleslalomih najvišje ravni le dvakrat ni uvrstil med najboljšo deseterico.

Želel je več, toda …

Po tekmi je skomignil z rameni. "Želel sem več. Predvsem po drugem času prve vožnje, ko sem obenem čutil, da še nisem pokazal vsega. A sedmo mesto je soliden rezultat. Predvsem po težavah na zadnjih treningih. Nisem ne pretirano vesel in ne pretirano razočaran. Pokazal sem nekaj zelo dobrih zavojev. Treba pa bo še nekaj stvari popraviti. Led je prebit. Imamo osnovo za odločno delo in optimističen pogled proti nadaljevanju sezone," pa je ob slovesu od Söldna razmišljal Kranjec, ki ima zdaj veliko časa za lovljenje pravih veleslalomskih občutkov in krepitev samozavesti. Drugi veleslalomski paket sezone bo namreč na sporedu 5. in 6. decembra v Val d'Iseru.

Novi obrazi

A če je prva tekma potrdila, da je Kranjec še vedno del veleslalomske elite, pa je obenem dala vedeti tudi, da so se karte poleti premešale nekoliko bolj kot v preteklosti. Navsezadnje med najboljšo trojico ni bilo nobenega iz elitne sedmerice (Lucas Braathen, Marco Odermatt, Gino Caviezel), kar je posledica tako naravnega gibanja tekmovalnih krivulj in napredka kot tudi specifičnega pripravljalnega obdobja, v katerem so imele določene reprezentance veliko prednost, in dela proizvajalcev smuči. Smučarji iz prve peterice so namreč nastopali na petih različnih proizvajalcih (Atomic, Stöckli, Dynastar, Head in Rossignol).

Foto: Sportida Zmagovalec iz novega tisočletja In kdo pravzaprav je Lucas Braathen, mladenič, ki je pobral prvih sto točk, 45 tisoč švicarskih frankov in si oblekel rdečo majico vodilnega veleslalomista svetovnega pokala? Norvežan iz Hokksunda, rojen 19. 4. 2000, je v svetovnem pokalu zbral vsega 23 nastopov. Stopničkam je bil najbližje letos v Kitzbühlu, ko je slalomsko preizkušnjo zaključil na četrtem mestu. Še v sezoni 2018/19 je blestel na nižjih tekmovalnih ravneh, kjer je dobil tri tekme evropskega pokala in osvojil dve odličji na mladinskem svetovnem prvenstvu. V svetovnem pokalu pa je sezono 2019/20 že končal na 15. mestu v veleslalomskem in 24. v slalomskem seštevku svetovnega pokala.

Italijanski dan

Manjši so bili zasuki na sobotni ženski tekmi. Tudi zmagovalka Marta Bassino, ki je sicer šele drugič stopila na najvišjo stopničko, je bila že lani med najboljšimi veleslalomistkami svetovnega pokala. Da se bo borila za vrh, je ob odsotnosti prve favoritinje sezone Mikaele Shiffrin dokazala tudi branilka velikega in malega kristalnega globusa Federica Brignone, ki je bila z zaostankom 14 stotink sekunde tokrat druga. V oči pa bodejo velike razlike v nadaljevanju. Tretja Petra Vlhova je namreč zaostajala že sekundo in trinajst stotink, Meta Hrovat pa na šestem mestu, ki si ga je razdelila s Sofio Goggio, že 2.47.

Meta Hrovat: Dobra osnova

Hrovatovi se je po nastopu od srca odvalil kamen. Negotovost pred prvo tekmo je sicer že stalnica, po umiku v samostojno ekipo pa je bila želja po rezultatski potrditvi tokrat še izrazitejša. Kranjskogorčanka je lahko ponosna predvsem na drugi nastop, v katerem je postregla z zanjo značilno napadalno živahnostjo kot odgovor na nekoliko bolj zakrčeno prvo vožnjo. "Z rezultatom moram biti zadovoljna, predvsem zaradi tega, ker mi prva vožnja ni najbolj uspela, a nisem obupala. Celotno vožnjo sem se iskala. Nisem imela prave predstave, kako bi bilo dobro izpeljati progo. V drugo je bilo drugače. To je osnova za delo v prihodnje," je po svojem četrtem najboljšem veleslalomskem rezultatu kariere dejala Hrovatova.

Ana Bucik (21.) je devetič prišla do točk svetovnega pokala v veleslalomu. Foto: Sportida

"Sposobni več, kar bova dokazali"

O potrditvi dobrega poletnega dela pa lahko razmišljajo tudi v ženski ekipi, v kateri sta po valu odcepitev ostali le Tina Robnik in Ana Bucik. Prva je resda odstopila, a se lahko v nadaljnjih treningih oklepa 12. časa prve vožnje, Bucikova pa se mora ob 21. mestu kljub delnemu razočaranju zavedati, da je bila v svoji karieri v veleslalomu boljša le enkrat (14. mesto v Kranjski Gori). "Sposobna sem za več. Verjamem, da bom v prihodnje to tudi pokazala," pravi Bucikova, Robnikova pa dodaja: "Ostati moram pozitivna. Verjamem, da bo na naslednjih tekmah slika boljša."