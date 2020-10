Italijanka Federica Brignone in Norvežan Aleksander Aamodt Kilde sta marca po pošti prejela velika kristalna globusa. Za nobenega ne moremo trditi, da je pred tem na stavnicah kotiral najvišje. Podobno je pred novo sezono, a je prav njun primer lep dokaz, zakaj ne gre že pred odštevanjem ur do začetka nove sezone v Söldnu "okronati" Mikaele Shiffrin in Henrika Kristoffersena.

Ko je v koronski pomladi skopnel lanski sneg, je marsikateri spremljevalec svetovnega pokala v alpskem smučanju pozabil, da je covid-19 odnesel zadnji del sezone, ki bi lahko premešal vrh v skupnih seštevkih, kot tudi to, da je Mikaela Shiffrin zaradi smrti očeta izpustila več tekem. V zgodovinskih zapisih pa sta kot najboljša smučarja sezone ostala Aleksander Aamodt Kilde in Federica Brignone. Oba dodobra nepričakovano, a povsem zasluženo.

Kilde, ki je izkoristil večjo razpršenost točk v tehničnih disciplinah, je povečal bero točk v smuku, poskrbel za veleslalomski preboj in s pridom unovčil nov tekmovalni format kombinacij. Na koncu je tako ob skrčenem koledarju odločal predvsem položaj v superveleslalomu. V tem je Kilde dvignil lanskoletno raven, Alexis Pinturault je zanjo močno zaostal, Henrih Kristoffersen pa je poskrbel za preskromen napredek, da bi si lahko obetal vidnejši "plen".

Ledenik Rettenbach je letos smučarje pričakal v zimski preobleki, ostal pa bo brez navijaške kulise. Foto: Sportida

Brignonejeva je po drugi strani prvič v karieri točke osvajala v vseh disciplinah in navdušila z izjemnim napredkom v hitrih disciplinah. Gre za prototip smučarke, ki izhaja iz veleslaloma z uspešnim prehodom na smuk. Tam je znala izkoristiti nova razmerja moči, ki so nastala po razpadu avstrijske premoči, umiku Lindsey Vonn in poškodbah tekmic, tudi Ilke Štuhec. Kar enajst tekem je končala na stopničkah, z izjemno serijo po novem letu pa je strla odpor Petre Vlhove, medtem ko ji je vrata do končne zmage z umikom nehote odprla še Shiffrinova.

Tudi v sobotnem veleslalomu v Söldnu bo 30-letna Italijanka morda celo prva favoritinja za prvo zmago nove sezone, medtem ko pa bi dve leti mlajši Norvežan povsem zadovoljil "svoj apetit", če bi začel tam, kjer je lansko veleslalomsko sezono tudi končal – na robu elitne sedmerice. Seveda se spodobi, da oba uvrstimo tudi v ožji krog kandidatov za veliki kristalni globus, a se bomo ob tem težko znebili občutka o tem, da je pri kakšnem od tekmecev stavniška kvota za končni uspeh še nižja. Ob tem pa velja opozoriti, da je lahko sezona, ki jo bodo krojili testi na covid-19 in prilagojen program, še toliko bolj "mamljiva" za presenetljive razplete.

Favoriti sezone 2020/21

Mikaela Shiffrin (ZDA)

Foto: Getty Images Čeprav bo zaradi težav s hrbtom izpustila ledeniški veleslalom in tako že na štartu zaostala za tekmicami, pa se zdi, da bo osrednji del pozornosti v predolimpijski sezoni namenjen prav Shiffrinovi. Ta po družinski tragediji opozarja, da gleda na smučanje z nekoliko drugačnimi očmi, a njena vsestranskost in perfekcionizem nista sporna. Navsezadnje gre za tekmovalko, ki je bila prva po Tini Maze v položaju, ko je pred vsakim štartom lahko upravičeno pogledovala proti najvišji stopnički. Hkrati pa ima tudi privilegij opazovanja tekmic in posledičnega "izbiranja" tekem. Spremenjen format tekmovalnega koledarja bi bila lahko dodatna voda na njen mlin.

Federica Brignone (Italija)

Foto: Getty Images



V sezoni, katere vrhunec naj bi bilo zanje domače svetovno prvenstvo v Cortini d'Ampezzo, Italijanka tudi statusa prve dame svetovnega pokala zanesljivo ne bo predala brez boja. Pri tem bi ji šel zelo na roko scenarij, po katerem bi se boj za slalomski globus med Shiffrinovo in Vlohovo dodatno zaostril, sama pa ob tem stavi na poskus nadaljevanja veleslalomske prevlade in ohranjanje zelo ugodnega položaja v obeh hitrih disciplinah. Za drugi zaporedni kristalni globus bo Federica potrebovala še večjo rezultatsko stabilnost, začenši s prvo tekmo v Söldnu.

Petra Vlhova (Slovaška)



Foto: Reuters



Slovakinja, ki pod vodstvo Livia Magonija deluje v okviru zavidljivo močne in organizirane samostojne ekipe, je poskrbela, da slalomske zmage Shiffrinove niso več samoumevne. Američanki je nato začela štrene mešati tudi v veleslalomu, kjer je sicer vrh precej širši. In ko je omenjeni italijanski trener, ki je v Liptovsky Mikulas prenesel ter ob močnem proračunu tudi nadgradil koncept dela s Tino Maze, začel tekmovalko postopoma usmerjati tudi v hitre discipline, je postalo jasno, kam meri. Nova sezona bo zanjo nova faza tovrstnega razvoja, vprašanje pa je, ali za sam vrh že premore dovolj smukaške širine, ter ali na račun dodajanja disciplin ne bo trpel njen status v slalomu in veleslalomu.

Henrik Kristoffersen (Norveška) Foto: Getty Images



Kar pet zaporednih sezon je zaključil med najboljšo trojico v skupnem seštevku svetovnega pokala. Večinoma je zrl v hrbet avstrijskemu šampionu Marcelu Hirscherju. In prav zmagoviti koncept osemkratnega dobitnika velikega globusa je formula, s katero bo poskušal do lovorike priti 26-letni Norvežan. Koledar je voda na njegov mlin. Ob doslednem izkoriščanju priložnosti v tehničnih disciplinah in boljšem superveleslalomskem iztržku pa bo zanj ključna popolna tekmovalna osredotočenost, ki je bila v preteklosti večkrat nekoliko vprašljiva.

Alexis Pinturault (Francija)



Foto: Reuters Kot smučar, ki je v zadnjih šestih zimah v kombinacijskem seštevku štirikrat končal na prvem, enkrat pa na drugem mestu, bo letos zanesljivo pogrešal tekme v tej disciplini. Zato bo za njegov boj za prvo zmago v skupnem seštevku (do sedaj je bil dvakrat drugi in trikrat tretji) zelo pomembno ohranjanje superveleslalomskega statusa, ki si ga je s preskokom izboril prav lani. Pomembno fronto bosta s Kristoffersenom zanesljivo znova odprla v veleslalomu, kjer utegne na delitev točk vplivati tudi Žan Kranjec, medtem ko pa je za Francoza največja uganka in hkrati večno skrita "zaloga" slalom, v katerem se vsekakor lahko bori za vrh, a mu do sedaj še ni uspelo povezati enovite sezone.

Aleksander Aamodt Kilde (Norveška)



Foto: Getty Images



Če Pinturault in Kristoffersen vrh napadata s tehnične smeri, pa ga bo s hitre poskušal osvojiti Kilde. Lani mu je uspelo, a je seveda veliko vprašanje, ali bi bilo tako tudi, če ne bi odpadlo zadnjih šest tekem v Kranjski Gori in Cortini d'Ampezzo. Za ponovitev podviga bo ob ohranjanju veleslalomske ravni z drugega dela pretekle sezone najbrž potreboval še odločnejši korak proti vrhu v vsaj eni od hitrih disciplin. Tudi on bo, podobno kot francoski tekmec, manko kombinacijskih točk poskušal iskati drugje, obenem pa bo upal, da se bosta predvsem Clement Noel in Daniel Yule znova redno vključevala v boj za slalomske zmage in s tem "kradla" točke Kristoffersenu.

Slovenske barve bodo v sobotnem veleslalomu (10.00/13.00) branile Meta Hrovat, Ana Bucik, Tina Robnik in Neja Dvornik, v nedeljo pa se bosta po ledeniški strmini spustila še Žan Kranjec in Štefan Hadalin.