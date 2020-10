Shiffrinova odpovedala Sölden, težave tudi v slovenskem taboru

Zaradi poškodbe hrbta je najboljša alpska smučarka zadnjega desetletja Mikaela Shiffrin sporočila, da bo izpustila uvodno tekmo svetovnega pokala, ki jo bo prihodnjo soboto gostil Sölden. Takrat bodo zanesljivo na štartu Meta Hrovat, Ana Bucik, Tina Robnik in Neja Dvornik, dan zatem pa še Žan Kranjec in Štefan Hadalin.

Potem ko je zaradi smrti očeta Jeffa izpustila del pretekle sezone, nato zaradi epidemije novega koronavirusa ostala brez prave vrnitve in možnosti boja za veliki kristalni globus, bo Mikaela Shiffrin prisiljena preskočiti tudi uvodni veleslalom nove zime, ki ga bo 17. oktobra gostil Sölden. Ameriška zvezdnica je svojo odločitev sporočila prek socialnih omrežij, kot razlog pa navedla poškodbo hrbta. "Razočaranje in frustracija. A po drugi strani vem, da bom nared za naslednje tekme," sporoča 25-letna Američanka, ki je v Söldnu pred šestimi leti slavila eno od svojih kar 66 zmag v svetovnem pokalu.

Težave tudi v slovenskem taboru

O nekaj zdravstvenih težavah poročajo tudi iz slovenskega tabora, ki te dni pri severnih sosedih išče terene, primerljive s tekmovalno strmino v Söldnu. Lažjo poškodbo kolena je pred dnevi staknila Ana Bucik. "Oglasile" so se tudi stare težave Tine Robnik, a bosta po zagotovilih trenerja Sergeja Poljšaka obe, tako kot tudi prvokategornica Meta Hrovat in Neja Dvornik, ki znotraj samostojne ekipe vadi po vodstvom Denisa Šteharnika, nastopili na ledeniški veleslalomski uverturi. V moški ekipi pa je največja "žrtev" vala zdravstvenih težav, ki je zajel smučarski svet, serviser Lojze Debelak. Zaradi operacije kile je moral zapustiti ekipo, za smuči Štefana Hadalina in Žana Kranjca pa bosta do nadaljnjega skrbela pomočnika Rok Šalej in Matjaž Požar.

Meta Hrovat se je lani v Söldnu borila za stopničke, a odstopila pred ciljem druge vožnje. Kako bo letos, bo jasno prihodnjo soboto. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vsaj med deset

In kakšna je teden pred tekmo pripravljenost? "Izpolnili smo večji del načrta. Morda smo imeli nekaj težav le v septembru. Meta je celotno obdobje opravila brez zdravstvenih težav, zato gre na tekmo dobro pripravljena. Vseeno bi si v zadnjem obdobju želeli tudi več treningov v bolj zahtevnih pogojih. Zanesljivo lahko pričakujemo rezultat med najboljših deset. Če bo Meta sproščena, pa še kaj več," odgovarja trener Hrovatove Matija Grašič. "Forma deklet je vseeno zadovoljiva, a je prostora za napredek še nekaj. Potrebujemo dobre zadnje treninge, da bi bili dekleti optimalno pripravljeni. Cilji? Zanimajo nas top 15 rezultati. V Tininem primeru še celo več," pa proti Tirolski pogleduje novi glavni trener slovenske ženske ekipe svetovnega pokala Sergej Poljšak, ki skrbi za Robnikovo in Bucikovo.

Žan Kranjec bo prvi slovenski adut uvodnega smučarskega konca tedna. Foto: Getty Images

Po treningu se Kranjec ne trka po prsih

Še višje bo meril Žan Kranjec, v zadnjih dveh sezonah četrti veleslalomist svetovnega pokala, ki se je lani v Söldnu zavihtel na stopničke. "Nerad govorim o formi, a verjamem, da sta tako Žan kot Štefan dobro pripravljena. Za piko na i pa potrebujeta še tri dni treningov na progi, ki bo pripravljena z vodo," razmišlja glavni trener moške ekipe Klemen Bergant, Kranjec pa dodaja: "S trenutnim smučanjem sem zadovoljen. Nerad govorim o medsebojnih primerjavah s tujimi tekmeci na treningih. Trening je trening. Po njem se ne gre trkati po prsih. Pravo vožnjo je treba pokazati na tekmi. Dobrodošel pa je podatek, da sem konkurenčen. Tudi zaradi tega grem lahko samozavestno na tekmo."

Drugačna sezona

Slovenski smučarji so sicer glavnino treningov opravili v Švici, v zadnjem obdobju pa so se preselili v Avstrijo. Po dolgem čas je odpadel trening na južni polobli, saj epidemiološke razmere tega niso dovoljevale. "Na ledenikih si v veliko večji meri odvisen od vremena. A to velja za vse. Verjamem pa, da smo opravili dovolj zajetno količino za dobro pripravo," zagotavlja Klemen Bergant. Pritrjujejo mu tudi v ženskem taboru. Oboji pa se zavedajo, da jih letos čaka specifična sezona z močno prilagojenim koledarjem (tekme v bokih, odpoved ameriške turneje …) in drugačnim protokolom tekmovanj. Zanj bo značilna precejšnja odmaknjenost smučarjev od preostalega sveta, svojevrsten smučarski mehurček, v katerem bodo skušali povsem zajeziti covid-19.