Boj za globus se začenja z napadom na ledeniško zmago

Dobra dva tedna pred začetkom nove sezone svetovnega pokala najboljši slovenski alpski smučar Žan Kranjec ne skriva, da želi nadaljevati tam, kjer je lani predčasno končal – v boju za najvišja mesta. Veleslalomski globus zanj ostaja želja in ne napoved. Prepričan pa je, da bo v Sölden pripotoval telesno močnejši in smučarsko bolj izpopolnjen.

Foto: Sportida Nosil je rdečo majico vodilnega veleslalomista svetovnega pokala, dobil dve preizkušnji in še štirikrat stal na odru za zmagovalce. Velja za fizično najbolje pripravljenega in tehnično dovršenega smučarja v bazični disciplini alpskega smučanja.

Ob naštetem je torej močno protislovno, da Žan Kranjec v svoji vitrini še nima kolajne z velikega tekmovanja ali svetovnega pokala. Da bi se to v novi zimi, ki ob nekoliko prilagojenem koledarju svetovnega pokala prinaša tudi svetovno prvenstvo v Cortini d'Ampezzo, spremenilo, je v zadnjih tednih še dodatno dvignil raven priprav.

Ključni izziv 27-letnega slovenskega reprezentanta, v zadnjih sezonah četrtega veleslalomista svetovnega pokala, je dodatna optimizacija tekmovalnega iztržka. Po domače, gre za zmanjševanje voženj, v katerih njegove tekmovalne vrline ne pridejo povsem do izraza. Gre za umikanje še zadnjih "drobtinic", ki jih je ponujal tekmecem.

To tekmovalno iskro, ki je ključna za tovrstno aktivacijo, bo skušal sprožiti že 18. oktobra na ledeniku Rettenbach nad Söldnom. Tam letos ne bo gledalcev, spremljevalnega programa … A na koncu, kot je nekoč dejal legendarni slalomski virtuoz Rok Petrovič, je na progi smučar vedno sam. In prav tam bo prvi adut slovenske reprezentance poskušal v popolnosti izkoristiti nesporne predispozicije.

Ste v zadnjem obdobju prestavili več doping ali covid-19 testov?

Obdobje stalnih testov na novi koronavirus se zame pravzaprav začenja s tekmovalno sezono, zato verjamem, da se bo tehtnica med zimo močno nagnila na stran covid-19 testov. Protokol, ki ga zahteva Mednarodna smučarska zveza, je namreč takšen, da moramo tudi tekmovalci pred vsako tekmo predložiti negativen izvid testa, pri čemer ta ne sme biti starejši od 72 ur. Doping testi? Po koncu sezone so testiranja zaradi omejitev gibanja za nekaj časa obstala. So me pa zato v Saas Feeju kar dvakrat v tednu in pol obiskali kontrolorji. Klasičen protokol … Potrkajo na vrata, vzamejo kri in urin ter odidejo. Tega sem že vajen. Kot tudi tega, da moram odgovornim stalno javljati, zaradi odvzema vzorcev, kdaj sem prost.

Ste vse prilagoditve, ki jih prinašajo ukrepi v boju proti širjenju koronavirusa, sprejeli kot del nove smučarske realnosti?

Zaradi virusa smo predčasno končali preteklo sezono, ostali brez zdaj že kar tradicionalnega smučarskega treninga v Banskem, in dodobra prilagodili poletne priprave. Sprva sem kondicijsko vadbo opravljal predvsem doma, nato tudi pod budnim očesom trenerja Mitje Bračiča. Odpadel je tudi trening na južni polobli, ki smo ga nadomestili z več snežnimi kampi v Švici. Tam smo najbolj občutili prilagoditve, ki so zdaj postale del vsakdana. Konkretno to pomeni nošenje mask v gondolah in smučarskih vlakih ter seveda upoštevanje zdaj že uveljavljenih ukrepov, kot so razkuževanje rok, socialna distanca …

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Se je tudi vaše življenje spremenilo?

Prav gotovo. Predvsem v zadnjem obdobju. Pazim, s kom se družim. Izogibam se večjih skupin. Gibljem se med družino, ožjimi prijatelji in tekmovalno ekipo. Ne želim tvegati. Vem, da bi mi lahko okužba s koronavirusom močno zaznamovala sezono.

Krivulja smučarskih dni sicer ni kaj bistveno zanihala, toda vse od marca ste imeli pod smučmi le ledeniški sneg. Pogrešate prave zimske razmere?

Vsekakor. Raje smučam v pravih zimskih razmerah. Smučanje na ledenikih je drugačno. Za nameček ga zaznamujejo ekstremno zgodnje ure in visoka nadmorska višina. A s tem smo se morali sprijazniti vsi. Nihče ni odpotoval v Argentino. Priprave pa lahko ocenim kot dobre. Vremenske in snežne razmere so nam bila naklonjene. Verjamem, da lahko tudi na evropskih ledenikih smučar zgradi kakovostno bazo za tekmovalno sezono. Navsezadnje kar nekaj vrhunskih smučarjev redno poleti ostaja v Evropi, pa so nato med zimo povsem konkurenčni.

"Cilj je ustvariti drugega Marcela Hirscherja," nam je pred tedni zatrdil vaš kondicijski trener Mitja Bračič in s tem meril predvsem na telesno pripravljenost, saj je smučanje domena trenerja Klemna Berganta. Je šel razvoj v napovedano smer?

Že vrsto let treniram na kondicijsko zelo visoki ravni. Posledično vsakoletni napredki niso gromozanski. A čutim napredek. To me veseli in navdaja z optimizmom. Ko vidim, da sem kljub predhodno dobri pripravljenosti sposoben narediti korak naprej, verjamem, da lahko to prenesem še na snegu. Tudi tam so koraki naprej manj izraziti kot na začetku tekmovalne poti. Gre za malenkosti, ki pa lahko prinesejo boljše rezultate. Sem na ravni, ko iščem drobne izboljšave. Konkretno, veliko sem se ukvarjal s tem, da bi že na treningih v prvih vožnjah pokazal popolno odločnost in napadalnost. Nekaj priložnosti za korak naprej smo iskali tudi pri opremi. Le pri treningih na različnih snežnih podlagah smo bili malce omejeni, saj je na ledeniku težje iskati raznolikost. Poskušal sem izkoristiti prav vsak dan, ne glede na pogoje.

Foto: Reuters

Vam pogled pogosto uide proti Söldnu? Čutite, da se tekma nezadržno bliža.

Čutim, čutim … Vztrajamo sicer pri dosedanjem konceptu treningov, obenem pa se zavedam, da bo treba v glavi prestaviti stikalo na tekmovalno funkcijo. Prevevajo me dobri občutki, tisto pozitivno vznemirjenje. Bliža se trenutek, ko bo treba pokazati, kaj smo delali v zadnjih mesecih.

Kot smučar, ki se bori za najvišja mesta v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala, ste se odrekli pravici do "tipanja" na prvi tekmi in tempiranju forme za osrednji del zime. Usmeritev verjetno ni skrivnost?

To sem sprejel. Zame je vsaka tekma pomembna. Na vsaki bom iz sebe iztisnil vse in meril proti vrhu. Zavedam se, da sem imel prav s tem v preteklih letih nekaj težav. Nabor tekem, na katerih ne pokažem vsega, sem sicer močno oklestil. Želim pa ga izničiti. Moj cilj so optimalne predstave v vseh vožnjah. Na ta način bom imel mirno vest, saj tekmecem ne bom ponujal priložnosti.

Izkušnje učijo, da se poleti karte le redko močno premešajo …

Se povsem strinjam. Senzacij ne gre pričakovati, morda nihanja in kakšen preboj. Smučarji, ki so bili pri vrhu v pretekli sezoni, se bodo po vsej verjetnosti za najvišja mesta potegovali tudi letos. To seveda pomeni, da visoko merim tudi jaz. Za menoj je kar nekaj sezon, v katerih sem nastopal med elito. Zato tudi tokrat napadam vrh.

Foto: Sportida

Lani smo vam napad na mali globus položili na jezik. Kako bo letos? Kaj boste dejali novinarju avstrijske ali švicarske televizije, ko vas bo vprašal, koga vidite v boju za rdečo številko?

Želja je globus, česar nikoli nisem skrival. Ne le letos. Gre za eno od večjih želja na moji smučarski poti. A to ni napoved. Tudi letos bom v izjavah zadržan. Osredotočen bom na tekme. Na vsako posebej. Tam se namreč bije boj za globus. Osvoji ga tisti, ki tekmecem ne daje priložnosti, temveč se na vsaki tekmi približa svojemu optimumu.

Ste marca izgubili kolajno veleslalomskega seštevka svetovnega pokala oziroma so jo osvojili Henrik Kristoffersen, Alexis Pinturault in Filip Zubčić?

Oboje. Jaz izgubil, oni dobili. Znova sva pri iztržku na tekmah. Na vseh nisem bil optimalen. Tudi oni niso bili. Žal se je razpletlo tako, da sem od štirih tekmovalcev prav jaz potegnil najkrajši konec. V eni tekmi sem s prvega padel na četrto mesto, popravnega izpita pa nisem imel. Slabše se ne bi moglo končati. Splet okoliščin mi ni bil naklonjen. Priznati moram, da sem na zadnjih dveh tekmah iztržil premalo.

V Söldnu slovenska šesterica



Poleg Kranjca, ki je lani preizkušnjo na ledeniku Rettenbach končal na tretjem mestu, pred štirimi sezonami pa je bil četrti, bo slovenske barve na uvodnem moškem veleslalomu sezone branil še Štefan Hadalin. Dan pred tem bodo priložnost na prvi ženski tekmi po več kot sedmih mesecih dobile Meta Hrovat, Tina Robnik, Ana Bucik in Neja Dvornik.