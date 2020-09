S starim priimkom, a novo ekipo in usmeritvijo

Preteklo nedeljo je dopolnila 32 let. Prvič s poročnim prstanom, a tudi brez reprezentančnega statusa. "V meni je še dovolj želje," na vprašanja o upokojitvi odgovarja Maruša Ferk, ob tem pa ne skriva zamer do vodstva slovenskih reprezentanc, ki je na podlagi trenerske odločitve ni uvrstilo v ekipo svetovnega pokala. Košaro z "umazanim perilom" je vseeno potisnila v kot, morda do konca sezone, v prihodnjih mesecih pa bo morala s panožno zvezo večkrat vzpostaviti dialog, saj jo lahko le SZS prijavlja na mednarodne tekme.

Zdaj je jasno, da zanjo na uvodnem slalomu sezone v Leviju ne bo prostora, sama pa računa na decembrski začetek sezone, in sicer v superveleslalomu. "Že v preteklosti sem izrazila željo, da bi se bolj posvečala hitrim disciplinam. Verjamem, da imam v superveleslalomu potencial. Tudi moji novi trenerji v mojem smučanju vidijo stvari, ki jih predhodni niso. Imam pozitiven občutek. Veliko si seveda obetam tudi od kombinacije, a ostaja vprašanje, kakšna bo usoda teh tekem v novi sezoni," pravi tekmovalka, za katero se je sicer zdelo, da bo kariero zaključila med slalomskimi količki.

Maruša Ferk pravi, da jo znova mika hitrost. Foto: Guliver/Getty Images

Po izpadu iz reprezentančnih vrst je Ferkova zatočišče našla v mednarodni zasebni ekipi ISRA, ki jo vodita izkušena trenerja Chris Knight in Jeff Fergus. Gre za skupino tekmovalk iz različnih držav, med njimi pa je tudi novozelandska reprezentantka in najboljša mlada smučarka svetovnega pokala Alice Robinson. "Odlična izkušnja," o novem delovnem okolju iz Švice sporoča Ferkova, ki je bila seveda za nadaljevanje poti prisiljena seči globoko v žep. "Smučanje že v osnovi ni poceni. Na tej ravni so zneski še višji. Od SZS ne prejmem niti centa. Na srečo imam nekaj prihrankov in pomoči, a se kakšnega pokrovitelja ne bi branila," dodaja.

Ob odločitvi za nadaljevanje smučarske poti je tekmovalka, ki se je edine uvrstitve na stopničke veselila pred enajstimi leti, med najboljšo peterico pa je bila nazadnje leta 2017, dobila Salomonovo opremo. Več težav ima z iskanjem serviserja. "Iščem rešitev. Zdaj za smuči skrbim sama. Ob tem se sama sebi hvaležna, da sem že pred tem pogosto, vsaj enkrat na dan, pokukala v smučarsko delavnico in se pogovarjala s svojim serviserjem. Kdo ve, morda bo to v prihodnje tudi moj poklic," v smehu pripoveduje 32-letna Gorenjka.

Gre po dveh rezultatsko slabših sezonah in statusu najstarejši aktivne slovenske smučarke za zadnji poizkus? "Že po pretekli zimi sem si dejala, da bom nadaljevala. Čeprav se, kljub doseženim kriterijem, nisem znašla v ekipi, nisem želela obupati. Če ne bi verjela vase, bi verjetno dvignila roke. Tako pa sem s polno paro iskala rešitev in se tudi s pravim zagonom lotila priprav. Že na prvih treningih sem videla, da si to res želim. Kako v prihodnje? Sezono po sezono. Prav veliko jih verjetno ne bo. Morda bo prihodnja celo zadnja, a o tem v tem trenutku pač ne želim razmišljati," odgovarja Ferkova.