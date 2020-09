Čustvena izpoved Mikaele Shiffrin

Še dobri trije tedni nas ločijo od začetka nove sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju. A čeprav bo ledenik Rettenbach nad Söldnom tokrat dvojni veleslalomski program gostil že tretji oktobrski konec tedna in ne četrtega, kot je bila stalna praksa v preteklosti, pa se za najboljše alpske smučarje vendarle končuje najdaljši tekmovalni premor. Sezona 2019/20 se je namreč zaradi prvega vala epidemije novega koronavirusa končala že na predzadnji postaji.

Foto: Getty Images Še nekoliko daljši tekmovalni post beleži Mikaela Shiffrin. Zaradi tragične smrti očeta Jeffa Shiffrina je namreč "beli cirkus" zapustila že kmalu po superveleslalomski zmagi v Banskem (26. 1.). S tekmovalnim smučanjem se je sicer spogledovala že marca v Aareju, a so pri FIS tekme odpovedali. Zdaj je, kot vse kaže, nared za pravo vrnitev in boj za zmago.

Očetova smrt zanjo ni prepovedana tema. Kljub bolečini poudarja, da je spomin nanj poseben življenjski in športni navdih. Tudi zaradi tega se je pred selitvijo v Evropo, ki se bo zaradi slabših razmer v Avstriji zgodila nekoliko pozneje, kot je bilo sprva načrtovano, odločila, da bo posodobila smučarsko čelado. Le-to bo zdaj krasil napis "Bodi prijazen, najprej pomisli, zabavaj se". Gre za besede, ki jih je pogosto ponavljal pokojni Jeff, ki je po poškodbah glave ob padcu med delovno nesrečo v 66. letu starosti umrl 2. februarja.

Ob tem je ameriška smučarska in deskarska zveza podprla oblikovanje posebnega sklada, ki nosi ime "Jeff Shiffrin – vztrajnostni sklad za športnike". Gre za nov način zbiranja denarnih sredstev za športnike v pripravah na zimske olimpijske igre 2022 v Pekingu.

Foto: Getty Images

Boleči spomini na tragedijo V posebnem videu se je Shiffrinova dotaknila tudi družinske tragedije. "Brat me je poklical in sporočil, da je imel oče nesrečo. Ko mi je začel pripovedovati, kaj se je zgodilo, sem začela jokati kot dež. Bila sem med histerijo in praznimi mislimi. Najhuje je bilo, ko sva se z mamo sredi noči odpravili na münchensko letališče in bili nato deset ur brez oprijemljivih informacij, kaj se dogaja z očetom. Pred tem je zdravnik dejal, da ga bo skušal ohraniti pri življenju do našega prihoda," se spominja večkratna svetovna in olimpijska prvakinja.







"V glavi imam spomin na njegovo podobo. Bil je priklopljen na aparature. Ulegla sem se poleg njega. Ni se mogel premikati. Njegovo roko sem položila nase in ostala tam nadaljnjih devet ur," je v videozapisu, ki zaradi priložene glasbe še krepi čustveni odziv, o poslavljanju od očeta z več prekinitvami in v solzah pripovedovala Mikaela.



Pravi, da sprva ni razmišljala o smučanju. Nato si je zaželela, da bi ponovno stopila v štartno hišico. "Trenirala sem, a se počutila krivo. Zakaj naj smučam? Oče je imel to tako zelo rad. On bi moral biti tukaj. Nisem sprejela besed tistih, ki so dejali, naj se trudim, ker bi on to želel. Smučam lahko zase. Da želi to on, je bil zame le izgovor. Na koncu pa sem spoznala, da je smučanje edina stvar, ob kateri lahko normalo diham. Vem, da bi bil oče ponosen name," o vračanju na bele strmine pripoveduje Shiffrinova in smučišče označuje za poligon za celjenje ran.

Foto: Sportida Vrnitev na prestol

Čeprav ne skriva navdušenja nad lovljenjem tehnične popolnosti, pa se dobro zaveda, da se zdaj vrača v svet, kjer imajo glavo besedo ure. O rezultatskih ambicijah ne govori. Pravzaprav ji niti ni treba. Z vsem, kar je v preteklem desetletju dosegla, je sama sebi postavila letvico. V Söldnu resda zmage ni slavila že šest let, čeprav je štirikrat stala na odru za zmagovalke.

Zato pa ima v 176 nastopih na tekmah svetovnega pokala zabeleženih kar 66 zmag in še 30 uvrstitev na oder za zmagovalke. Ima tudi deset kolajn z velikih tekmovanj, od tega dve zlati na olimpijskih igrah in pet naslovov svetovne prvakinje. V novi sezoni bo na SP v Cortini d'Ampezzo lovila še peti zaporedni naslov svetovne prvakinje v slalomu.

V domači vitrini ima tri velike in kar osem malih globusov. Zbirka bi bila pa zanesljivo še bogatejša, če se ne bi leta 2015 poškodovala, letos pa predčasno umaknila. Pričakovanja, da bo zato v novi zimi kot najbolj vsestranska in tehnično popolna smučarka ponovno zavladala smučarski karavani, so zatorej povsem naravna.