Ilka Štuhec je nekoliko nenadejano prišla do krajšega obalnega obiska. Po nedavnem padcu med veleslalomskim treningom je namreč predčasno zapustila Saas Fee. Podrobnejši zdravniški pregled v Sloveniji je ovrgel prvotni sum na zlom rebra, tako da naj bi se Štajerka, ki je imela v preteklosti obilico zdravstvenih težav, tako da ima nedavna nezgoda le opombo praske, že ob koncu prihodnjega tedna vrnila v Švico. "Gre za krajšo prekinitev, a še zdaleč ne za večjo težavo, ki bi ogrozila uspešnost priprav," pojasnjuje smučarski trener v taboru najboljše slovenske smukačice Stefan Abplanalp.

Več težav so Švicarju povzročali ukrepi ob epidemiji novega koronavirusa. A ker so ti ohromili celoten smučarski svet, je prepričan o tem, da Štuhčeva v primerjavi s tekmicami ni izgubila prav ničesar. "Jasno, pogrešamo trening na južni polobli. Ostali bomo tudi brez novembrskega treninga v Severni Ameriki. A v danih okoliščinah iščemo najboljše mogoče rešitve. Verjamem, da smo bili doslej uspešni," meni Abplanalp in medtem ureja dostop do želenih prog na ledenikih Saas Fee in Zermatt.

Stefan Abplanalp že prihodnji teden pričakuje Ilkino vrnitev. Foto: Vid Ponikvar Na ledeniškem snegu bo Ilka prisiljena vztrajati vsaj do konca oktobra. Morda celo globoko v november, če vremenske razmere ne bodo dovoljevale umetnega zasneževanja. Ob ugodnih temperaturah naj bi s prižiganjem snežnih topov pohiteli v St. Moritzu. Prav omenjeno smučarsko središče je tudi kandidat za prvo hitrostno postajo svetovnega pokala v novi sezoni. Osveženi koledar, ki naj bi bil omejen zgolj na Evropo, sicer v številnih taborih pričakujejo že ta teden.

"Naša prednost je majhnost in posledično tudi prilagodljivost," zagotavlja Abplanalp, znan tudi po dobrih logističnih povezavah. Ob tem dodaja, da je zadovoljen z dozdajšnjim delom priprav. Verjame, da se lahko Štuhčeva po neprepričljivi zimi in načeti samozavesti vnovič preoblikuje v neustrašno napadalko. Letos je bila večkrat le bleda senca le-te.

Tudi zmage – Mariborčanka jih ima na svojem računu devet v svetovnem pokalu in še dve na svetovnih prvenstvih – niso tabu tema. "Za vnovično zmagovanje tekem smučar potrebuje čisto glavo. Potrebuje svobodne misli. Mnoge odlične smučarke so se po poškodbah spopadale s težavami. Tudi Ilka se je. Ni bilo tistega 'klika', ki ga je želela," se je na preteklo zimo, v kateri je njegova varovanka vknjižila zanjo skromnih 215 točk in se le dvakrat prebila med deseterico, ozrl trenerski maček.

Na ledenikih vse do prave evropske zime. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Zdaj je drugače. Lani je bila povratnica po poškodbi. Zdaj je že eno leto povsem zdrava. Če sem povsem iskren, moram priznati, da je bilo njeno smučanje že lani tik pred sezono v Copper Mountainu na zavidljivo visoki ravni. Na samih tekmah nato ni šlo vse v pravo smer. Verjamem, da je lahko letos slika drugačna. Zdaj je namreč s polnim plinom vstopila v same priprave. Tudi vstop v sezono bo posledično lahko drugačen," je prepričan švicarski strokovnjak.

Pravi, da so se na treningih povezovali tudi z drugimi tabori, a o tem, kaj so pokazale ure, še ne želi javno govoriti. "Dejal bom le, da so na pravi poti," pravi v smehu in dodaja: "Ključno je, da tekmovalka najprej pridobi tehnično bazo in pravi tekmovalni občutek. Prav zaradi tega smo sprva veliko trenirali slalom in veleslalom. Sledil je prehod na hitri disciplini. Za vse preostalo bo še čas."