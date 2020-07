Nadarjena Korošica je izbrala samostojno pot

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V senci Ilke Štuhec, Mete Hrovat in drugih slovenskih smučarjev, ki so razporejeni v reprezentančne ekipe, se na novo sezono pripravlja tudi še ne 20-letna veleslalomska mladinska svetovna podprvakinja Neja Dvornik. Za naslednjo v nizu slovenskih smučark na samostojni poti po novem skrbi dolgoletni šef ženske reprezentance Denis Šteharnik.

V 18 nastopih v svetovnem pokalu resda še ni prišla do točk. Vseeno Neja Dvornik že vrsto let v svojem letniku 2001 velja za eno od najbolj nadarjenih smučark na svetu. V slalomu je sezono med vrstnicami končala celo na prvem mestu FIS-lestvice, v veleslalomu je pred njo le novozelandska senzacija Alice Robinson, sicer že zmagovalka dveh tekem svetovnega pokala. Nadarjenost pa je ob nekaj izstopajočih dosežkih v evropskem pokalu koroška najstnica letos potrdila z drugim mestom na mladinskem svetovnem prvenstvu v Larviku.

Do ključnega koraka za preboj od nadarjene mladenke do uveljavljene tekmovalke na najvišji ravni bo Dvornikovi poskušal pomagati nekdanji šef ženske reprezentance Denis Šteharnik. Ta je imel po sezoni v vlogi glavnega trenerja moške ekipe evropskega pokala na mizi več ponudb, tako iz tujine kot Slovenije, a se je naposled odločil za prestop v SK Dvornik transport, kjer je Mladen Dvornik za svojo 19-letno hčerko oblikoval samostojno ekipo.

Dvornikova je sicer že v preteklosti veliko trenirala in potovala v družinski režiji. V pretekli zimi pa se je od ženske reprezentance nezadovoljno umaknila na vrhuncu zime. Vodstvo panoge ji je nato namenilo mesto v ekipi svetovnega pokala, a je ob izdatni družinski finančni pomoči vztrajala pri samostojni poti, zdaj pod vodstvom Šteharnika, ki ji je sicer leta 2017 kot prvi Slovenki, rojeni v novem tisočletju, ponudil priložnost v svetovnem pokalu.

"Po dolgih letih dela z več tekmovalci sem zadovoljen, da končno skrbim le za eno smučarko. To mi omogoča pravo trenersko delo. To pa je tisto, kar imam najraje. V preteklosti sem se namreč večkrat počutil kot nekdo, ki dela v potovalni agenciji. Ob skrbi za logistiko je na koncu zmanjkovalo časa za trenersko delo," o novem poglavju v svoji karieri razmišlja Denis Šteharnik.

"Po prvih tednih skupnega dela lahko potrdim njeno nadarjenost, obenem pa tudi zavzetost in težnjo po prodornosti. Nič ne želi prepuščati naključju. Je pa dejstvo, da je projekt, ki ga zastavljamo, primerljiv s tekom na dolge proge. Ne zanima nas en dober rezultat, temveč postopna rast, da bi bila čez nekaj sezon sposobna na visoki ravni tekmovati od prve do zadnje tekme," na začetku nove poti razmišlja Šteharnik.

Čeprav izkušeni trener, ki je bil želja koroškega družinskega kluba že v preteklosti, verjame, da se bo njegova nova smučarka varovanka že v prihodnji sezoni prvič prebila do točk svetovnega pokala, pa še zdaleč ne želi vsega staviti na eno tekmo ali eno disciplino. Zato bo zagovarjal nastopanje tako v evropskem kot tudi svetovnem pokalu, obenem pa enakovredno gojenje obeh tehničnih disciplin.

Ena od prednostnih nalog Neje Dvornik bo vsekakor boljša kondicijska pripravljenost, ki je bila v preteklosti ena od njenih pomanjkljivosti. Pri tem ji zdaj pomaga trener Zdravko Kotnik. Na snegu pa se je s Šteharnikom že lotila izkoreninjanja ponotranjenih tehničnih hib in anomalij. "Hitro sprejema vzorce, sledijo ponovitve. V 'laboratorijskih' razmerah je smučanje že odlično. Ključna pa bo nato druga faza, v kateri načrtujemo prehod v A-ritmične postavitve in drugačne pogoje," pripoveduje trener nove slovenske samostojne ekipe.

"Pomembno je, da pridemo do odgovora na vprašanje, zakaj so se v preteklih sezonah pri Neji pojavljale tako izrazite tekmovalne oscilacije. Gre namreč za smučarko, ki hitro ujame formo, a nato tudi hitro pade. Prav večja stabilnost je eden od osrednjih izzivov," pripoveduje Šteharnik, ki je po treningih na ledeniku Kaunertall s smučarko vadil v dvorani Neuss, kjer so jima lokalni gasilci pomagali pripraviti vrhunsko ledeno podlago. Na sneg se ekipa vrnila prihodnji teden na ledeniku Stelvio. V drugem delu priprav se bo bolj priključevala drugim ekipam.