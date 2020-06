Foto: MaPa Meti Hrovat in ji omogočilo gradnjo ekipe znotraj ekipe, ji je prepustilo tudi izbiro sodelavcev. Medtem ko so bili svetovalec Jure Hafner, kondicijska trenerka Nika Radjenović in Salomonov serviser Robi Kristan, s katerimi je sodelovala že v preteklosti, predvidljiva izbira, pa je Kranjskogorčanka nekoliko presenetila pri odločitvi za prvega trenerja. Odgovornost je prevzel Matija Grašič. Gre za nekdanjega reprezentanta, ki se je prebil do ravni tekmovalca evropskega pokala, tekmovalne smuči pa v kot postavil pred 13 leti. Kot trener je sprva deloval v ženski B-reprezentanci pod vodstvom Sergeja Poljšaka. Sledilo je kaljenje na klubski ravni v domačem Tržiču in v nacionalnem panožnem centru, dokler se ni leta 2013 vrnil v reprezentanco in služboval kot pomočnik v ekipi za hitri disciplini. Dobra tri leta si je trenerski kruh služil v Rusiji, nato pa se je vrnil v slovensko ekipo evropskega pokala. Ko je vodstvo alpskih disciplin ugodiloin ji omogočilo gradnjo ekipe znotraj ekipe, ji je prepustilo tudi izbiro sodelavcev. Medtem ko so bili svetovalec, kondicijska trenerkain Salomonov serviser, s katerimi je sodelovala že v preteklosti, predvidljiva izbira, pa je Kranjskogorčanka nekoliko presenetila pri odločitvi za prvega trenerja. Odgovornost je prevzel. Gre za nekdanjega reprezentanta, ki se je prebil do ravni tekmovalca evropskega pokala, tekmovalne smuči pa v kot postavil pred 13 leti. Kot trener je sprva deloval v ženski B-reprezentanci pod vodstvom. Sledilo je kaljenje na klubski ravni v domačem Tržiču in v nacionalnem panožnem centru, dokler se ni leta 2013 vrnil v reprezentanco in služboval kot pomočnik v ekipi za hitri disciplini. Dobra tri leta si je trenerski kruh služil v Rusiji, nato pa se je vrnil v slovensko ekipo evropskega pokala.

Z Meto Hrovat je v zadnjih tednih smučarske kilometre kopičil na Kaninu in Kaunertalu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vas je telefonski klic Mete Hrovat presenetil?

Da, malce vsekakor. Imel sem kar nekaj ponudb. Iz Slovenije in tujine. Ko pa me je poklicala Meta, nisem prav dolgo razmišljal. Vendarle sem vedel, za kako nadarjeno smučarko gre. Poleg tega sem vedel, da sva na isti valovni dolžini. O tehniki in samem smučanju razmišljava zelo podobno.

A pred tem nikoli nista sodelovala …

Kljub temu menim, da se dobro poznava. Pogosto sva se srečevala na tekmovanjih in vselej izmenjala nekaj besed. Ali pa med treningi na sedežnici, kjer je tarnala, da premalo prosto smuča, da se premalo posveča tehniki … No, ko je nastopila epidemija koronavirusa, sva imela zelo dolg telefonski pogovor. Pozneje sva se dobila še v živo. Srečanje je bilo zelo učinkovito. Izvedel sem, kaj želi, hkrati pa sem ji tudi sam razkril svoj pogled na smučanje in delo. Postalo je jasno, da razmišljava podobno.

Za razliko od projekta Tine Maze, ki je delovala povsem ločeno, ali pa mlade Neje Dvornik, ki se je prav tako umaknila, je to vendarle ekipa znotraj ekipe. Je bila pogoj za dogovor zelena luč Smučarske zveze Slovenije?

Trdim, da mora biti sodelovanje del te zgodbe. Če bi si metali polena pod noge in se na terenu med seboj grdo gledali, bi bilo to slabo za vse. Za Meto, trenerje, druge tekmovalke … Dejstvo je, da so v vseh ekipah in na odgovornih položajih normalni ljudje, s katerimi se je mogoče pogovarjati. Kaj je zame individualni pristop? To je privilegij, da si lahko v določenem trenutku izbereš želene pogoje. Da nisi odvisen od programa. Konkretno, če bo Meta potrebovala drugačen trening ali druge partnerje na treningih, bomo to tudi poiskali. Osnovna ideja je, da bomo v vseh trenutkih iskali najboljše možne pogoje zanjo.

Pomemben bo tudi stik z drugimi ekipami. Kako močni ste na tem področju? V kolikšni meri vam bo tukaj pomagal Jure Hafner?

Pri tem ne pričakujem težav. S Hefotom (Jure Hafner, op. a.) poznava veliko ljudi. Poleg tega pa smo se lahko že na prvih treningih na Kaunertalu prepričali o tem, kako veliko zanimanje za skupne treninge z Meto velja v smučarskem svetu. Zanjo bodo vrata odprta. Mnogi namreč želijo primerjavo.

Matija Grašič v družbi Roka Perka in Andreja Jermana, s katerima je sodeloval v ekipi za hitri disciplini. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Do danes je Meta dvakrat stala na stopničkah za zmagovalke. Realna slika? Bi "morala" kljub mladosti doseči več?

Menim, da so rezultati realni. Ostati moramo potrpežljivi in natančni. Ne smemo siliti z glavo skozi zid. Če bomo s takšno tekmovalko dobro delali, bodo prišli še boljši rezultati. Čez noč ne gre. Zato je v tem trenutku tudi ne želim obremenjevati z uvrstitvami na stopničke. Dejstvo je, da je v njenem smučanju še veliko pomanjkljivosti. Ko bodo vsi delci sestavljanke na svojem mestu, verjamem, da rezultati ne bodo izostali.

Gre za smučarko, ki bi bila lahko serijska zmagovalka in dobitnica kolajn na velikih tekmovanjih?

Vsekakor. Če ne bo poškodb, lahko ob dobrem napredku zanesljivo pride tako daleč.

Kakšen bo koncept letošnjega dela?

Za nami je že skoraj 20 dni na snegu, kar je v obdobju, ko se je bilo težko gibati, relativno veliko. Po drugem sklopu tehničnega treninga je zdaj napočil tritedenski smučarski premor. Smučarka ga bo izkoristila za kondicijsko vadbo. Sledi selitev na ledenik Zermatt. Tudi tam bo poudarek na tehniki smučanja. Ocenjujemo, da bi lahko trenirali deset dni. V nadaljevanju je predviden dodaten sklop kondicijskih treningov. Po treh tednih se bomo priključili preostalim slovenskim ekipam v Saas Feeju. Tam se bodo začeli konkretni treningi in tudi prve primerjave.

Je, glede na predhodne zdravstvene težave, potrebno prilagajanje treningov?

Ne, do zdaj ni bilo omejitev.

Kaj pa oprema? Kako zagotoviti dober položaj pri Salomonu?

Na tej ravni zelo pomembno vlogo igra serviser Robi Kristan. Njegovo ime pri proizvajalcu smuči nekaj velja. Lahko pride v tovarno in izbere smuči, za katere meni, da Meti najbolj ustrezajo.

V obdobju, ko prevzemate do zdaj največjo smučarsko vlogo, se na trenersko sceno vrača tudi vaš oče Pavel Grašič, ki bo vodil žensko ekipo evropskega pokala. Vas je z vnovično trenersko aktivacijo presenetil?

Čeprav je, ob robu svoje poslovne poti, sodeloval s posameznimi smučarji, pa je bil kar dolgo zunaj reprezentančnega pogona. Zato, priznam, me je z odločitvijo, da se vrne, res kar presenetil.

Zaradi očeta vam je bilo sicer smučanje položeno v zibelko …

Odkar pomnim, je smučanje del mojega življenja. Od šestega leta sem stalno na smučeh. Sprva kot tekmovalec, nato kot trener. Da, prav gotovo gre za očetov vpliv.

Kako kritičen je bil oče do vašega smučanja?

Seveda mi je kdaj namenil kakšen nasvet. Spominjam se tudi treningov, ki sem jih kot "mulc" opravil z Juretom Koširjem in Albertom Tombo. Zame je bilo to noro. Sicer pa se ni pretirano vpletal v mojo kariero. To je prepustil trenerjem, ki so bili odgovorni zame.