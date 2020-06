Voda teče v grlo, a rezultata se ne da izsiliti

Grega Koštomaj je Ilki Štuhec pomagal do dveh naslovov svetovne prvakinje. Foto: Sportida Ko je pred letom okrepil strokovni štab ekipe za hitri disciplini, se je začelo obdobje opazovanja. Po decembrskem odhodu Petra Pena je začasno prevzel tudi vodenje razglašenega smukaškega kvarteta. Zaradi ekipno skromnih dosežkov so se v delu smučarske javnosti že porajala vprašanja o smiselnosti financiranja ekipe za hitri disciplini. Kljub krizi je vodstvo panoge Boštjanu Klinetu, Martinu Čatru, Mihi Hrobatu in Klemnu Kosiju ponudila novo priložnost. S tem pa je do vloge polnokrvnega glavnega trenerja prišel Grega Koštomaj, nekdaj uspešen klubski trener, ki je deloval tudi v nižjih ženskih kategorijah, v bolgarski reprezentanci in nato v štabu Ilke Štuhec. Kako odločno je zavihal rokave, potrjuje vpogled v njegov načrt dela, ki ga je pretekli teden alpski zbor tudi uradno potrdil. Nekaj svojih misli pred vrnitvijo na sneg pa nam je zaupal tudi v krajšem pogovoru.

Kako uspešni ste bili v "skeniranju" slovenskih hitrih disciplin? Kako blizu ste odgovoru na vprašanje o strmem padcu rezultatske krivulje?

To je umetnost našega dela. Če bi poznal vse odgovore, bi hitro našel rešitve. Osnovo sem videl v temeljni analizi, na podlagi katere smo lahko začrtali smernice. Veliko stvari sem zabeležil, še več sem jih delil s tekmovalci. Zame so tudi njihovi občutki in pogledi na nadaljnjo pot zelo pomembni. Celoten koncept je zato zastavljen nekoliko drugače. Največja oziroma najopaznejša razlika v pripravah pa bo povečan obseg ukvarjanja s tehniko. Verjamem, da imajo fantje v nogah iz preteklih let veliko kilometrov na hitrih smučeh. Potrebujejo pa boljši tehnični temelj za več odziva od opreme in posledično višjo hitrost.

Kakšne odgovore so vam ponudili pogovori s tekmovalci, ki so bili deležni očitkov o bivanju v coni udobja, vsi po vrsti pa so po rezultatskih udarcih dajali vtis anemičnosti? Ste v njihovih očeh videli iskro, ki bi znova zanetila tekmovalni ogenj?

Če ne bi verjel v njih, se ne bi odločil za prevzem te ekipe. Niso slabi smučarji. To je dejstvo. Težava našega športa pa je, da se je, potem ko izgubiš ugodno štartno številko, težko vrniti. Včasih potrebuješ tudi srečo, konkretno umik oblaka ob nastopu. A treba se je zavedati izhodišča, ki ni dobro. Fantje bodo imeli slabe štartne številke. Čaka jih zahtevna naloga. Jaz se bom ob tem trudil, da bo prehod z dobrih voženj s treningov na tekme pogost ali celo stoodstoten. Ne, ne bežimo od odgovornosti. Šteje le oprijemljiv rezultat. Poleg tega utegne koronakriza vplivati tudi na tekmovalni koledar. A če bo sezona takšna, kot bi morala biti, nas čaka mukotrpno prebijanje iz ozadja. Za dober rezultat je nujna štartna številka med najboljšo trideseterico.

Klemen Kosi Foto: Sportida

Ustvarja se vtis, da je to za smučarje zadnja priložnost.

Ekipa ima podporo Smučarske zveze Slovenije. S tem namenom se delo nadaljuje. Upam, da bomo naleteli tudi na določeno mero tolerance. Najprej se bo treba prebiti in nato skočiti. Fantom nočem nalagati pretežkega nahrbtnika, čeprav trdim, da se ga morajo zavedati. Voda jim rahlo teče v grlo. A osredotočeni morajo biti na druge stvari, ne na izsiljevanje rezultata.

Kaj pa oprema? Glede na trenutne položaje bi bilo utopično pričakovati, da bi jih proizvajalci smuči uvrstili pod vrh prednostne lestvice. Kako se boste spopadali s to težavo?

Fantje so ostali pri dozdajšnjih proizvajalcih. To zagotavlja zanesljivost. Upam na kakovostno in enakovredno opremo. Imate pa prav, zanesljivo ne bomo na vrhu prednostnega seznama. Predvsem po nedavni krizi.

Miha Hrobat Foto: Sportida Kaj pa dresi?

Zamenjali smo opremljevalca. Upam na večjo konkurenčnost.

Gre za koncept iskanja drobcev sekunde na več področjih.

Tako je. Zgoščenost konkurence je izjemna. Če na štartu nimaš vseh elementov na 110 odstotkih, si odpisan. To je dodatna trenerska naloga. Računam tudi na pomoč SZS. Veliko si obetam od vloge Janeza Slivnika. Potrebujemo pregled in dobavo najboljše opreme.

Krizo smukaške ekipe pooseblja Boštjan Kline. Še leta 2017 zmagovalec tekme svetovnega pokala, ki pa je v zadnjih dveh sezonah skupno dosegel štiri smukaške točke. Poznate razloge njegove krize?

Raje kot o preteklosti govorim o prihodnosti. Dejstvo je, da njegova kriza traja več let. Tendenca je slaba. Z njim sem se dogovoril, da ne bo več iskal občutkov iz svojih najboljših sezon. Poskušala bova zgraditi nov temelj in postaviti novega Boštjana, ki se bo najprej prebil do dobrega izhodišča in nato poskrbel za vrhunski rezultat. Potreben bo preskok v njegovi glavi. Konec je iskanja neke čudežne samozavesti in skritih šampionskih občutkov. Vse bo moral zgraditi na novo.

Ko govorite o samozavesti, ne moremo mimo Martina Čatra. Že vaš predhodnik je večkrat dejal, da ga je treba prepričevati o lastnih sposobnostih.

Pri Martinu je, če zelo poenostavim, velikokrat vse odvisno od tega, na katero nogo vstane. Od tega, kako samozavestnega se počuti na dan tekme. Očitno je, da se na določenih terenih počuti nesamozavestnega. Kot bi bil prepričan, da tam uspeh ni mogoč. Prav to bo naš največji izziv.

Klemen Kosi je smučar, ki se ga drži sloves tekmovalca zgolj za določene terene. Jasno, vsak ni rojen za zmagovanje v svetovnem pokalu, a vseeno … Kje vidite njegov širši tekmovalni domet?

Res je, Slovenci pogosto iščemo le zmagovalce, pozabljamo pa, da tudi tekmovalci, ki se lahko uvrščajo okrog desetega mesta, v svojo kariero vlagajo še precej več kot zmagovalci. No, v njegovem primeru sicer tudi zmage ne bi izključil. Najpomembneje pa je, da poskuša na tekmah iz sebe izvleči maksimum. Kako? Treba ga je umiriti. Že v analizi sem zapisal, da ogromno testira in posledično treninge manj izkorišča za pravi trening. To bomo potisnili na stranski tir. Osredotočiti se bo mora nase, na izvedbo. Na ta način bo lahko dosegel odmevnejše rezultate, čeprav ne gre spregledati, da je v zadnji zimi devetkrat osvojil točke.

Foto: Getty Images

Miha Hrobat je po drugi strani "žrtev" slabega vzdušja. A pravzaprav je edini, ki je v pretekli zimi storil rezultatski korak naprej.

V njegovi karieri ni preskokov, je pa konstantni napredek. Kariera je linearna. Predvsem v superveleslalomu je vidna tendenca. Bolj izrazito bi želeli še v smuku. Dejstvo je tudi, da šele prihaja v idealna tekmovalna leta. Hitro je bil vržen v svetovni pokal. Njegov nahrbtnik je pozitiven. Čas je njegov zaveznik.

Korak nazaj za dva naprej. Vaš koncept vključuje tudi udeležbo na tekmah nižje ravni. Na kakšen način?

Konkretno to pomeni, da bi po ameriški turneji ostali na tekmah severnoameriškega pokala. V Evropi pa bi občasno izpustili kakšno tekmo ter se preizkušali na tekmah evropskega pokala. A zavedati se je treba, da je po spremembi pravil za dobre točke potrebna zmaga na celinskih pokalih ali pa dobri rezultati v svetovnem pokalu. Konkurenca je kruta in zgoščena. Kot primer naj vam navedem francoskega smukača Roya Piccarda, ki je bil po zagotovilih trenerjev izjemno hiter. Toda z visokimi štartnimi številkami se je la dvakrat dokopal do smukaških točk. Bil pa je preskromen, da bi popravil izhodišče.

Gre tudi za velik osebni izziv. Je primerljiv s tremi sezonami v taboru Ilke Štuhec?

Potreben je preboj. Tudi pri Ilki sprva ni bilo ekstremno dobrih rezultatov. Tam sem bil osredotočen na eno tekmovalko, tukaj imam pod svojim okriljem več smučarjev. A tudi to zame ni novost. Ponavljam, treba bo zgraditi tehnično bazo, nato pa kot tiger čakati na svojo priložnost. Izziv? Izjemen. Z domačim tekmovalcem želimo osvajati mesta, ki zadovoljujejo smučarje, trenerje in smučarsko javnost.