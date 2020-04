S kritikami se bo spopadel kot oče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petdeset dni po zadnji tekmi svetovnega pokala Martin Čater ne skriva razočaranja nad rezultati pretekle sezone. Vseeno mu gredo komentarji o strahu in coni udobja pošteno v nos. "Nabralo se je veliko negativnega. Zdaj me vse to celo motivira," kljub številnim odprtim vprašanjem proti novemu pripravljalnemu obdobju pogleduje 27-letni Savinjčan, ki se bo v smučarsko karavano vrnil kot oče.

Martin Čater v marsičem pooseblja slovensko krizo v hitrih disciplinah. Z nekaj tekmovalnimi prebliski opozarja nase in potrjuje ocene strokovnjakov o nastavkih za vrhunske dosežke, a z rezultatsko nestabilnostjo, pogosto medlimi predstavami in tudi zdravstvenimi težavami zaostaja tako za uradnimi cilji kot osebnimi pričakovanji.

Tudi ob pogovoru o nedavno končani sezoni nima razlogov za pretirano zadovoljstvo, saj je s končnim 36. mestom v superveleslalomu in 50. v smuku (skupno 33 točk) močno zaostal za dosežki predhodnih treh sezon, tako da je na koncu reprezentančni status reševal v kombinaciji, kjer je bil po 13. mestu v Hiterstodru in dosežku zime v Wengnu (6. mesto) skupno 14.

Razlogov za slabše rezultate ne želi iskati v poškodbi kolena iz predhodne zime. "Pred sezono nisem želel biti rekonvalescent. Želel sem pravo tekmovalno zimo. Tudi obeti so bili dobri. Imel sem namreč dobre občutke. Nato pa so se začele kopičiti težave. Druga na drugo. Na koncu se je vse skupaj podrlo. Želel sem precej več," ocenjuje Čater.

Reprezentančni status si je zagotovil v kombinaciji. Foto: Sportida

"Težko je. Ko želiš več, pričakuješ več, verjameš, da si sposoben več … A ne gre. Vsak rezultat te zabije. Ko pa na koncu gledam na vse skupaj, postanem še bolj motiviran. Želim do vrhunskih rezultatov. Zato sem pripravljen delati," motiviranost izpostavlja Savinjčan, ki priznava, da je plačal ceno za nekaj napačnih odločitev, zaveda pa se tudi tekmovalne psihološke načetosti.

Vseeno ne želi prikimati kritikom, ki mu, podobno kot sotekmovalcem, očitajo bivanje v coni udobja in tekmovalno zadržanost. Povsem ravnodušen pa ni bil niti, ko smo mu navrgli kritiko zdaj že nekdanjega trenerja ekipe za hitri disciplini Petra Pena, da, konkretno v Bormiu, ni želel tekmovati.

"Tovrstne kritike so zgrešene. Ko nekdo reče, da si na določenih delih ne upam slišati, se težko sprijaznim s tem in sprejmem takšen komentar. Strah? Da, prisoten je povsod. Vsi ga imamo v sebi. Vprašanje pa je, ali se znaš z njim spopasti in ga premagati. Zase lahko rečem, da v smučanju zadržanost čutim v neznanih okoljih," pravi Čater.

2019/20: nastopil je na šestnajstih tekmah in sedemkrat prišel do točk Foto: Sportida

Kako naprej?

Zdi se, da bo slovenska hitrostna druščina, resda v skromnejših razmerah, ki jih bo narekovala tudi zdajšnja koronakriza, dobila novo priložnost. Kdo bo novi trener, uradno še ni znano. Jasno je le, da bodo Čater, Miha Hrobat, Klemen Kosi in Boštjan Kline kondicijske priprave opravili individualno. Naš sogovornik se jih je že lotil.

Nato pa … "Čutim, da imam še ogromno rezerv. Predvsem v superveleslalomu, ki bi bil lahko moja paradna disciplina. Čas je, da sestavim vse delce. Zagotoviti si moram pravo opremo in prave nastavitve. Pomembno pa je tudi, da se nato v glavi pripravim na tisto vožnjo, za katero potem ni popravnega izpita. V preteklosti mi je to premalokrat uspelo. Preveč je napak ali pa zakrčenih voženj, ki so posledica osebnega nalaganja pritiska," pravi Čater.

Septembra s partnerko pričakujeta tudi otroka. "Še razlog več, da v športu nekaj pokažem," se nasmehne Celjan, pred katerim je sicer niz odprtih vprašanj. Tudi glede opreme. "Žal smo ostali brez testov. Vseeno bom verjetno ostal pri Stöckliju, a moram poiskati pravo kombinacijo. Nato pa si obetam tudi dobre snežne priprave, v katerih želim osvojiti čim več smukaškim prvin," dodaja Martin Čater.

Kako se pripravljajo ostali slovenski alpski smučarji: